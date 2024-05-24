США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом - 24.05.2024 Украина.ру
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США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом
США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом - 24.05.2024 Украина.ру
США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом
В пятницу, 24 мая, Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 275 миллионов долларов, в который вошли артиллерийские боеприпасы, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые средства и другое оружие
2024-05-24T22:01
2024-05-24T22:02
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Помимо указанного, украинская армия получит артиллерийские снаряды 155-го и 105 калибра, 60-мм минометные мины, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты. В пакет также вошли боеприпасы для подрыва, противотанковые мины, тактические автомобили для эвакуации техники, каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты, запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование. После согласования дополнительных средств для Киева Конгрессом, этот пакет военной помощи стал пятым. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что выделенная ранее военная помощь уже достигла линии фронта, а новая будет отправлена в ближайшем будущем.
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новости, украина, сша, вооруженные силы украины, пентагон, вс рф, всу, наступление, харьковская область, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Пентагон, ВС РФ, ВСУ, наступление, Харьковская область, СВО, военная помощь, военная техника

США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом

22:01 24.05.2024 (обновлено: 22:02 24.05.2024)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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В пятницу, 24 мая, Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 275 миллионов долларов, в который вошли артиллерийские боеприпасы, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые средства и другое оружие
"Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя", – сказано в опубликованном заявлении американского ведомства.
Помимо указанного, украинская армия получит артиллерийские снаряды 155-го и 105 калибра, 60-мм минометные мины, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты.
В пакет также вошли боеприпасы для подрыва, противотанковые мины, тактические автомобили для эвакуации техники, каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты, запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
После согласования дополнительных средств для Киева Конгрессом, этот пакет военной помощи стал пятым. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что выделенная ранее военная помощь уже достигла линии фронта, а новая будет отправлена в ближайшем будущем.
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