https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html

Обстрелы и теракты, предупреждение Лукашенко. Главное на Украине на 12:00 23 сентября

Обстрелы и теракты, предупреждение Лукашенко. Главное на Украине на 12:00 23 сентября - 23.09.2022 Украина.ру

Обстрелы и теракты, предупреждение Лукашенко. Главное на Украине на 12:00 23 сентября

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и устраивать теракты в Северной Таврии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на угрозы и попытки терактов

2022-09-23T12:24

2022-09-23T12:24

2022-09-23T12:24

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 55 ударов по территории республики."На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, на горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, миномёты 120 мм, НАР (без применения авиации), выпустив 297 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи пунктов республики: столица Донецк (Калининский, Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 7 гражданских лиц (в том числе подростка 2008 года рождения), в Ворошиловском и Киевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 15 домостроений в Калининском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, Старомихайловке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли Новоайдар, Лисичанск и Горское с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 18 ракет."В результате обстрелов в населённом пункте Новоайдар разрушен склад Луганской республиканской базы специального медицинского снабжения ЛНР, а также на территории спасательной городской пожарной службы повреждены складские помещения, ангар и служебный автомобиль", - отметил Филипоненко.Он также рассказал, что с начала текущих суток украинские войска подвергли обстрелу Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 6 ракет."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил Филипоненко.Утром 23 сентября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал у себя в телеграм-канале видео обстрела украинцами паромной переправы в регионе."Вот так мирные жители Херсонской области укрываются от нацистов. Паромная переправа функционирует исключительно для мирных граждан, но нацистам плевать на детей, стариков и вообще на человеков. Все люди, да не все человеки, говорит философия жизни, но мы выстоим и всё это скоро закончится. Мы идём в Россию и нас Россия сегодня укрывает как мать этой девочки на видео. "Всё будет хорошо" - говорит мама своей дочери", - подписал Стремоусов видео.Позже в эфире "Первого канала" Стремоусов заявил о том, что российские ПВО отразили удар по Херсону в этот день.Кроме того, утром 23 сентября в Мелитополе прогремел взрыв. Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, неизвестные выбросили взрывное устройство из автомобиля.Примечательно, что днём ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала наличие планов сорвать начавшиеся в Северной Таврии и Донбассе 23 сентября референдумы."Государство об этом (референдумах — Ред.) знает. Мы провели много [работы], чтобы это у них не вышло провести эти референдумы. И, безусловно, государство будет принимать меры. Но вы же понимаете, что вся эта работа не может публично обсуждаться иначе мы обнаружим свои инструменты", - заявила она в интервью бывшему луганскому прокурору Сергею Иванову.При этом Маляр подчеркнула, что у украинских силовиков есть данные тех, кто участвуют в организации референдума. С учётом того, что в структуру Минобороны Украины входит Главное управление разведки, занимающееся терактами и убийствами как на территории Украины, так и за её пределами, можно предположить, что украинские военные попытаются с 23 по 27 сентября осуществить теракты как в Северной Таврии, так и в Донбассе. Также наверняка продолжатся обстрелы гражданской инфраструктуры и удары по мирным жителям.Так, уже около 11 часа представительство ДНР в СЦКК сообщило об ударе ВСУ по Горловке."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) по направлению: 10:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство.Таким образом, ВСУ продолжают террор в отношении мирного населения Донбасса.Предупреждение ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма."Президент подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Для этого на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки", - передала пресс-служба белорусского лидера его слова.Ранее Лукашенко не раз заявлял об активности украинских диверсионных групп у границы с Белоруссией.Кроме того, Лукашенко развенчал слухи, активно распространяемые украинскими пропагандистами касательно мобилизации в Белоруссии."Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов (госСМИ – Ред.) бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать (напряженную – Ред.) ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - заявил Лукашенко.Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике нет нужды для мобилизации, так как белорусы готовы дать отпор силовым блоком "составом мирного времени"."На территории Беларуси предпринимаются все меры для защиты своей страны и охраны и обороны наших границ. Вооруженные Силы Беларуси не собираются ни на кого нападать, но в случае перехода нашей границы и каких-то провокационных действий со стороны наших соседей силовой блок готов дать отпор, все системы силового блока Беларуси работают слаженно, системно, решают задачи в сфере безопасности", - предупредил Вольфович.Он также рассказал об укреплении белорусской границы.

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

https://ukraina.ru/20220922/1039001101.html

https://ukraina.ru/20220922/1038993357.html

https://ukraina.ru/20220922/1038973499.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив