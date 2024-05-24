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Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян
Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян - 24.05.2024 Украина.ру
Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:18 – О гибели президента... Украина.ру, 24.05.2024
2024-05-24T21:43
2024-05-24T21:43
2024-05-24T21:43
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:18 – О гибели президента Ирана;07:25 – Переговоры России и Белоруссии: вбросы и конспирология;18:14 – Израильская тревога: прекращение огня и международные суды;24:40 – Американские санкции и позиция Грузии;29:35 – О системной работе в МО РФ. *в интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Братья мусульмане", а также Дмитрий Гордон, внесенный в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Россия, Армен Гаспарян, Белоруссия, США, общественная палата, Грузия, Минобороны РФ, переговоры, СВО, Александр Лукашенко, Владимир Путин