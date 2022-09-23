Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран - 23.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220923/1038992198.html
Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран
Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран - 23.09.2022 Украина.ру
Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран
Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Ирана Эбрахим Раиси обрисовал свое видение будущего страны и указал на сложные вызовы, которые стоят перед ней... Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T08:02
2022-09-23T09:54
эксклюзив
кнр (китай)
оон
российский газ
ближний восток
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101534/94/1015349459_0:107:2875:1724_1920x0_80_0_0_d228f85b5c6162a98897436eb3727bb9.jpg
Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Ирана Эбрахим Раиси обрисовал свое видение будущего страны и указал на сложные вызовы, которые стоят перед ней в области экономики и политики.Иранский лидер назвал западные санкции оружием массового поражения, однако он убежден, что этому оружию можно эффективно противостоять. По словам Раиси, народ Ирана «выучил тактику сопротивления и прогресса», и это позволяет обеспечивать развитие в условиях многолетней блокады.«Сегодня Исламская республика Иран, несмотря на тяжелые санкции, стала сильной страной с большими впечатляющими целями в науке и технологиях, которые были достигнуты, и мы считаем, что сегодняшнему миру нужен сильный Иран», — заявил президент Исламской республики.Раиси отметил, что Иран желает «иметь обширные связи по всему миру, особенно с соседями». По мнению иранские медиа, это подразумевает расширение сотрудничества с Москвой и Пекином, которые активно взаимодействуют с Тегераном в военно-политической сфере и активно расширяют торговые отношения.Как заявил сегодня начальник генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери, Иран проведет с Россией и Китаем совместные военные учения в акватории Индийского океана, которые состоятся уже нынешней осенью. По мнению экспертов, в условиях текущей обстановки эти маневры выглядят совместным ответом на постоянное военное давление со стороны США и НАТО, предостерегая Запад от продолжения конфронтации в Азии и Европе.Одновременно усиливается экономическая консолидация. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Исламская республика подписала меморандум об обязательствах, который открывает ей путь для полноправного членства в ШОС. А уже в ближайшее время ожидается заключение полноформатного соглашения между Исламской республикой и Евразийским экономическим союзом.Впрочем, двусторонние экономические связи между Тегераном и Москвой крепнут уже сейчас. Российско-иранский товарооборот в первом полугодии 2022 года вырос сразу на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигает сейчас 2,7 млрд долларов. Причем торговля развивается сегодня практически по всем основным экономическим направлениям.Как сообщило 20 сентября иранское Министерство нефти, Иранская национальная нефтекомпания (NIOC) в рамках соглашения с «Газпромом» будет ежедневно закупать 9 миллионов кубометров газа, который планируется поставлять через территорию Азербайджана. Помимо этого, Иран планирует ежесуточно получать 6 миллионов кубометров газа для своповых поставок в другие страны — например, в Ливан, и другие государства ближневосточного региона.Такая сделка позволит «Газпрому» перенаправить часть своего европейского экспорта в Азию. Учитывая, что российская компания заявила летом об участии в новых газовых проектах на территории Исламской республики, общей суммой на 40 миллиардов долларов, Россия — наряду с Китаем — становится основным партнером Ирана в стратегически важной сфере экспорта энергоносителей.Как считают экономисты, такое сотрудничество относится не только к экономической, но и к политической сфере. Потому что координация действий с Ираном поможет противодействовать санкционным действиям Евросоюза и США, разрушая попытки контролировать процессы ценообразования на рынке углеводородов.Кроме того, Исламская республика планирует организовать совместный консорциум с участием России, Индии и Китая, чтобы заниматься ремонтом и техническим обслуживанием самолетов. Об этих планах сообщает платформа китайского международного инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь» со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.