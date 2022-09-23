В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум

Людей нужно перевоспитывать, а не рубить сплеча. Им промывали мозг много лет. Знаю людей, кто полностью изменил мнение, и теперь это преданные люди. Но есть и те, кто в общественных местах рассказывает такое, что паспорта Российской Федерации им лучше не давать и выплаты с пособиями тоже. А вот моя знакомая захотела проголосовать за Россию - много лет поддерживала Украину, но обстрелы от ВСУ вправили мозг.