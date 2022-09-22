https://ukraina.ru/20220922/1038982949.html

Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев

Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев - 22.09.2022 Украина.ру

Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев

Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал информацию о том, что латвийские пограничники при въезде россиян в страну требуют осудить действия власти

2022-09-22T14:54

2022-09-22T14:54

2022-09-22T14:54

латвия

новости

сергей михеев

эксперт

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"Это тоже такой, знаете, старый, если хотите, гестаповский метод. По сути, это вербовка, потому что всем тем, кто подписывает такие бумажки, туда перемещаясь, я могу сказать: они вам позвонят, потому что это есть согласие на вербовку, по большому счёту. Вы написали эту бумажку, она осталась где-то у этих местных прибалтийских гестаповцев, условно. И эта бумажка – она заработает когда-нибудь. Не сейчас, так потом. Поэтому я, честно говоря, предлагал бы по этому поводу всем тем, кто любит Европу, подумать", - сказал Михеев.Он предложил россиянам "не пытаться жить на два дома": в Европе и России.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

латвия, новости, сергей михеев, эксперт