https://ukraina.ru/20220923/1038992198.html

Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран

Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран - 23.09.2022 Украина.ру

Газ, автомобили, самолеты и карты "Мир". Союзник России Иран

Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Ирана Эбрахим Раиси обрисовал свое видение будущего страны и указал на сложные вызовы, которые стоят перед ней... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T08:02

2022-09-23T08:02

2022-09-23T09:54

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Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Ирана Эбрахим Раиси обрисовал свое видение будущего страны и указал на сложные вызовы, которые стоят перед ней в области экономики и политики.Иранский лидер назвал западные санкции оружием массового поражения, однако он убежден, что этому оружию можно эффективно противостоять. По словам Раиси, народ Ирана «выучил тактику сопротивления и прогресса», и это позволяет обеспечивать развитие в условиях многолетней блокады.«Сегодня Исламская республика Иран, несмотря на тяжелые санкции, стала сильной страной с большими впечатляющими целями в науке и технологиях, которые были достигнуты, и мы считаем, что сегодняшнему миру нужен сильный Иран», — заявил президент Исламской республики.Раиси отметил, что Иран желает «иметь обширные связи по всему миру, особенно с соседями». По мнению иранские медиа, это подразумевает расширение сотрудничества с Москвой и Пекином, которые активно взаимодействуют с Тегераном в военно-политической сфере и активно расширяют торговые отношения.Как заявил сегодня начальник генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери, Иран проведет с Россией и Китаем совместные военные учения в акватории Индийского океана, которые состоятся уже нынешней осенью. По мнению экспертов, в условиях текущей обстановки эти маневры выглядят совместным ответом на постоянное военное давление со стороны США и НАТО, предостерегая Запад от продолжения конфронтации в Азии и Европе.Одновременно усиливается экономическая консолидация. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Исламская республика подписала меморандум об обязательствах, который открывает ей путь для полноправного членства в ШОС. А уже в ближайшее время ожидается заключение полноформатного соглашения между Исламской республикой и Евразийским экономическим союзом.Впрочем, двусторонние экономические связи между Тегераном и Москвой крепнут уже сейчас. Российско-иранский товарооборот в первом полугодии 2022 года вырос сразу на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигает сейчас 2,7 млрд долларов. Причем торговля развивается сегодня практически по всем основным экономическим направлениям.Как сообщило 20 сентября иранское Министерство нефти, Иранская национальная нефтекомпания (NIOC) в рамках соглашения с «Газпромом» будет ежедневно закупать 9 миллионов кубометров газа, который планируется поставлять через территорию Азербайджана. Помимо этого, Иран планирует ежесуточно получать 6 миллионов кубометров газа для своповых поставок в другие страны — например, в Ливан, и другие государства ближневосточного региона.Такая сделка позволит «Газпрому» перенаправить часть своего европейского экспорта в Азию. Учитывая, что российская компания заявила летом об участии в новых газовых проектах на территории Исламской республики, общей суммой на 40 миллиардов долларов, Россия — наряду с Китаем — становится основным партнером Ирана в стратегически важной сфере экспорта энергоносителей.Как считают экономисты, такое сотрудничество относится не только к экономической, но и к политической сфере. Потому что координация действий с Ираном поможет противодействовать санкционным действиям Евросоюза и США, разрушая попытки контролировать процессы ценообразования на рынке углеводородов.Кроме того, Исламская республика планирует организовать совместный консорциум с участием России, Индии и Китая, чтобы заниматься ремонтом и техническим обслуживанием самолетов. Об этих планах сообщает платформа китайского международного инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь» со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.Создание такого объединения, с упором на уже существующие производственные мощности и новые инженерные разработки, позволит решить проблемы с импортом комплектующих западных авиастроительных корпораций, которые оказались недоступными из-за санкций. А в перспективе консорциум может перейти к разработке собственных пассажирских самолетов, чтобы конкурировать с Boeing и Airbus.Иранские компании готовы заменить представителей западного автопрома, которые покидают российский рынок. Крупнейшая иранская автомобилестроительная компания Iran Khodro собирается ежегодно экспортировать в Россию 100 тысяч автомобилей.Этот автоконцерн был основан еще в 1962 году и в среднем выпускает за год более миллиона легковушек, автобусов, грузовиков и пикапов, занимая по этому показателю тринадцатое место в мире. По словам генерального директора компании Мехди Хатиби, договоренности с российскими властями уже достигнуты, и руководство Iran Khodro считает освоение российского рынка своей приоритетной задачей.В свою очередь, российские автомобилестроители смогут перенять у иранцев опыт производства недорогих авто в условиях экономических санкций Запада, что серьезно усилит их собственные технологические возможности.«Вероятно, эти связи будут больше в пользу России, однако не сколько в коммерческой плоскости, сколько в плане возможного появления новых технологий или моделей. У Ирана же от этого сотрудничества едва ли появятся новые технологии или модели. Зато это сотрудничество будет иметь для Ирана коммерческую выгоду и позволит Ирану заработать на этом деньги», — считает бывший президент иранской автомобильной группы SAIPA Саид Мадани.Активизировались контакты между российскими и иранскими банками. Как сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, в Иране ведется подготовка к запуску системы «Мир». А заместитель главы Министерства иностранных дел Исламской республики по экономической дипломатии Мехди Сафари утверждал, что «Мир» может заработать на территории страны уже в ближайшие дни.Однако сотрудничество двух стран не ограничивается глобальными проектами, которые курируются на государственном уровне. Региональный бизнес России тоже открывает для себя иранские рынки, и это представляется самым важным фактором взаимной экономической интеграции.Руководители двенадцати предприятий Ульяновской области во главе с директором регионального центра «Мой бизнес» Русланом Гайнетдиновым провели встречи с министерством сельского хозяйства Ирана, региональными чиновниками и представителями торговой палаты. Ульяновские бизнесмены заключили в Иране новые контракты и вошли в процесс создания совместного торгово-транспортного проекта.«Прямой логистический канал от ульяновских портов до Ирана позволит предпринимателям осуществлять поставки без лишних посредников, использовать все преимущества "свободных" портов и специализированных таможенных терминалов для хранения продукции, производимой в регионах России. Ждём иранскую делегацию у нас в регионе для подробной проработки проекта и подписания соглашения», — сообщил об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских.Двадцать восемь предприятий Башкортостана, занятых в области нефтегазовой, химической и сельскохозяйственной промышленности и машиностроения, подали заявки для участия в бизнес-миссии в Иран, запланированной в октябре 2022 года.Кроме того, в Исламскую республику прибыла делегация Татарстана во главе с его руководством.«В Казани действует генеральное консульство Ирана, между нашими правительствами действует меморандум о торговом сотрудничестве. В этом году наши контакты ещё больше активизировались, и это радует. Сегодня очень важно выстраивать отношения на уровне регионов», — сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.Процесс пошел. Россияне открывают для себя огромную ближневосточную страну, осознавая, что мир вовсе не ограничивается Америкой и Европой. И эти изменения могут принести за собой большие последствия.

https://ukraina.ru/20220728/1036952087.html

https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, кнр (китай), оон, российский газ, ближний восток, иран