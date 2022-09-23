https://ukraina.ru/20220923/1038989220.html
"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ
"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ - 23.09.2022 Украина.ру
"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что число погибших боевиков ВСУ может быть больше, чем назвали в министерстве обороны
2022-09-23T07:37
2022-09-23T07:37
2022-09-23T07:37
новости
украина
спецоперация
потери
сергей шойгу
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_182:502:2931:2048_1920x0_80_0_0_19a3432d418fce24dd259ddd7c6b592c.jpg
По словам министра обороны Сергея Шойгу, общее число потерь украинской армии в ходе специальной военной операции превысило 100 тысяч человек. Но, вероятнее всего, их больше, отметил Алёхин.Тех, кто не вернулся с поля боя киевский режим не забирает и не ищет. Их просто записывают пропавшими без вести, а нам их приходится хоронить, рассказал Алёхин.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038926381.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_268:401:2465:2048_1920x0_80_0_0_29413bfe9c666b69c46a0d949f444b9b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, потери, сергей шойгу, всу
Новости, Украина, Спецоперация, потери, Сергей Шойгу, ВСУ
"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что число погибших боевиков ВСУ может быть больше, чем назвали в министерстве обороны