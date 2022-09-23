https://ukraina.ru/20220923/1039037551.html

Прорыв диверсантов, судьба Медведчука. Главное на Украине на 16:00 23 сентября

Прорыв диверсантов, судьба Медведчука. Главное на Украине на 16:00 23 сентября - 23.09.2022 Украина.ру

Прорыв диверсантов, судьба Медведчука. Главное на Украине на 16:00 23 сентября

Украина изо всех сил пытается сорвать проведение референдума в Северной Таврии и Донбассе, запорожские власти сообщили о прорыве украинских диверсантов. Стало известно, куда направился Виктор Медведчук после обмена пленными

2022-09-23T16:08

2022-09-23T16:08

2022-09-23T16:23

эксклюзив

хроники

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил земляков об украинских диверсантах."Внимание - украинская ДРГ! Украинские диверсанты на двух внедорожниках прорвались через ЛБС в районе Полог Запорожской области, пошли в сторону Розовки", - заявил Рогов.Он подчеркнул, что "террористы Зеленского в любом случае будут найдены и нейтрализованы" и рассказал о награде за поимку злоумышленников."Администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение в 500 000 рублей за информацию, которая приведёт к поимке диверсантов. Если у вас появилась информация о готовящемся теракте или вы увидели подозрительных лиц, неопознанные предметы, то пишите в бот @stopterrorzo_bot. Ваше обращение рассмотрят спецслужбы и примут соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность граждан", - отметил Рогов.Примечательно, что днём ранее украинские телеграм-каналы распространяли видео с украинскими диверсантами, которым якобы удалось пробраться к границам Энергодара.Утром Рогов также сообщал о попытке теракта в Мелитополе."Сегодня около 7.00 возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля. Пострадавших нет, повреждён забор и выбиты стекла в доме. Жители района успели увидеть и запомнить автомобиль. Ориентировка на подозреваемый автомобиль направлена всем силовым структурам. Ведётся розыск причастных к террористическому акту", - указывал Рогов.Днём 23 сентября, около 15 часов глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил и об атаке на администрацию Мелитополя. По его словам, украинский беспилотник сбросил рядом с администрацией взрывчатку. Жертв и пострадавших нет.Также Балицкий уточнил информацию и о диверсантах, о которых рассказывал Рогов."[Диверсанты были] в форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — уточнил Балицкий.По словам чиновника, диверсантов ловят "по посадкам".Он добавил, что более точная информация появится позднее.Продолжается и психологический террор. Так, ранее украинские СМИ распространили информацию о расправе над чиновниками в Мелитополе. Однако, как оказалось позже, речь шла о бытовом пожаре.Всё это соответствует словам замминистра обороны Украины Анны Маляр."Государство об этом (референдумах. — Ред.) знает. Мы провели много [работы], чтобы это у них не вышло провести эти референдумы. И безусловно, государство будет принимать меры. Но вы же понимаете, что вся эта работа не может публично обсуждаться, иначе мы обнаружим свои инструменты", - заявила Маляр 22 сентября в интервью бывшему луганскому прокурору Сергею Иванову.Она заявила, что Украина будет пытаться сорвать проведение референдумов, но даже если они и состоятся, их результаты Киев не признает.При этом Маляр официально отказалась признавать причастность Украины к попытке проведения терактов на территории России. Между тем сотрудники ФСБ уже не раз задерживали при подготовке террористических актов курируемых украинскими спецслужбами людей, а также находили тайники с оружием.Вояж МедведчукаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, куда направился украинский политик Виктор Медведчук после того, как состоялся обмен пленными."При обмене пленными у нас было 200 имен. У нас есть все их имена. Это все наши гости. На одном из них (Медведчуке) Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс", - заявил Эрдоган журналистам.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, общался ли Путин с Меведчуком, но возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать."Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы... Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам.Так он ответил на вопрос, связывался ли президент России с украинским политиком.Днём ранее стало известно об обмене пленными между РФ и Украиной. Украина получила 215 человек, среди которых были "азовцы"*, в том числе и командующие полком. Россия получила 56 человек. Среди освобождённых по обмену был и Медведчук."Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались — по сути, это застенки гестапо", - сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он пояснил принцип обмена с Украиной."Наша задача была в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят. Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену: мы отдали 215 человек, часть из них — представители нацбатов, это военные преступники", — отметил глава ДНР 22 сентября.На следующий день политический эксперт Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру пояснил смысл обмена Медведчука."Есть другая интересная деталь, о которой никто пока не говорит. С его убытием с хутора (с Украины — Ред.), там вообще никого не осталось больше. Вот эти все разговоры наших долбоклюев, бегающих по ток-шоу о том, что они будут формировать правительство национального согласия, они могут формировать согласие своих анализов <...> Когда там (на Украине — Ред.) всё рухнет, никого там не будетОн также указал на интересную деталь в случае с Медведчуком."Есть другая интересная деталь, о которой никто пока не говорит. С его убытием с хутора (из Украины — Ред.), там вообще никого не осталось больше. Вот эти все разговоры наших долбоклюев, бегающих по ток-шоу о том, что они будут формировать правительство национального согласия, они могут формировать согласие своих анализов <...> Когда там (на Украине — Ред.) всё рухнет, никого там не будет", - подчеркнул Гаспарян.Он также отметил, что, скорее всего, в ближайшие месяцы Медведчук будет проходить реабилитацию, в том числе психологическую.* "Азов" — запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

https://ukraina.ru/20220922/1039001101.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники