Депутат Госдумы попросился фельдшером на самый опасный участок фронта - 23.09.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы попросился фельдшером на самый опасный участок фронта
Депутат Госдумы попросился фельдшером на самый опасный участок фронта - 23.09.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы попросился фельдшером на самый опасный участок фронта
Депутат Госдумы России Дмитрий Хубезов выразил готовность служить в российской армии фельдшером. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе "Единой России"
2022-09-23T12:27
2022-09-23T12:28
новости
мобилизация
депутаты
россия
спецоперация
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Хубезов решил добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил России. Депутат попросил отправить его на самый опасный участок фронта в зоне спецоперации на Украине. Он готов проходить службу фельдшером. Дмитрий Хубезов - председатель комитета Госдумы России по здравоохранению, координатор медицинского направления гуманитарной миссии партии, офицер запаса.
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новости, мобилизация, депутаты, россия, спецоперация
Новости, мобилизация, депутаты, Россия, Спецоперация

Депутат Госдумы попросился фельдшером на самый опасный участок фронта

12:27 23.09.2022 (обновлено: 12:28 23.09.2022)
 
© скриншот, пресс-служба "Единой России"Депутат Госдумы РФ Дмитрий Хубезов
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Хубезов
© скриншот, пресс-служба "Единой России"
Читать в
Депутат Госдумы России Дмитрий Хубезов выразил готовность служить в российской армии фельдшером. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе "Единой России"
Хубезов решил добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил России. Депутат попросил отправить его на самый опасный участок фронта в зоне спецоперации на Украине. Он готов проходить службу фельдшером.
"Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше это прекрасно помнят. Те, кто не помнят, молодежь, могут посмотреть в уроках истории. Самое худшее, что может быть сейчас – это раскол. Только вместе, сообща, объединившись вокруг нашего президента, мы можем победить. И мы обязательно победим", - сказал Хубезов.
Дмитрий Хубезов - председатель комитета Госдумы России по здравоохранению, координатор медицинского направления гуманитарной миссии партии, офицер запаса.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
09:47
Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронтДепутаты Госдумы России выразили желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ и принять участие в спецоперации на Украине. О четырех депутатах-добровольцах рассказал 23 сентября секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в телеграм-канале
 
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