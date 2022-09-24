"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам - 24.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220924/1039018735.html
"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам
"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам - 24.09.2022 Украина.ру
"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что горожане хотят мирной, обыденной жизни, несмотря на ежедневные обстрелы и смерти своих близких
2022-09-24T05:00
2022-09-24T05:00
новости
украина
журналист
донецк
обстрелы
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037304672_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b166d24f40a63c8ad493ab888e352582.jpg
Жить порой не хочется, но жить нужно, рассказывает Гомольский. Люди привыкли жить в такой обстановке и уже у стали бояться.Конечно, можно закрыться дома, минимизировать "прогулки" по улицам, но у жителей Донецка срабатывает еще и определенного рода фатализм, утверждает блогер. Люди хотят жить мирной жизнью и всё равно выходят, сидят на скамейках, общаются.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038949924.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037304672_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_21065d55c7a0ac8beb5618d607bef1c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, журналист, донецк, обстрелы, мирные жители
Новости, Украина, журналист, Донецк, обстрелы, мирные жители

"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам

05:00 24.09.2022
 
© Александр ИвановДонецк обстрел
Донецк обстрел
© Александр Иванов
Читать в
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что горожане хотят мирной, обыденной жизни, несмотря на ежедневные обстрелы и смерти своих близких
Жить порой не хочется, но жить нужно, рассказывает Гомольский. Люди привыкли жить в такой обстановке и уже у стали бояться.
Недавно встречался с товарищем, в кафе сидели, пили кофе. Я подумал, что вообще-то вчера примерно на это место прилетали снаряды, а сегодня люди сидят, кофе пьют. Потому что - а как еще?
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Конечно, можно закрыться дома, минимизировать "прогулки" по улицам, но у жителей Донецка срабатывает еще и определенного рода фатализм, утверждает блогер. Люди хотят жить мирной жизнью и всё равно выходят, сидят на скамейках, общаются.
У меня сначала дикий взгляд – ну как, ребята, только-только буквально тела вывезли, а тем не менее, потому что погода хорошая, последние дни - люди хотят почувствовать эту мирную жизнь. И плюс есть такой момент – люди выходят, садятся, ну убьет и убьет – значит, судьба. Есть и такое.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 16:00
Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября
 
НовостиУкраинажурналистДонецкобстрелымирные жители
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам
04:45"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе
04:30Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума
04:15Ходаковский: мобилизация - следствие референдумов
04:07"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан
04:00"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ
19:19Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине
19:17Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
18:44В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации
18:40Юрий Швыткин: кто он
18:25"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
17:34Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума
17:34Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
17:32Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"
17:31В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум
17:22Дмитрий Евстафьев о референдумах: Люди будут уверены, что не окажутся в лапах карателей
17:14Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео
17:13Украинские беженцы рвутся домой, всего 15% венгров — за Киев: что говорили об Украине в мире 23 сентября
17:12Сивков рассказал, как надо выводить из строя военные заводы на Украине
17:10Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань"
Лента новостейМолния