В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации
Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Совета Федерации 23 сентября
Сообщается, что для участников спецоперации выплаты по кредитам будут снижены или заморожены на определенный срок.
В случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении.
Кроме того, одна из поправок предполагает, что работодатель сможет расторгнуть договор с работником, если он не выйдет на работу в течении трех месяцев поле окончания мобилизации.
17:04В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперацииВ Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Законодатели предлагают приостанавливать кредитные обязательства или снижать размеры платежей на время льготного периода. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Совета Федерации