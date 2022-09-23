Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине - 23.09.2022 Украина.ру
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Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине
Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине - 23.09.2022 Украина.ру
Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине
В Донбассе и Северной Таврии начался референдум о будущем регионов. Украина пытается всеми путями сорвать волеизъявление народа
2022-09-23T19:19
2022-09-23T19:19
хроники
эксклюзив
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Голосование на референдуме началось ещё до официального начала в регионах: первыми голосовали граждане ДНР и ЛНР, находящиеся в восточных регионах России."На Камчатке началось голосование для беженцев о вхождении ДНР, ЛНР и двух областей в состав России", — сообщил около 6 утра телеграм-канал "Донбасс решает", сославшись на депутата Народного совета ДНР Владислава Брига.Спустя несколько часов референдум стартовал непосредственно в республиках Донбасса и в Северной Таврии."Сегодня в 08.00 по московскому времени начался процесс проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта. Голосование проходит по установленной ранее форме на всей территории ДНР, контролируемой властями республики", — заявил в комментарии РИА "Новости" председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.О начале голосования сообщили утром и в ЦИК ЛНР.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на важность референдума."Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством. Затем — добились признания республики. И вот он, третий шаг: объединение с Россией", — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил о начале референдума в его регионе."Началось голосование на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации! Мы возвращаемся домой! С Богом, друзья!" — отметил Рогов.Накануне вечером власти Херсонской области также сообщили о том, что в регионе референдум пройдёт, и "ничто не сможет этому помешать"."Люди ждут и требуют быстрей проводить референдум", — подчеркнул глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.К жителям Донбасса и Северной Таврии обратился и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин."Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим", — заявил Володин.Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко заявила, что референдумы в Северной Таврии и Донбассе проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН."Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", — рассказала она журналистам.По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов."Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует", — сказала Матвиенко.При этом спикер Совета Федерации подчеркнула, что голосование проходит при высоком уровне организации."Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", — сказала она журналистам.Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности."Но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость", — заявила она.Позже лидеры Донбасса и Северной Таврии проголосовали."Сегодня такой день, что бывает в истории один раз в несколько столетий. Я лично знал, что это произойдёт, всегда. Я всегда ощущал себя в составе огромной семьи, которая называется Россия. Мечты сбылись", - заявил глава ВГА Херсонской области Сальдо.Украина тем временем пыталась сорвать голосование."Государство об этом (референдумах. — Ред.) знает. Мы провели много [работы], чтобы это у них не вышло провести эти референдумы. И безусловно, государство будет принимать меры. Но вы же понимаете, что вся эта работа не может публично обсуждаться, иначе мы обнаружим свои инструменты", - заявила 22 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр.Уже на следующий день утром украинские диверсанты попытались совершить теракт."Сегодня около 07:00 возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля. Пострадавших нет, повреждён забор и выбиты стекла в доме. Жители района успели увидеть и запомнить автомобиль. Ориентировка на подозреваемый автомобиль направлена всем силовым структурам. Ведётся розыск причастных к террористическому акту", - сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Рогов.Призвал земляков проявлять бдительность и сообщать обо всех подозрительных лицах или предметах.Спустя несколько часов Рогов сообщил о прорыве диверсантов в Запорожскую область."Украинские диверсанты на двух внедорожниках прорвались через ЛБС в районе Полог Запорожской области, пошли в сторону Розовки", - отметил Рогов.Он заявил, что "террористы Зеленского в любом случае будут найдены и нейтрализованы", а администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение в 500 тыс. руб. за информацию, которая приведёт к поимке диверсантов.Позже глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий прояснил ситуацию."[Диверсанты были] в форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — уточнил он.По словам чиновника, диверсантов ловят "по посадкам". Он также добавил, что более точная информация появится позднее.Также Балицкий сообщил, что украинский беспилотник бросил взрывчатку в здание администрации в Мелитополе. Пострадавших нет.В тот же день Украина в очередной раз нанесла артиллерийские удары по территории ДНР, в том числе и по столице Донецку. Несмотря на это, люди пошли на избирательные участки."Я очень рада, что мы теперь будем Россией. Надеюсь, что закончится ужас обстрелов и мои дети смогут спокойно гулять на улице", - рассказала каналу "Донбасс решает" жительница Киевского района Донецка.В результате ударов украинских артиллеристов по её району, а также по Ворошиловскому району вчера, 22 сентября, погибли семь человек, в том числе и подросток 2008 года рождения.
https://ukraina.ru/20220923/1039037551.html
https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html
https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html
https://ukraina.ru/20220922/1039001101.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине

19:19 23.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
В Донбассе и Северной Таврии начался референдум о будущем регионов. Украина пытается всеми путями сорвать волеизъявление народа
Голосование на референдуме началось ещё до официального начала в регионах: первыми голосовали граждане ДНР и ЛНР, находящиеся в восточных регионах России.
"На Камчатке началось голосование для беженцев о вхождении ДНР, ЛНР и двух областей в состав России", — сообщил около 6 утра телеграм-канал "Донбасс решает", сославшись на депутата Народного совета ДНР Владислава Брига.
Спустя несколько часов референдум стартовал непосредственно в республиках Донбасса и в Северной Таврии.
