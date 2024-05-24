Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян - 24.05.2024 Украина.ру
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Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян
Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян - 24.05.2024 Украина.ру
Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:18 – О гибели президента... Украина.ру, 24.05.2024
2024-05-24T21:43
2024-05-24T21:43
видео
россия
армен гаспарян
белоруссия
сша
общественная палата
грузия
минобороны рф
переговоры
сво
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:18 – О гибели президента Ирана;07:25 – Переговоры России и Белоруссии: вбросы и конспирология;18:14 – Израильская тревога: прекращение огня и международные суды;24:40 – Американские санкции и позиция Грузии;29:35 – О системной работе в МО РФ. *в интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Братья мусульмане", а также Дмитрий Гордон, внесенный в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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видео, россия, армен гаспарян, белоруссия, сша, общественная палата, грузия, минобороны рф, переговоры, сво, александр лукашенко, владимир путин, видео
Видео, Россия, Армен Гаспарян, Белоруссия, США, общественная палата, Грузия, Минобороны РФ, переговоры, СВО, Александр Лукашенко, Владимир Путин

Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян

21:43 24.05.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:18 – О гибели президента Ирана;
07:25 – Переговоры России и Белоруссии: вбросы и конспирология;
18:14 – Израильская тревога: прекращение огня и международные суды;
24:40 – Американские санкции и позиция Грузии;
29:35 – О системной работе в МО РФ.

*в интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Братья мусульмане", а также Дмитрий Гордон, внесенный в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ВидеоРоссияАрмен ГаспарянБелоруссияСШАобщественная палатаГрузияМинобороны РФпереговорыСВОАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
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