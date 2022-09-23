Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму - 23.09.2022 Украина.ру
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Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму - 23.09.2022 Украина.ру
Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
России следует наносить не ракетные, а бомбовые удары по военным целям на Украине, и соображения гуманизма при этом могут быть учтены, поскольку ВКС имеют на вооружении высокоточные бомбы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-09-23T17:34
2022-09-23T17:34
новости
константин сивков
бомбы
владимир зеленский
верховная рада
генштаб
сбу
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Он уточнил, что самолёты СУ-24 оснащаются системой СВП-24, а ТУ-22 - системой СВП-22, которая увеличивает точность метания обычных фугасных бомб до 20-30 метров.Он добавил, что к военным целям должны быть отнесены такие объекты, как администрация главы киевского режима Владимира Зеленского, Верховная Рада, Генштаб ВСУ и штаб-квартира СБУ.Объясняя смысл устранения Зеленского, Сивков предположил, что оно может привести к “политической драке”, что ослабит киевский режим.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038723582.html
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новости, константин сивков, бомбы, владимир зеленский, верховная рада, генштаб, сбу
Новости, Константин Сивков, бомбы, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Генштаб, СБУ

Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму

17:34 23.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Сырский
Зеленский Сырский
© Пресс-служба президента Украины
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России следует наносить не ракетные, а бомбовые удары по военным целям на Украине, и соображения гуманизма при этом могут быть учтены, поскольку ВКС имеют на вооружении высокоточные бомбы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Он уточнил, что самолёты СУ-24 оснащаются системой СВП-24, а ТУ-22 - системой СВП-22, которая увеличивает точность метания обычных фугасных бомб до 20-30 метров.

Эта система многократно очень эффективно применялась в Сирии. Что мешает сейчас её применить — мне непонятно. Даже если там есть ПВО, что мешает эту ПВО подавить средствами РЭБ, подавить противорадиолокационными ракетами — и потом нанести этот удар

Он добавил, что к военным целям должны быть отнесены такие объекты, как администрация главы киевского режима Владимира Зеленского, Верховная Рада, Генштаб ВСУ и штаб-квартира СБУ.
14 сентября, 12:47
Зеленский объявился в ИзюмеВладимир Зеленский в среду, 14 сентября прибыл в город Изюм Харьковской области. Соответствующие фото публикуют украинские СМИ
Объясняя смысл устранения Зеленского, Сивков предположил, что оно может привести к “политической драке”, что ослабит киевский режим.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКонстантин СивковбомбыВладимир ЗеленскийВерховная РадаГенштабСБУ
 
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