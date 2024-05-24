Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских
23:40 24.05.2024 (обновлено: 23:47 24.05.2024)
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
В самых дорогих ночных клубах города Одессы "Аркадии" – "Итаке" и "Ибице" 24 мая открылся летний сезон. Телеграм-каналы заполнили видео с отдыхающей украинской молодежью и танцующим певцом Монатиком. Вероятно, не все разделили такую радость, потому как уже к вечеру возле клубов произошла массовая драка
"В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными, видео которой публикуют местные тг-каналы. Связана ли она с работой ТЦК (прим. ред. - военкоматов), не сообщается", – сказано в сообщении телеграм-канала "Политика страны".
Судя по кадрам, опубликованным в сети неподалеку от клуба произошло сразу несколько потасовок, в которых приняли участие люди в военной форме. Со стороны гражданских дрались молодые парни.
Некоторые из подростков поднимали вверх руки, вероятно, чтобы таким способом избежать нападения.
Ранее подполковник украинской армии сообщал, чем обернется отправка молодежи на фронт.