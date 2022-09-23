https://ukraina.ru/20220923/1039045239.html

Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму

Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму - 23.09.2022 Украина.ру

Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму

России следует наносить не ракетные, а бомбовые удары по военным целям на Украине, и соображения гуманизма при этом могут быть учтены, поскольку ВКС имеют на вооружении высокоточные бомбы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

2022-09-23T17:34

2022-09-23T17:34

2022-09-23T17:34

новости

константин сивков

бомбы

владимир зеленский

верховная рада

генштаб

сбу

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Он уточнил, что самолёты СУ-24 оснащаются системой СВП-24, а ТУ-22 - системой СВП-22, которая увеличивает точность метания обычных фугасных бомб до 20-30 метров.Он добавил, что к военным целям должны быть отнесены такие объекты, как администрация главы киевского режима Владимира Зеленского, Верховная Рада, Генштаб ВСУ и штаб-квартира СБУ.Объясняя смысл устранения Зеленского, Сивков предположил, что оно может привести к “политической драке”, что ослабит киевский режим.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038723582.html

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новости, константин сивков, бомбы, владимир зеленский, верховная рада, генштаб, сбу