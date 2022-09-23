Сивков рассказал, как надо выводить из строя военные заводы на Украине
Удары высокоточными ракетами по тому или иному военному заводу частично выводит его из строя на некоторое время, в то время как требуется его полное разрушение. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Он предложил использовать для ударов по военным заводам киевского режима не столько высокоточные ракеты, сколько авиацию, которая также располагает бомбами повышенной точности.
Удар высокоточной ракетой по предприятию позволяет разрушить один цех. Для того чтобы восстановить этот цех, требуется неделя, а может, две, и опять предприятие работает. ... Полностью вывести из строя предприятие можно в том случае, если на него обрушится не 3-4-5 ракет, а 150-200-300, накроет его полностью, превратит его в руины. … Высокоточными ракетами это не сделать, а вот бомбами с самолёта ТУ-22 или Ту-160, или СУ-24 — вполне
Он добавил, что возможности российской авиации позволяют подавить системы ПВО в тех районах, где это необходимо, а затем нанести массированные бомбовые удары сразу по нескольким предприятиям
21 сентября, 15:15Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить ударыРоссии следует наносить удары по определённым объектам украинской инфраструктуры “уже сейчас”, не дожидаясь решения о принятии в свой состав новых субъектов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Полный текст интервью можно прочитать здесь.