https://ukraina.ru/20220923/1039040636.html

Сивков рассказал, как надо выводить из строя военные заводы на Украине

Сивков рассказал, как надо выводить из строя военные заводы на Украине - 23.09.2022 Украина.ру

Сивков рассказал, как надо выводить из строя военные заводы на Украине

Удары высокоточными ракетами по тому или иному военному заводу частично выводит его из строя на некоторое время, в то время как требуется его полное разрушение. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

2022-09-23T17:12

2022-09-23T17:12

2022-09-23T17:12

новости

константин сивков

киевский режим

ракеты

бомбардировщики

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Он предложил использовать для ударов по военным заводам киевского режима не столько высокоточные ракеты, сколько авиацию, которая также располагает бомбами повышенной точности.Он добавил, что возможности российской авиации позволяют подавить системы ПВО в тех районах, где это необходимо, а затем нанести массированные бомбовые удары сразу по нескольким предприятиямПолный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038946864.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, константин сивков, киевский режим, ракеты, бомбардировщики