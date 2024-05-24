https://ukraina.ru/20240524/1055278220.html

ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп

ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп - 24.05.2024 Украина.ру

ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп

Массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней, начал происходить 24 мая из-за открытия украинской стороной всех шлюзов на плотине ДнепроГЭС. Об этом ночью в пятницу сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-05-24T22:31

2024-05-24T22:31

2024-05-24T22:36

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Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр, расположенная в Запорожье, который контролирует украинская армия. ГЭС представляет собой пятую ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций.Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ 22 марта.

https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html

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новости, владимир сальдо, херсонская область, днепр, вооруженные силы украины, потоп, сво, спецоперация