В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум - 23.09.2022 Украина.ру
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В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум
В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум - 23.09.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум
Украинские обстрелы смогли переубедить даже проукраински настроенных жителей Херсонщины, сообщает 23 сентября "Московский комсомолец", цитируя председателя избирательной комиссии Херсонской области Марину Захарову
2022-09-23T17:31
2022-09-23T17:31
новости
херсонская область
херсон
избирательный участок
голосование
референдум
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При этом она рассказала также и о людях, которые ждут возвращения Украины. В пример Захарова привела свою председателя домовладения, которая срывает объявления о референдуме.Тем не менее, заверяет она, на фоне заявлений Офиса президента Украины о новом контрнаступлении ВСУ, жители региона в большинстве проголосуют за выход из состава Украины, "запугать людей не получится".Издание также показало ажиотаж на одном из избирательных участков в районе морского порта: людям приходится долгое время ждать в очереди, чтобы проголосовать.Референдумы проходят также в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Голосование продлится до 27 сентября.
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новости, херсонская область, херсон, избирательный участок, голосование, референдум
Новости, Херсонская область, Херсон, избирательный участок, голосование, референдум

В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум

17:31 23.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские обстрелы смогли переубедить даже проукраински настроенных жителей Херсонщины, сообщает 23 сентября "Московский комсомолец", цитируя председателя избирательной комиссии Херсонской области Марину Захарову
Людей нужно перевоспитывать, а не рубить сплеча. Им промывали мозг много лет. Знаю людей, кто полностью изменил мнение, и теперь это преданные люди. Но есть и те, кто в общественных местах рассказывает такое, что паспорта Российской Федерации им лучше не давать и выплаты с пособиями тоже. А вот моя знакомая захотела проголосовать за Россию - много лет поддерживала Украину, но обстрелы от ВСУ вправили мозг.
При этом она рассказала также и о людях, которые ждут возвращения Украины. В пример Захарова привела свою председателя домовладения, которая срывает объявления о референдуме.
Тем не менее, заверяет она, на фоне заявлений Офиса президента Украины о новом контрнаступлении ВСУ, жители региона в большинстве проголосуют за выход из состава Украины, "запугать людей не получится".
Издание также показало ажиотаж на одном из избирательных участков в районе морского порта: людям приходится долгое время ждать в очереди, чтобы проголосовать.
Референдумы проходят также в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Голосование продлится до 27 сентября.
Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео
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НовостиХерсонская областьХерсонизбирательный участокголосованиереферендум
 
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