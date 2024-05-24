ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп - 24.05.2024 Украина.ру
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ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп
ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп - 24.05.2024 Украина.ру
ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп
Массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней, начал происходить 24 мая из-за открытия украинской стороной всех шлюзов на плотине ДнепроГЭС. Об этом ночью в пятницу сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-05-24T22:31
2024-05-24T22:36
новости
владимир сальдо
херсонская область
днепр
вооруженные силы украины
потоп
сво
спецоперация
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Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр, расположенная в Запорожье, который контролирует украинская армия. ГЭС представляет собой пятую ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций.Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ 22 марта.
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новости, владимир сальдо, херсонская область, днепр, вооруженные силы украины, потоп, сво, спецоперация
Новости, Владимир Сальдо, Херсонская область, Днепр, Вооруженные силы Украины, потоп, СВО, Спецоперация

ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп

22:31 24.05.2024 (обновлено: 22:36 24.05.2024)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней, начал происходить 24 мая из-за открытия украинской стороной всех шлюзов на плотине ДнепроГЭС. Об этом ночью в пятницу сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"Большой потоп населённым пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления", – говорится в его телеграм-канале.
Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр, расположенная в Запорожье, который контролирует украинская армия. ГЭС представляет собой пятую ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций.
Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ 22 марта.
1 апреля, 04:00
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиВладимир СальдоХерсонская областьДнепрВооруженные силы УкраиныпотопСВОСпецоперация
 
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