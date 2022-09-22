Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев - 22.09.2022 Украина.ру
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Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев
Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев - 22.09.2022 Украина.ру
Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев
Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал информацию о том, что латвийские пограничники при въезде россиян в страну требуют осудить действия власти
2022-09-22T14:54
2022-09-22T14:54
латвия
новости
сергей михеев
эксперт
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"Это тоже такой, знаете, старый, если хотите, гестаповский метод. По сути, это вербовка, потому что всем тем, кто подписывает такие бумажки, туда перемещаясь, я могу сказать: они вам позвонят, потому что это есть согласие на вербовку, по большому счёту. Вы написали эту бумажку, она осталась где-то у этих местных прибалтийских гестаповцев, условно. И эта бумажка – она заработает когда-нибудь. Не сейчас, так потом. Поэтому я, честно говоря, предлагал бы по этому поводу всем тем, кто любит Европу, подумать", - сказал Михеев.Он предложил россиянам "не пытаться жить на два дома": в Европе и России.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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латвия, новости, сергей михеев, эксперт
Латвия, Новости, Сергей Михеев, эксперт

Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев

14:54 22.09.2022
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал информацию о том, что латвийские пограничники при въезде россиян в страну требуют осудить действия власти
"Это тоже такой, знаете, старый, если хотите, гестаповский метод. По сути, это вербовка, потому что всем тем, кто подписывает такие бумажки, туда перемещаясь, я могу сказать: они вам позвонят, потому что это есть согласие на вербовку, по большому счёту. Вы написали эту бумажку, она осталась где-то у этих местных прибалтийских гестаповцев, условно. И эта бумажка – она заработает когда-нибудь. Не сейчас, так потом. Поэтому я, честно говоря, предлагал бы по этому поводу всем тем, кто любит Европу, подумать", - сказал Михеев.
Он предложил россиянам "не пытаться жить на два дома": в Европе и России.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
ЛатвияНовостиСергей Михеевэксперт
 
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