Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения - 23.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения
Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения - 23.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения
Россия оказалась в чрезвычайных обстоятельствах, когда невозможно решение задачи импортозамещения без национализации стратегических отраслей экономики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-09-23T16:08
2022-09-23T16:08
новости
константин сивков
импортозамещение
национализация
экономика
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Он предложил провести полную национализация и переход на плановую экономику.Он указал, что в противном случае Россию ждёт национальная катастрофа.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220506/1033927291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, константин сивков, импортозамещение, национализация, экономика
Новости, Константин Сивков, импортозамещение, национализация, экономика

Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещения

16:08 23.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Россия оказалась в чрезвычайных обстоятельствах, когда невозможно решение задачи импортозамещения без национализации стратегических отраслей экономики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Он предложил провести полную национализация и переход на плановую экономику.

Чтобы не было разговоров "выгодно — не выгодно", а было "надо — не надо", и точка. Вот тогда мы решим задачу импортозамещения

Он указал, что в противном случае Россию ждёт национальная катастрофа.
депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия - За правду», экономист Николай Новичков
6 мая, 18:55
Депутат Госдумы рассказал о национализации иностранных самолетовВ ответ на заморозку своих золотовалютных резервов на Западе Россия перевела в собственность все иностранные самолеты, которые находились у российских авиакомпаний, сказал депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду», экономист Николай Новичков в интервью Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКонстантин Сивковимпортозамещениенационализацияэкономика
 
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