"Сегодня в 08.00 по московскому времени начался процесс проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта. Голосование проходит по установленной ранее форме на всей территории ДНР, контролируемой властями республики", — заявил в комментарии РИА "Новости" председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:08
Прорыв диверсантов, судьба Медведчука. Главное на Украине на 16:00 23 сентябряУкраина изо всех сил пытается сорвать проведение референдума в Северной Таврии и Донбассе, запорожские власти сообщили о прорыве украинских диверсантов. Стало известно, куда направился Виктор Медведчук после обмена пленными
О начале голосования сообщили утром и в ЦИК ЛНР.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на важность референдума.
"Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством. Затем — добились признания республики. И вот он, третий шаг: объединение с Россией", — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил о начале референдума в его регионе.
"Началось голосование на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации! Мы возвращаемся домой! С Богом, друзья!" — отметил Рогов.
Накануне вечером власти Херсонской области также сообщили о том, что в регионе референдум пройдёт, и "ничто не сможет этому помешать".
"Люди ждут и требуют быстрей проводить референдум", — подчеркнул глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.
К жителям Донбасса и Северной Таврии обратился и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:24
Обстрелы и теракты, предупреждение Лукашенко. Главное на Украине на 12:00 23 сентябряУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс и устраивать теракты в Северной Таврии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на угрозы и попытки терактов
"Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим", — заявил Володин.
Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко заявила, что референдумы в Северной Таврии и Донбассе проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН.
"Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", — рассказала она журналистам.
По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов.
"Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует", — сказала Матвиенко.
При этом спикер Совета Федерации подчеркнула, что голосование проходит при высоком уровне организации.
"Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", — сказала она журналистам.
Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:04
Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентябряВ Донбассе, Северной Таврии и за их пределами начались референдумы о будущем регионов. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Германии танки
"Но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость", — заявила она.
Позже лидеры Донбасса и Северной Таврии проголосовали.
"Сегодня такой день, что бывает в истории один раз в несколько столетий. Я лично знал, что это произойдёт, всегда. Я всегда ощущал себя в составе огромной семьи, которая называется Россия. Мечты сбылись", - заявил глава ВГА Херсонской области Сальдо.
Украина тем временем пыталась сорвать голосование.
"Государство об этом (референдумах. — Ред.) знает. Мы провели много [работы], чтобы это у них не вышло провести эти референдумы. И безусловно, государство будет принимать меры. Но вы же понимаете, что вся эта работа не может публично обсуждаться, иначе мы обнаружим свои инструменты", - заявила 22 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Уже на следующий день утром украинские диверсанты попытались совершить теракт.
"Сегодня около 07:00 возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля. Пострадавших нет, повреждён забор и выбиты стекла в доме. Жители района успели увидеть и запомнить автомобиль. Ориентировка на подозреваемый автомобиль направлена всем силовым структурам. Ведётся розыск причастных к террористическому акту", - сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Рогов.
Призвал земляков проявлять бдительность и сообщать обо всех подозрительных лицах или предметах.
Спустя несколько часов Рогов сообщил о прорыве диверсантов в Запорожскую область.
"Украинские диверсанты на двух внедорожниках прорвались через ЛБС в районе Полог Запорожской области, пошли в сторону Розовки", - отметил Рогов.
Он заявил, что "террористы Зеленского в любом случае будут найдены и нейтрализованы", а администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение в 500 тыс. руб. за информацию, которая приведёт к поимке диверсантов.
В Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
Вчера, 19:00
Обмен пленными. Итоги 22 сентября на УкраинеСостоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Киев получил "азовцев"* и бойцов других формирований, Москва — российских военнопленных и пленных бойцов НМ ДНР и ЛНР, а также украинского политика Виктора Медведчука
Позже глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий прояснил ситуацию.
"[Диверсанты были] в форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — уточнил он.
По словам чиновника, диверсантов ловят "по посадкам". Он также добавил, что более точная информация появится позднее.
Также Балицкий сообщил, что украинский беспилотник бросил взрывчатку в здание администрации в Мелитополе. Пострадавших нет.
В тот же день Украина в очередной раз нанесла артиллерийские удары по территории ДНР, в том числе и по столице Донецку. Несмотря на это, люди пошли на избирательные участки.
"Я очень рада, что мы теперь будем Россией. Надеюсь, что закончится ужас обстрелов и мои дети смогут спокойно гулять на улице", - рассказала каналу "Донбасс решает" жительница Киевского района Донецка.
В результате ударов украинских артиллеристов по её району, а также по Ворошиловскому району вчера, 22 сентября, погибли семь человек, в том числе и подросток 2008 года рождения.
 
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19:19Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине
19:17Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
18:44В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации
18:40Юрий Швыткин: кто он
18:25"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
17:34Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума
17:34Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
17:32Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"
17:31В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум
17:22Дмитрий Евстафьев о референдумах: Люди будут уверены, что не окажутся в лапах карателей
17:14Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео
17:13Украинские беженцы рвутся домой, всего 15% венгров — за Киев: что говорили об Украине в мире 23 сентября
17:12Сивков рассказал, как надо выводить из строя военные заводы на Украине
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16:55Виталий Милонов: В Донбассе я воюю с 2015 года – артиллеристом и снайпером
16:30Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади
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16:08Прорыв диверсантов, судьба Медведчука. Главное на Украине на 16:00 23 сентября
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