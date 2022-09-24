https://ukraina.ru/20220924/1039018735.html

"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам

"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам - 24.09.2022 Украина.ру

"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что горожане хотят мирной, обыденной жизни, несмотря на ежедневные обстрелы и смерти своих близких

2022-09-24T05:00

2022-09-24T05:00

2022-09-24T05:00

новости

украина

журналист

донецк

обстрелы

мирные жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037304672_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b166d24f40a63c8ad493ab888e352582.jpg

Жить порой не хочется, но жить нужно, рассказывает Гомольский. Люди привыкли жить в такой обстановке и уже у стали бояться.Конечно, можно закрыться дома, минимизировать "прогулки" по улицам, но у жителей Донецка срабатывает еще и определенного рода фатализм, утверждает блогер. Люди хотят жить мирной жизнью и всё равно выходят, сидят на скамейках, общаются.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038949924.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, журналист, донецк, обстрелы, мирные жители