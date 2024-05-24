Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских - 24.05.2024 Украина.ру
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Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских
Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских - 24.05.2024 Украина.ру
Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских
В самых дорогих ночных клубах города Одессы "Аркадии" – "Итаке" и "Ибице" 24 мая открылся летний сезон. Телеграм-каналы заполнили видео с отдыхающей украинской молодежью и танцующим певцом Монатиком. Вероятно, не все разделили такую радость, потому как уже к вечеру возле клубов произошла массовая драка
2024-05-24T23:40
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новости
одесса
мобилизация
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Судя по кадрам, опубликованным в сети неподалеку от клуба произошло сразу несколько потасовок, в которых приняли участие люди в военной форме. Со стороны гражданских дрались молодые парни. Некоторые из подростков поднимали вверх руки, вероятно, чтобы таким способом избежать нападения.Ранее подполковник украинской армии сообщал, чем обернется отправка молодежи на фронт.
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новости, одесса, мобилизация, всу, сво
Новости, Одесса, мобилизация, ВСУ, СВО

Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских

23:40 24.05.2024 (обновлено: 23:47 24.05.2024)
 
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
Кулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Читать в
В самых дорогих ночных клубах города Одессы "Аркадии" – "Итаке" и "Ибице" 24 мая открылся летний сезон. Телеграм-каналы заполнили видео с отдыхающей украинской молодежью и танцующим певцом Монатиком. Вероятно, не все разделили такую радость, потому как уже к вечеру возле клубов произошла массовая драка
"В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными, видео которой публикуют местные тг-каналы. Связана ли она с работой ТЦК (прим. ред. - военкоматов), не сообщается", – сказано в сообщении телеграм-канала "Политика страны".
Судя по кадрам, опубликованным в сети неподалеку от клуба произошло сразу несколько потасовок, в которых приняли участие люди в военной форме. Со стороны гражданских дрались молодые парни.
Некоторые из подростков поднимали вверх руки, вероятно, чтобы таким способом избежать нападения.
Ранее подполковник украинской армии сообщал, чем обернется отправка молодежи на фронт.
19 мая, 09:43
Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизацииС 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации, по которому уклонистами считаются все мужчины от 18 до 60, которые не явились в военкомат.
 
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Заголовок открываемого материала
23:57Страны НАТО должны снять ограничения на атаки ВСУ вглубь российской территории, призвал генсек альянса
23:40Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских
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