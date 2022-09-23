Депутат Госдумы попросился фельдшером на самый опасный участок фронта

"Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше это прекрасно помнят. Те, кто не помнят, молодежь, могут посмотреть в уроках истории. Самое худшее, что может быть сейчас – это раскол. Только вместе, сообща, объединившись вокруг нашего президента, мы можем победить. И мы обязательно победим", - сказал Хубезов.