https://ukraina.ru/20220923/1039036232.html

Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения

Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения - 23.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения

Россия оказалась в чрезвычайных обстоятельствах, когда невозможно решение задачи импортозамещения без национализации стратегических отраслей экономики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

2022-09-23T16:08

2022-09-23T16:08

2022-09-23T16:08

новости

константин сивков

импортозамещение

национализация

экономика

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Он предложил провести полную национализация и переход на плановую экономику.Он указал, что в противном случае Россию ждёт национальная катастрофа.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220506/1033927291.html

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2022

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новости, константин сивков, импортозамещение, национализация, экономика