Создание такого объединения, с упором на уже существующие производственные мощности и новые инженерные разработки, позволит решить проблемы с импортом комплектующих западных авиастроительных корпораций, которые оказались недоступными из-за санкций. А в перспективе консорциум может перейти к разработке собственных пассажирских самолетов, чтобы конкурировать с Boeing и Airbus.Иранские компании готовы заменить представителей западного автопрома, которые покидают российский рынок. Крупнейшая иранская автомобилестроительная компания Iran Khodro собирается ежегодно экспортировать в Россию 100 тысяч автомобилей.Этот автоконцерн был основан еще в 1962 году и в среднем выпускает за год более миллиона легковушек, автобусов, грузовиков и пикапов, занимая по этому показателю тринадцатое место в мире. По словам генерального директора компании Мехди Хатиби, договоренности с российскими властями уже достигнуты, и руководство Iran Khodro считает освоение российского рынка своей приоритетной задачей.В свою очередь, российские автомобилестроители смогут перенять у иранцев опыт производства недорогих авто в условиях экономических санкций Запада, что серьезно усилит их собственные технологические возможности.«Вероятно, эти связи будут больше в пользу России, однако не сколько в коммерческой плоскости, сколько в плане возможного появления новых технологий или моделей. У Ирана же от этого сотрудничества едва ли появятся новые технологии или модели. Зато это сотрудничество будет иметь для Ирана коммерческую выгоду и позволит Ирану заработать на этом деньги», — считает бывший президент иранской автомобильной группы SAIPA Саид Мадани.Активизировались контакты между российскими и иранскими банками. Как сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, в Иране ведется подготовка к запуску системы «Мир». А заместитель главы Министерства иностранных дел Исламской республики по экономической дипломатии Мехди Сафари утверждал, что «Мир» может заработать на территории страны уже в ближайшие дни.Однако сотрудничество двух стран не ограничивается глобальными проектами, которые курируются на государственном уровне. Региональный бизнес России тоже открывает для себя иранские рынки, и это представляется самым важным фактором взаимной экономической интеграции.Руководители двенадцати предприятий Ульяновской области во главе с директором регионального центра «Мой бизнес» Русланом Гайнетдиновым провели встречи с министерством сельского хозяйства Ирана, региональными чиновниками и представителями торговой палаты. Ульяновские бизнесмены заключили в Иране новые контракты и вошли в процесс создания совместного торгово-транспортного проекта.«Прямой логистический канал от ульяновских портов до Ирана позволит предпринимателям осуществлять поставки без лишних посредников, использовать все преимущества "свободных" портов и специализированных таможенных терминалов для хранения продукции, производимой в регионах России. Ждём иранскую делегацию у нас в регионе для подробной проработки проекта и подписания соглашения», — сообщил об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских.Двадцать восемь предприятий Башкортостана, занятых в области нефтегазовой, химической и сельскохозяйственной промышленности и машиностроения, подали заявки для участия в бизнес-миссии в Иран, запланированной в октябре 2022 года.Кроме того, в Исламскую республику прибыла делегация Татарстана во главе с его руководством.«В Казани действует генеральное консульство Ирана, между нашими правительствами действует меморандум о торговом сотрудничестве. В этом году наши контакты ещё больше активизировались, и это радует. Сегодня очень важно выстраивать отношения на уровне регионов», — сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.Процесс пошел. Россияне открывают для себя огромную ближневосточную страну, осознавая, что мир вовсе не ограничивается Америкой и Европой. И эти изменения могут принести за собой большие последствия.
https://ukraina.ru/20220728/1036952087.html
https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101534/94/1015349459_218:0:2659:1831_1920x0_80_0_0_aae9b844b54852ca60f135b9552c5853.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, кнр (китай), оон, российский газ, ближний восток, иран
Эксклюзив, КНР (Китай), ООН, российский газ, Ближний Восток, Иран

Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран

08:02 23.09.2022 (обновлено: 09:54 23.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Сокуренко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Ирана Эбрахим Раиси обрисовал свое видение будущего страны и указал на сложные вызовы, которые стоят перед ней в области экономики и политики.
Иранский лидер назвал западные санкции оружием массового поражения, однако он убежден, что этому оружию можно эффективно противостоять. По словам Раиси, народ Ирана «выучил тактику сопротивления и прогресса», и это позволяет обеспечивать развитие в условиях многолетней блокады.
«Сегодня Исламская республика Иран, несмотря на тяжелые санкции, стала сильной страной с большими впечатляющими целями в науке и технологиях, которые были достигнуты, и мы считаем, что сегодняшнему миру нужен сильный Иран», — заявил президент Исламской республики.
Раиси отметил, что Иран желает «иметь обширные связи по всему миру, особенно с соседями». По мнению иранские медиа, это подразумевает расширение сотрудничества с Москвой и Пекином, которые активно взаимодействуют с Тегераном в военно-политической сфере и активно расширяют торговые отношения.
Как заявил сегодня начальник генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери, Иран проведет с Россией и Китаем совместные военные учения в акватории Индийского океана, которые состоятся уже нынешней осенью. По мнению экспертов, в условиях текущей обстановки эти маневры выглядят совместным ответом на постоянное военное давление со стороны США и НАТО, предостерегая Запад от продолжения конфронтации в Азии и Европе.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 09:35
Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотниковЕсли говорить однозначно, то российские войска пока неплохо справляются с уничтожением дальнобойной украинской артиллерии. Проблема только с HIMARS. Но это задача номер один. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Одновременно усиливается экономическая консолидация. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Исламская республика подписала меморандум об обязательствах, который открывает ей путь для полноправного членства в ШОС. А уже в ближайшее время ожидается заключение полноформатного соглашения между Исламской республикой и Евразийским экономическим союзом.
Впрочем, двусторонние экономические связи между Тегераном и Москвой крепнут уже сейчас. Российско-иранский товарооборот в первом полугодии 2022 года вырос сразу на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигает сейчас 2,7 млрд долларов. Причем торговля развивается сегодня практически по всем основным экономическим направлениям.
Как сообщило 20 сентября иранское Министерство нефти, Иранская национальная нефтекомпания (NIOC) в рамках соглашения с «Газпромом» будет ежедневно закупать 9 миллионов кубометров газа, который планируется поставлять через территорию Азербайджана. Помимо этого, Иран планирует ежесуточно получать 6 миллионов кубометров газа для своповых поставок в другие страны — например, в Ливан, и другие государства ближневосточного региона.
Такая сделка позволит «Газпрому» перенаправить часть своего европейского экспорта в Азию. Учитывая, что российская компания заявила летом об участии в новых газовых проектах на территории Исламской республики, общей суммой на 40 миллиардов долларов, Россия — наряду с Китаем — становится основным партнером Ирана в стратегически важной сфере экспорта энергоносителей.
Как считают экономисты, такое сотрудничество относится не только к экономической, но и к политической сфере. Потому что координация действий с Ираном поможет противодействовать санкционным действиям Евросоюза и США, разрушая попытки контролировать процессы ценообразования на рынке углеводородов.
Кроме того, Исламская республика планирует организовать совместный консорциум с участием России, Индии и Китая, чтобы заниматься ремонтом и техническим обслуживанием самолетов. Об этих планах сообщает платформа китайского международного инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь» со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.
Создание такого объединения, с упором на уже существующие производственные мощности и новые инженерные разработки, позволит решить проблемы с импортом комплектующих западных авиастроительных корпораций, которые оказались недоступными из-за санкций. А в перспективе консорциум может перейти к разработке собственных пассажирских самолетов, чтобы конкурировать с Boeing и Airbus.
Иранские компании готовы заменить представителей западного автопрома, которые покидают российский рынок. Крупнейшая иранская автомобилестроительная компания Iran Khodro собирается ежегодно экспортировать в Россию 100 тысяч автомобилей.
Этот автоконцерн был основан еще в 1962 году и в среднем выпускает за год более миллиона легковушек, автобусов, грузовиков и пикапов, занимая по этому показателю тринадцатое место в мире. По словам генерального директора компании Мехди Хатиби, договоренности с российскими властями уже достигнуты, и руководство Iran Khodro считает освоение российского рынка своей приоритетной задачей.
В свою очередь, российские автомобилестроители смогут перенять у иранцев опыт производства недорогих авто в условиях экономических санкций Запада, что серьезно усилит их собственные технологические возможности.
«Вероятно, эти связи будут больше в пользу России, однако не сколько в коммерческой плоскости, сколько в плане возможного появления новых технологий или моделей. У Ирана же от этого сотрудничества едва ли появятся новые технологии или модели. Зато это сотрудничество будет иметь для Ирана коммерческую выгоду и позволит Ирану заработать на этом деньги», — считает бывший президент иранской автомобильной группы SAIPA Саид Мадани.
Активизировались контакты между российскими и иранскими банками. Как сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, в Иране ведется подготовка к запуску системы «Мир». А заместитель главы Министерства иностранных дел Исламской республики по экономической дипломатии Мехди Сафари утверждал, что «Мир» может заработать на территории страны уже в ближайшие дни.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
26 июля, 05:15
Политолог: России есть чему поучиться у ИранаПрезидент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
Однако сотрудничество двух стран не ограничивается глобальными проектами, которые курируются на государственном уровне. Региональный бизнес России тоже открывает для себя иранские рынки, и это представляется самым важным фактором взаимной экономической интеграции.
Руководители двенадцати предприятий Ульяновской области во главе с директором регионального центра «Мой бизнес» Русланом Гайнетдиновым провели встречи с министерством сельского хозяйства Ирана, региональными чиновниками и представителями торговой палаты. Ульяновские бизнесмены заключили в Иране новые контракты и вошли в процесс создания совместного торгово-транспортного проекта.
«Прямой логистический канал от ульяновских портов до Ирана позволит предпринимателям осуществлять поставки без лишних посредников, использовать все преимущества "свободных" портов и специализированных таможенных терминалов для хранения продукции, производимой в регионах России. Ждём иранскую делегацию у нас в регионе для подробной проработки проекта и подписания соглашения», — сообщил об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Двадцать восемь предприятий Башкортостана, занятых в области нефтегазовой, химической и сельскохозяйственной промышленности и машиностроения, подали заявки для участия в бизнес-миссии в Иран, запланированной в октябре 2022 года.
Кроме того, в Исламскую республику прибыла делегация Татарстана во главе с его руководством.
«В Казани действует генеральное консульство Ирана, между нашими правительствами действует меморандум о торговом сотрудничестве. В этом году наши контакты ещё больше активизировались, и это радует. Сегодня очень важно выстраивать отношения на уровне регионов», — сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Процесс пошел. Россияне открывают для себя огромную ближневосточную страну, осознавая, что мир вовсе не ограничивается Америкой и Европой. И эти изменения могут принести за собой большие последствия.
 
ЭксклюзивКНР (Китай)ООНроссийский газБлижний ВостокИран
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19В Узбекистане больше не работают карты "Мир"
10:06На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт
10:04Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентября
10:03На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов
09:47Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт
09:24Александр Ходаковский о том, как между собой связаны референдум в Донбассе и частичная мобилизация в РФ
09:12Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода
09:06Декоммунизация Пушкина в Харькове провалена. Драма в трех актах
08:57ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы
08:55Алексей Подберезкин: Во время референдума ВСУ будут наступать на двух направлениях, но мы к этому готовы
08:50"Калына", "Редис" и Эрдоган. Об обмене без эмоций
08:43В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США
08:41Свои дома. Эксперты об обмене военнопленными между Россией и Украиной
08:33Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно
08:04В декабре будет перелом на фронте и возвращение Россией потерянных городов - Александр Артамонов
08:02Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран
08:00Суздальцев: Запад считает Россию взбесившейся бензоколонкой
07:58Главное на 23 сентября: в России и в мире
07:53"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России
07:45Военный эксперт объяснил, о каких именно потерях ВС России заявил Шойгу
Лента новостейМолния