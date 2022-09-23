https://ukraina.ru/20220923/1039047430.html

Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине

Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине - 23.09.2022 Украина.ру

Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине

В Донбассе и Северной Таврии начался референдум о будущем регионов. Украина пытается всеми путями сорвать волеизъявление народа

2022-09-23T19:19

2022-09-23T19:19

2022-09-23T19:19

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039012861_0:148:2990:1830_1920x0_80_0_0_e804daab9674ba46f57a3b8cea633d5c.jpg.webp

Голосование на референдуме началось ещё до официального начала в регионах: первыми голосовали граждане ДНР и ЛНР, находящиеся в восточных регионах России."На Камчатке началось голосование для беженцев о вхождении ДНР, ЛНР и двух областей в состав России", — сообщил около 6 утра телеграм-канал "Донбасс решает", сославшись на депутата Народного совета ДНР Владислава Брига.Спустя несколько часов референдум стартовал непосредственно в республиках Донбасса и в Северной Таврии."Сегодня в 08.00 по московскому времени начался процесс проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта. Голосование проходит по установленной ранее форме на всей территории ДНР, контролируемой властями республики", — заявил в комментарии РИА "Новости" председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.О начале голосования сообщили утром и в ЦИК ЛНР.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на важность референдума."Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством. Затем — добились признания республики. И вот он, третий шаг: объединение с Россией", — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил о начале референдума в его регионе."Началось голосование на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации! Мы возвращаемся домой! С Богом, друзья!" — отметил Рогов.Накануне вечером власти Херсонской области также сообщили о том, что в регионе референдум пройдёт, и "ничто не сможет этому помешать"."Люди ждут и требуют быстрей проводить референдум", — подчеркнул глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.К жителям Донбасса и Северной Таврии обратился и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин."Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим", — заявил Володин.Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко заявила, что референдумы в Северной Таврии и Донбассе проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН."Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", — рассказала она журналистам.По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов."Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует", — сказала Матвиенко.При этом спикер Совета Федерации подчеркнула, что голосование проходит при высоком уровне организации."Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", — сказала она журналистам.Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности."Но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость", — заявила она.Позже лидеры Донбасса и Северной Таврии проголосовали."Сегодня такой день, что бывает в истории один раз в несколько столетий. Я лично знал, что это произойдёт, всегда. Я всегда ощущал себя в составе огромной семьи, которая называется Россия. Мечты сбылись", - заявил глава ВГА Херсонской области Сальдо.Украина тем временем пыталась сорвать голосование."Государство об этом (референдумах. — Ред.) знает. Мы провели много [работы], чтобы это у них не вышло провести эти референдумы. И безусловно, государство будет принимать меры. Но вы же понимаете, что вся эта работа не может публично обсуждаться, иначе мы обнаружим свои инструменты", - заявила 22 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр.Уже на следующий день утром украинские диверсанты попытались совершить теракт."Сегодня около 07:00 возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля. Пострадавших нет, повреждён забор и выбиты стекла в доме. Жители района успели увидеть и запомнить автомобиль. Ориентировка на подозреваемый автомобиль направлена всем силовым структурам. Ведётся розыск причастных к террористическому акту", - сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Рогов.Призвал земляков проявлять бдительность и сообщать обо всех подозрительных лицах или предметах.Спустя несколько часов Рогов сообщил о прорыве диверсантов в Запорожскую область."Украинские диверсанты на двух внедорожниках прорвались через ЛБС в районе Полог Запорожской области, пошли в сторону Розовки", - отметил Рогов.Он заявил, что "террористы Зеленского в любом случае будут найдены и нейтрализованы", а администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение в 500 тыс. руб. за информацию, которая приведёт к поимке диверсантов.Позже глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий прояснил ситуацию."[Диверсанты были] в форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — уточнил он.По словам чиновника, диверсантов ловят "по посадкам". Он также добавил, что более точная информация появится позднее.Также Балицкий сообщил, что украинский беспилотник бросил взрывчатку в здание администрации в Мелитополе. Пострадавших нет.В тот же день Украина в очередной раз нанесла артиллерийские удары по территории ДНР, в том числе и по столице Донецку. Несмотря на это, люди пошли на избирательные участки."Я очень рада, что мы теперь будем Россией. Надеюсь, что закончится ужас обстрелов и мои дети смогут спокойно гулять на улице", - рассказала каналу "Донбасс решает" жительница Киевского района Донецка.В результате ударов украинских артиллеристов по её району, а также по Ворошиловскому району вчера, 22 сентября, погибли семь человек, в том числе и подросток 2008 года рождения.

https://ukraina.ru/20220923/1039037551.html

https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

https://ukraina.ru/20220922/1039001101.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив