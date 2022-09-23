https://ukraina.ru/20220923/1039036232.html
Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения
Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения - 23.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения
Россия оказалась в чрезвычайных обстоятельствах, когда невозможно решение задачи импортозамещения без национализации стратегических отраслей экономики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-09-23T16:08
2022-09-23T16:08
2022-09-23T16:08
новости
константин сивков
импортозамещение
национализация
экономика
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Он предложил провести полную национализация и переход на плановую экономику.Он указал, что в противном случае Россию ждёт национальная катастрофа.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220506/1033927291.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, константин сивков, импортозамещение, национализация, экономика
Новости, Константин Сивков, импортозамещение, национализация, экономика
Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения
Россия оказалась в чрезвычайных обстоятельствах, когда невозможно решение задачи импортозамещения без национализации стратегических отраслей экономики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков