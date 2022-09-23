В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённости - 23.09.2022 Украина.ру
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В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённости
В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённости - 23.09.2022 Украина.ру
В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённости
Опасность ядерной войны в мире возрастает, и если Вашингтон действительно обеспокоен этим фактом, то ему следует предпринять шаги по снижению напряжённости, возникшей по его вине. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 23 сентября в китайской газете Global Times
2022-09-23T10:34
2022-09-23T10:34
новости
спецоперация
ядерное оружие
китай
сша
global times
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В результате эскалации военных действий на Украине международное сообщество ощущуает, что вероятность ядерной войны увеличивается, говорится в статье.Опасным признаком, указывающим на это, является увеличение частоты дискуссий о ядерном оружии, независимо от того, выражают ли стороны таким образом свой гнев или просто разглагольствуют. Крайне важно, чтобы заинтересованные стороны как можно скорее охладили ситуацию и создали условия для продвижения мирных переговоров, пишет Global TimesСледует отметить, что нынешняя "ядерная напряжённость" связана с сильным чувством неуверенности в геополитических играх. Если мир попадет в порочный круг "стремиться к большей безопасности — становиться менее безопасным — желать большей абсолютной безопасности", это создаёт условия для подготовки к применению ядерного оружия, указывает газета.Основная ответственность за такое положение лежит на США. Правительство этой страны, движимое мышлением времён холодной войны, укрепляло блоковую политику и военные союзы, стремилось к абсолютному стратегическому преимуществу, провоцировало конфронтацию на обоих концах евразийского континента и способствовало дополнительному развёртыванию ракетно-ядерных и других стратегических сил.Сегодня Вашингтон сильнее других на международной арене выражает "озабоченность" возможностью ядерной войны.Например, он может прекратить разработку и развертывание глобальных противоракетных систем, отказаться от попыток разместить за рубежом наземные ракетные комплексы средней дальности, как можно скорее вывести ядерное оружие, развёрнутое за границей. и воздержаться от тиражирования договорённостей о возможности "поделиться ядерным оружием" в любой форме в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только если США сделают это первыми, они смогут предъявлять требования другим, продолжает Global Times.Предотвращение ядерной войны имеет основополагающее значение для поддержания глобальной стратегической стабильности и обеспечения безопасности для всех, заключает газета.
https://ukraina.ru/20220921/1038903693.html
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новости, спецоперация, ядерное оружие, китай, сша, global times
Новости, Спецоперация, Ядерное оружие, Китай, США, Global Times

В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённости

10:34 23.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
Опасность ядерной войны в мире возрастает, и если Вашингтон действительно обеспокоен этим фактом, то ему следует предпринять шаги по снижению напряжённости, возникшей по его вине. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 23 сентября в китайской газете Global Times
В результате эскалации военных действий на Украине международное сообщество ощущуает, что вероятность ядерной войны увеличивается, говорится в статье.
Опасным признаком, указывающим на это, является увеличение частоты дискуссий о ядерном оружии, независимо от того, выражают ли стороны таким образом свой гнев или просто разглагольствуют. Крайне важно, чтобы заинтересованные стороны как можно скорее охладили ситуацию и создали условия для продвижения мирных переговоров, пишет Global Times
Следует отметить, что нынешняя "ядерная напряжённость" связана с сильным чувством неуверенности в геополитических играх. Если мир попадет в порочный круг "стремиться к большей безопасности — становиться менее безопасным — желать большей абсолютной безопасности", это создаёт условия для подготовки к применению ядерного оружия, указывает газета.
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Основная ответственность за такое положение лежит на США. Правительство этой страны, движимое мышлением времён холодной войны, укрепляло блоковую политику и военные союзы, стремилось к абсолютному стратегическому преимуществу, провоцировало конфронтацию на обоих концах евразийского континента и способствовало дополнительному развёртыванию ракетно-ядерных и других стратегических сил.
Сегодня Вашингтон сильнее других на международной арене выражает "озабоченность" возможностью ядерной войны.

Мы считаем, что если Вашингтон имеет в виду то, что говорит, … то он должен сделать больше, предприняв конкретные действия для смягчения чувства незащищённости в международном сообществе, особенно среди крупных держав.

Global Times
Китайская газета
Например, он может прекратить разработку и развертывание глобальных противоракетных систем, отказаться от попыток разместить за рубежом наземные ракетные комплексы средней дальности, как можно скорее вывести ядерное оружие, развёрнутое за границей. и воздержаться от тиражирования договорённостей о возможности "поделиться ядерным оружием" в любой форме в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только если США сделают это первыми, они смогут предъявлять требования другим, продолжает Global Times.
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Предотвращение ядерной войны имеет основополагающее значение для поддержания глобальной стратегической стабильности и обеспечения безопасности для всех, заключает газета.
 
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