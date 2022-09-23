https://ukraina.ru/20220923/1038989220.html

"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ

"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ - 23.09.2022 Украина.ру

"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что число погибших боевиков ВСУ может быть больше, чем назвали в министерстве обороны

2022-09-23T07:37

2022-09-23T07:37

2022-09-23T07:37

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спецоперация

потери

сергей шойгу

всу

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, общее число потерь украинской армии в ходе специальной военной операции превысило 100 тысяч человек. Но, вероятнее всего, их больше, отметил Алёхин.Тех, кто не вернулся с поля боя киевский режим не забирает и не ищет. Их просто записывают пропавшими без вести, а нам их приходится хоронить, рассказал Алёхин.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038926381.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, потери, сергей шойгу, всу