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Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских

Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских - 24.05.2024 Украина.ру

Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских

В самых дорогих ночных клубах города Одессы "Аркадии" – "Итаке" и "Ибице" 24 мая открылся летний сезон. Телеграм-каналы заполнили видео с отдыхающей украинской молодежью и танцующим певцом Монатиком. Вероятно, не все разделили такую радость, потому как уже к вечеру возле клубов произошла массовая драка

2024-05-24T23:40

2024-05-24T23:40

2024-05-24T23:47

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Судя по кадрам, опубликованным в сети неподалеку от клуба произошло сразу несколько потасовок, в которых приняли участие люди в военной форме. Со стороны гражданских дрались молодые парни. Некоторые из подростков поднимали вверх руки, вероятно, чтобы таким способом избежать нападения.Ранее подполковник украинской армии сообщал, чем обернется отправка молодежи на фронт.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, одесса, мобилизация, всу, сво