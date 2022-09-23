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В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум
В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум - 23.09.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум
Украинские обстрелы смогли переубедить даже проукраински настроенных жителей Херсонщины, сообщает 23 сентября "Московский комсомолец", цитируя председателя избирательной комиссии Херсонской области Марину Захарову
2022-09-23T17:31
2022-09-23T17:31
2022-09-23T17:31
новости
херсонская область
херсон
избирательный участок
голосование
референдум
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При этом она рассказала также и о людях, которые ждут возвращения Украины. В пример Захарова привела свою председателя домовладения, которая срывает объявления о референдуме.Тем не менее, заверяет она, на фоне заявлений Офиса президента Украины о новом контрнаступлении ВСУ, жители региона в большинстве проголосуют за выход из состава Украины, "запугать людей не получится".Издание также показало ажиотаж на одном из избирательных участков в районе морского порта: людям приходится долгое время ждать в очереди, чтобы проголосовать.Референдумы проходят также в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Голосование продлится до 27 сентября.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, херсон, избирательный участок, голосование, референдум
Новости, Херсонская область, Херсон, избирательный участок, голосование, референдум
В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум
Украинские обстрелы смогли переубедить даже проукраински настроенных жителей Херсонщины, сообщает 23 сентября "Московский комсомолец", цитируя председателя избирательной комиссии Херсонской области Марину Захарову
Людей нужно перевоспитывать, а не рубить сплеча. Им промывали мозг много лет. Знаю людей, кто полностью изменил мнение, и теперь это преданные люди. Но есть и те, кто в общественных местах рассказывает такое, что паспорта Российской Федерации им лучше не давать и выплаты с пособиями тоже. А вот моя знакомая захотела проголосовать за Россию - много лет поддерживала Украину, но обстрелы от ВСУ вправили мозг.
При этом она рассказала также и о людях, которые ждут возвращения Украины. В пример Захарова привела свою председателя домовладения, которая срывает объявления о референдуме.
Тем не менее, заверяет она, на фоне заявлений Офиса президента Украины о новом контрнаступлении ВСУ, жители региона в большинстве проголосуют за выход из состава Украины, "запугать людей не получится".
Издание также показало ажиотаж на одном из избирательных участков в районе морского порта: людям приходится долгое время ждать в очереди, чтобы проголосовать.
Референдумы проходят также в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Голосование продлится до 27 сентября.