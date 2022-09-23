В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации - 23.09.2022 Украина.ру
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В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации
В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации - 23.09.2022 Украина.ру
В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации
Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Совета Федерации 23 сентября
2022-09-23T18:44
2022-09-23T18:44
новости
совет федерации
кредиты
спецоперация
мобилизация
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Сообщается, что для участников спецоперации выплаты по кредитам будут снижены или заморожены на определенный срок.Кроме того, одна из поправок предполагает, что работодатель сможет расторгнуть договор с работником, если он не выйдет на работу в течении трех месяцев поле окончания мобилизации.
https://ukraina.ru/20220923/1039040447.html
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новости, совет федерации, кредиты, спецоперация, мобилизация
Новости, Совет Федерации, кредиты, Спецоперация, мобилизация

В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации

18:44 23.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета федерации РФ
Заседание Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Совета Федерации 23 сентября
Сообщается, что для участников спецоперации выплаты по кредитам будут снижены или заморожены на определенный срок.
В случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении.
Кроме того, одна из поправок предполагает, что работодатель сможет расторгнуть договор с работником, если он не выйдет на работу в течении трех месяцев поле окончания мобилизации.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
17:04
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперацииВ Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Законодатели предлагают приостанавливать кредитные обязательства или снижать размеры платежей на время льготного периода. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Совета Федерации
 
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Заголовок открываемого материала
19:19Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине
19:17Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
18:44В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации
18:40Юрий Швыткин: кто он
18:25"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
17:34Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума
17:34Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
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17:22Дмитрий Евстафьев о референдумах: Люди будут уверены, что не окажутся в лапах карателей
17:14Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео
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17:12Сивков рассказал, как надо выводить из строя военные заводы на Украине
17:10Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань"
17:04В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации
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