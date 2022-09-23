https://ukraina.ru/20220923/1039046990.html

В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации

В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации - 23.09.2022 Украина.ру

В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации

Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Совета Федерации 23 сентября

2022-09-23T18:44

2022-09-23T18:44

2022-09-23T18:44

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мобилизация

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Сообщается, что для участников спецоперации выплаты по кредитам будут снижены или заморожены на определенный срок.Кроме того, одна из поправок предполагает, что работодатель сможет расторгнуть договор с работником, если он не выйдет на работу в течении трех месяцев поле окончания мобилизации.

https://ukraina.ru/20220923/1039040447.html

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новости, совет федерации, кредиты, спецоперация, мобилизация