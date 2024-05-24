https://ukraina.ru/20240524/1055277600.html

США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом

США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом - 24.05.2024 Украина.ру

США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом

В пятницу, 24 мая, Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 275 миллионов долларов, в который вошли артиллерийские боеприпасы, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые средства и другое оружие

2024-05-24T22:01

2024-05-24T22:01

2024-05-24T22:02

новости

украина

сша

вооруженные силы украины

пентагон

вс рф

всу

наступление

харьковская область

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036994569_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_76efb0b2bee59ac0e9bbc3d9be5844f4.jpg

Помимо указанного, украинская армия получит артиллерийские снаряды 155-го и 105 калибра, 60-мм минометные мины, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты. В пакет также вошли боеприпасы для подрыва, противотанковые мины, тактические автомобили для эвакуации техники, каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты, запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование. После согласования дополнительных средств для Киева Конгрессом, этот пакет военной помощи стал пятым. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что выделенная ранее военная помощь уже достигла линии фронта, а новая будет отправлена в ближайшем будущем.

https://ukraina.ru/20240428/1054671215.html

украина

сша

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, вооруженные силы украины, пентагон, вс рф, всу, наступление, харьковская область, сво, военная помощь, военная техника