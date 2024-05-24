ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп
22:31 24.05.2024 (обновлено: 22:36 24.05.2024)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней, начал происходить 24 мая из-за открытия украинской стороной всех шлюзов на плотине ДнепроГЭС. Об этом ночью в пятницу сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"Большой потоп населённым пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления", – говорится в его телеграм-канале.
Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр, расположенная в Запорожье, который контролирует украинская армия. ГЭС представляет собой пятую ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций.
Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ 22 марта.
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