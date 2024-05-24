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В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский

В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский - 24.05.2024 Украина.ру

В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский

Пентагон передаст украинской армии ракеты большой дальности, которые вошли в новый пакет военной помощи от США Украине. Об этом 24 мая сообщил Владимир Зеленский

2024-05-24T22:56

2024-05-24T22:56

2024-05-24T23:00

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Он уточнил, что сегодня такое оружие имеет "решающее значение" на фоне интенсивного российского наступления. Объявляя о новом пакете военной помощи на 125 миллионов долларов, Пентагон не указал, что в перечень передаваемого оружия вошли ракеты большой дальности. Указывалось, что новая военная техника поможет ВСУ сдержать натиск ВС РФ в Харьковской области. В списке значились боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные авиационные боеприпасы, которые Зеленский мог охарактеризовать как "ракеты большой дальности", коими они и могут быть. В США эту информацию не комментировали. Прежде Пентагон уже передавал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым. Эксперт в интервью "Украина.ру" объяснил, почему летом Украина будет неизбежно атаковать Крым дальнобойными ракетами.

https://ukraina.ru/20240425/1054734281.html

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новости, сша, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, украина, россия, сво, военная помощь, военная техника