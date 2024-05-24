В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский - 24.05.2024 Украина.ру
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В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский
В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский - 24.05.2024 Украина.ру
В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский
Пентагон передаст украинской армии ракеты большой дальности, которые вошли в новый пакет военной помощи от США Украине. Об этом 24 мая сообщил Владимир Зеленский
2024-05-24T22:56
2024-05-24T23:00
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Он уточнил, что сегодня такое оружие имеет "решающее значение" на фоне интенсивного российского наступления. Объявляя о новом пакете военной помощи на 125 миллионов долларов, Пентагон не указал, что в перечень передаваемого оружия вошли ракеты большой дальности. Указывалось, что новая военная техника поможет ВСУ сдержать натиск ВС РФ в Харьковской области. В списке значились боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные авиационные боеприпасы, которые Зеленский мог охарактеризовать как "ракеты большой дальности", коими они и могут быть. В США эту информацию не комментировали. Прежде Пентагон уже передавал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым. Эксперт в интервью "Украина.ру" объяснил, почему летом Украина будет неизбежно атаковать Крым дальнобойными ракетами.
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новости, сша, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, украина, россия, сво, военная помощь, военная техника
Новости, США, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, СВО, военная помощь, военная техника

В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский

22:56 24.05.2024 (обновлено: 23:00 24.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Пентагон передаст украинской армии ракеты большой дальности, которые вошли в новый пакет военной помощи от США Украине. Об этом 24 мая сообщил Владимир Зеленский
Он уточнил, что сегодня такое оружие имеет "решающее значение" на фоне интенсивного российского наступления.
"(Пакет) включает в себя столь необходимые ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое вооружение. Этот пакет имеет решающее значение прямо сейчас, поскольку враг усиливает атаки вдоль линии фронта", – сказано на странице Зеленского в сети.
Объявляя о новом пакете военной помощи на 125 миллионов долларов, Пентагон не указал, что в перечень передаваемого оружия вошли ракеты большой дальности. Указывалось, что новая военная техника поможет ВСУ сдержать натиск ВС РФ в Харьковской области.
В списке значились боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные авиационные боеприпасы, которые Зеленский мог охарактеризовать как "ракеты большой дальности", коими они и могут быть. В США эту информацию не комментировали.
Прежде Пентагон уже передавал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым.
Эксперт в интервью "Украина.ру" объяснил, почему летом Украина будет неизбежно атаковать Крым дальнобойными ракетами.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
25 апреля, 20:05
В Кремле рассказали чем обернется поставка Киеву дальнобойных ракетИспользование армией Украины дальнобойных ракет спровоцирует расширение буферной зоны, которая потребуется России для обеспечения безопасности своих территорий. Об этом 25 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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