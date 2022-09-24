"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам
© Александр ИвановДонецк обстрел
© Александр Иванов
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что горожане хотят мирной, обыденной жизни, несмотря на ежедневные обстрелы и смерти своих близких
Жить порой не хочется, но жить нужно, рассказывает Гомольский. Люди привыкли жить в такой обстановке и уже у стали бояться.
Недавно встречался с товарищем, в кафе сидели, пили кофе. Я подумал, что вообще-то вчера примерно на это место прилетали снаряды, а сегодня люди сидят, кофе пьют. Потому что - а как еще?
Конечно, можно закрыться дома, минимизировать "прогулки" по улицам, но у жителей Донецка срабатывает еще и определенного рода фатализм, утверждает блогер. Люди хотят жить мирной жизнью и всё равно выходят, сидят на скамейках, общаются.
У меня сначала дикий взгляд – ну как, ребята, только-только буквально тела вывезли, а тем не менее, потому что погода хорошая, последние дни - люди хотят почувствовать эту мирную жизнь. И плюс есть такой момент – люди выходят, садятся, ну убьет и убьет – значит, судьба. Есть и такое.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.