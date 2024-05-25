https://ukraina.ru/20240525/1055264130.html

"Русские, черти, смогли". О чем говорят в ВСУ про русских и их планы

"Русские, черти, смогли". О чем говорят в ВСУ про русских и их планы - 25.05.2024 Украина.ру

"Русские, черти, смогли". О чем говорят в ВСУ про русских и их планы

На этой неделе украинские военнослужащие и военные эксперты активно обсуждали вероятное направление следующего российского удара, сравнивали потенциал и навыки двух армий, а также критиковали командование ВСУ с подачи нардепа Марьяны Безуглой.

2024-05-25T07:13

2024-05-25T07:13

2024-05-25T07:13

эксклюзив

андрей золотарев

владимир зеленский

сумы

украина

россия

алексей арестович

наступление

всу

руслан бортник

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Украинский военный Денис Ярославский на прошлой неделе раскритиковал украинские фортификации в Харьковской области. Власти региона заявили, что первую линию обороны невозможно было построить из-за регулярных обстрелов. В ответ Денис Ярославский на этой неделе в интервью журналистке Янине Соколовой привел в пример укрепления ВС РФ."Сейчас много поднимается склок о том, что мы не могли работать на первой линии, потому что враг обстреливал – это фигня. Потому что русские, эти черти, нам показали, что они, когда захватывают территории, за две недели выстраивают там такие фортификационные сооружения, что потом их хрен возьмёшь! За две недели! Под плотными обстрелами нашими! Так что, у них получается, а у нас нет? Так у нас было два года!", - сказал Ярославский. Он допускает также, что россияне знали, где именно были расставлены мины, так как заходили в Харьковскую область уверенно. Ярославский советует украинской военной контрразведке разбираться с этим фактом.Высоко оценивают ВСУ и качество российской радио-электронной борьбы (РЭБ), особенно в контексте харьковского наступления. В свежем интервью NewYork Times они жалуются, что ВС РФ смогли заглушить системы спутниковой связи Starlink, от которых зависит ориентация украинских военнослужащих. "Мы проигрываем битву в радиоэлектронной войне", — рассказывает заместитель командира батальона ударных дронов "Ахиллес" 92-го полка ВСУ "Аякс".Украинские власти на этой неделе заявляли о стабилизации фронта в Харьковской области, а Зеленский даже похвастал, что вооружений и снарядов на фронте теперь хватает, поблагодарив западных доноров. Его слова подтверждает наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Павел в интервью Reuters. "Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас перебросили сюда. Здесь намного "горячее". Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать и сражаться", - утверждает военнослужащий ВСУ.В тоже время в интервью CNN другой украинский военный на харьковском направлении под Липцами рассказывает, что они используют советское артиллерийское орудие производства 1940-х годов. Стреляют они из него западными снарядами, но их количество ограничено - 10 выстрелов в день, тогда как осенью было 100.Российских военных украинские военнослужащие в Липцах называют профессиональными солдатами. "Мы видим это по их оборудованию и тактике. Они не посылают в атаку, кого попало", - говорит военнослужащий в интервью CNN.Новый глава СНБО Украины Александр Литвиненко утверждает, что у россиян не хватит войск, чтобы взять Харьков, но не исключая такой попытки в будущем.Однако украинский политолог Андрей Золотарев призывает ожидать нового удара на другом направлении. "Ситуация тревожная, поскольку мы собрали всё, бросили на Волчанск, а ударят ещё в одном месте. Будут шатать, будут испытывать фронт на прочность, будут открывать ещё один фронт. Вот где почувствуют слабину, туда будут и бить", - говорит Золотарев. По его мнению, третий удар ВСУ могут не выдержать, так как у них не будет резервов.Спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко на этой неделе говорил, что российские ДРГ регулярно по несколько раз в неделю заходят в Сумскую область, где ищут слабые места, расположение фортификаций и подразделений ВСУ. В соседней Черниговской области он такой активизации не видит.Неонацист Максим Жорин из "Азова" утверждает, что в районе Сум ВС РФ попытаются раздергать украинские силы. "Что касается Сум, то тут происходит накопление и переброска сил противника. Пока еще количество говорит об аналогичной задаче – оттянуть силы украинской армии", - пишет Жорин.Полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Эспрессо" рассказывает, что РФ в Сумской области может задействовать несколько батальонно-тактических групп и создать небольшие плацдармы глубиной на 3-8 километров, а для битвы за сам город Сумы необходим 300-тысячный корпус. Таких сил, утверждает Черник, у РФ нет в наличии, так как ВСУ якобы каждый месяц уничтожают по 30 тысяч российских военнослужащих.В свою очередь украинский политолог Руслан Бортник считает, что ВС РФ будут потихоньку продвигаться, после чего ВСУ придется жертвовать какими-либо выступами на линии фронта по совету западных инструкторов."Россия имеет инициативу, да, она продвигается, но это продвижение черепашье. Это продвижение до сих пор не создало какого-то критического перевеса в этой войне. Как только этот перевес будет создан, и он будет прочувствован даже не нашим военным руководством, а западными советниками, которые нам в этой части помогают, тогда будет вывод украинских войск с отдельных плацдармов и выступов", - говорит украинский политолог. По его мнению, ВСУ будут отводить из Крынок, Работино, Северского выступа, левого берега реки Оскол, где сложнее всего обеспечивать войска. Хотя в целом это, считает Бортник, не приведет к перелому в войне.Для купирования российского наступления или его предотвращения Зеленский и украинские военные сейчас активно требуют у США разрешить им бить их вооружением на глубину до 150 километров по старым российским регионам. В случае отказа, как и ранее при задержке поставок вооружений из США, Зеленский и украинский Генштаб все провалы в обороне будет сваливать на США. Дескать, если бы, нас не ограничивали, то мы бы им показали.Тем временем украинский вертолетчик с позывным "Викинг" жалуется в эфире телеканала "ТСН", что украинской авиации приходится использовать старые советские ракеты, называя их применение билетом в один конец для вертолета. "Эти ракеты не успеют поразить какой-то танк или БТР – быстрее поразят вертолет", - говорит вертолетчик. Вместе с тем он отмечает, что самой вертолетной авиации Украине хватает, но не хватает современного вооружения для нее.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* на этой неделе также посетовал на эффективность командиров украинских подразделений, обвинив их в профнепригодности. "Могу сказать, что большинство непригодны. И мы воюем непригодными командирами бригад, командирами батальонов, то же самое с ротами и взводами. У нас в армии, очень большой процент, не буду говорить какой, прямо написано в результатах оценки: "Негодны к выполнению своих обязанностей", - рассказал Арестович.Однако с другой стороны, особого профессионализма украинским командирам и не требуется. За них основную работу выполняют западные инструкторы, а тем лишь нужно озвучить их приказ на украинском языке.* Признан в России террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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