"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ - 23.09.2022 Украина.ру
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"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ
"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ - 23.09.2022 Украина.ру
"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что число погибших боевиков ВСУ может быть больше, чем назвали в министерстве обороны
2022-09-23T07:37
2022-09-23T07:37
новости
украина
спецоперация
потери
сергей шойгу
всу
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, общее число потерь украинской армии в ходе специальной военной операции превысило 100 тысяч человек. Но, вероятнее всего, их больше, отметил Алёхин.Тех, кто не вернулся с поля боя киевский режим не забирает и не ищет. Их просто записывают пропавшими без вести, а нам их приходится хоронить, рассказал Алёхин.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038926381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, спецоперация, потери, сергей шойгу, всу
Новости, Украина, Спецоперация, потери, Сергей Шойгу, ВСУ

"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ

07:37 23.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Читать в
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что число погибших боевиков ВСУ может быть больше, чем назвали в министерстве обороны
По словам министра обороны Сергея Шойгу, общее число потерь украинской армии в ходе специальной военной операции превысило 100 тысяч человек. Но, вероятнее всего, их больше, отметил Алёхин.
Учитывая, что у них много неучтенных потерь. И наши солдаты, и местные жители знают, что Украина не забирает тела погибших.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Тех, кто не вернулся с поля боя киевский режим не забирает и не ищет. Их просто записывают пропавшими без вести, а нам их приходится хоронить, рассказал Алёхин.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
21 сентября, 09:52
Украина потеряла уже половину армии - ШойгуУкраина потеряла уже половину армии – больше 100 000 человек, сказал министр обороны России Сергей Шойгу сказал 21 сентября
 
НовостиУкраинаСпецоперацияпотериСергей ШойгуВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
07:53"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России
07:45Военный эксперт объяснил, о каких именно потерях ВС России заявил Шойгу
07:37"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУ
07:30"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом
07:23"Мстят за Гитлера": Суздальцев о возможном ядерном ударе Запада по России
07:15"Все хорошо пока не будет": эксперт рассказал, какие отношения сейчас между Россией и Казахстаном
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