https://ukraina.ru/20220923/1039045239.html
Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму - 23.09.2022 Украина.ру
Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
России следует наносить не ракетные, а бомбовые удары по военным целям на Украине, и соображения гуманизма при этом могут быть учтены, поскольку ВКС имеют на вооружении высокоточные бомбы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-09-23T17:34
2022-09-23T17:34
2022-09-23T17:34
новости
константин сивков
бомбы
владимир зеленский
верховная рада
генштаб
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038761331_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_c066a3be2f0c62f4b66b7a2bce361af8.jpg
Он уточнил, что самолёты СУ-24 оснащаются системой СВП-24, а ТУ-22 - системой СВП-22, которая увеличивает точность метания обычных фугасных бомб до 20-30 метров.Он добавил, что к военным целям должны быть отнесены такие объекты, как администрация главы киевского режима Владимира Зеленского, Верховная Рада, Генштаб ВСУ и штаб-квартира СБУ.Объясняя смысл устранения Зеленского, Сивков предположил, что оно может привести к “политической драке”, что ослабит киевский режим.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038723582.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038761331_54:0:981:695_1920x0_80_0_0_ec9e75fb297b8f894fa6e55401ee6cdd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, константин сивков, бомбы, владимир зеленский, верховная рада, генштаб, сбу
Новости, Константин Сивков, бомбы, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Генштаб, СБУ
Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
России следует наносить не ракетные, а бомбовые удары по военным целям на Украине, и соображения гуманизма при этом могут быть учтены, поскольку ВКС имеют на вооружении высокоточные бомбы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков