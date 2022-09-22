https://ukraina.ru/20220922/1038966267.html

Обмен "азовцев"*. Главное на Украине на утро 22 сентября

Обмен "азовцев"*. Главное на Украине на утро 22 сентября - 22.09.2022 Украина.ру

Обмен "азовцев"*. Главное на Украине на утро 22 сентября

Состоялся обмен командиров и бойцов "Азова"*, а также других украинских формирований, ранее сдавшихся в "Азовстали"

2022-09-22T09:36

2022-09-22T09:36

2022-09-22T10:06

хроники

эксклюзив

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О том, что «азовцев»* обменяли сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, докладывая своему начальнику — главе украинского государства Владимиру Зеленскому.«Имею честь вам сегодня доложить о результате, над которым мы работали длительное время. Сегодня нам удалось освободить из российского плена 215 наших людей, среди которых 124 офицера. Это самый мощный результат... Хотел бы вам сказать, что среди тех, кого мы сегодня освободили, 108 бойцов "Азова"*, а также других формирований Нацгвардии, военнослужащих Сухопутных войск, Военно-морских сил, пограничников, полицейских, теробороновцев, сотрудников СБУ, госслужащих транспорта, Государственной таможенной службы. Очень много известных на всю Украину людей, наших героев, среди которых — Герой Украины Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис", командир "Азова"*, Сергей Волынский — "Волына" — из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламарь, Олег Хоменко, Денис Шлега из Нацгвардии, Герой Украины Евгений Бова — командир 1-го отдельного батальона морской пехоты. Также к нам возвращаются такие известные люди, как Катерина Полищук, как Марьяна Мамонова и много других», — заявил Ермак.Он отметил, что в соответствии с договорённостью, достигнутой ранее с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пять украинских командиров находятся в Турции под личными гарантиями Эрдогана по защите и безопасности.«По просьбе наших международных партнёров мы сегодня вернули 10 иностранцев —защитников Украины. Это представители стран, которые больше всех нам помогают: это Соединённые Штаты, Великобритания, а также таких стран, как Хорватия, Швеция», — заявил Ермак.После он предложил Зеленскому пообщаться с теми, кто принимал участие в организации обмена. Одним из этих людей был глава СБУ Василий Малюк.«Непосредственно нами обменены 200 граждан Украины на господина Медведчука», — заявил Малюк.Сам Зеленский заявил, что такой обмен его устроил.«Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Мы говорили, настаивали — число 50 выросло до 200... Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко. Он прошел все следственные действия, которые предусмотрены законодательством, Украина получила от него всё, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств», — заявил президент Украины.Также Зеленский пообщался с «азовцами»*. Примечательно, что Прокопенко общаться с Зеленским не стал. Вместо этого выступил «Калина» — Паламарь.Примечательно также, что среди освобождённых «азовцев»*, как сообщают СМИ, оказались такие люди, как Давид Касаткин, известный под позывным «Химик», ранее уличённый в расстреле украинского военного, пожелавшего сдаться в плен, а также Константин «Фокс» Никитенко и Николай «Фрост» Кущ, которые расстреляли российских военнопленных, а также гражданских лиц. Куща и Никитенко в ДНР приговорили к смертной казни. Что касается упомянутой Ермаком Катерины Полищук, известной под позывным «Пташка», то её подозревают в том, что на была снайпершей, хотя официально Украина утверждает, что Полищук была мединструктором.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже поблагодарила украинские власти за освобождение иностранцев.Между тем, как ранее сообщало агентство Reuters, договорённость об освобождении 10 иностранцев, среди которых и был осуждённый на смертную казнь Эйден Эслин, была достигнута на переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. При этом агентство сослалось на министерство иностранных дел Саудовской Аравии.Таким образом, Украина не играла никакой роли в обмене иностранцев.Кроме того, как утверждают российские источники, Зеленский солгал, когда говорил об обмене украинских военных и террористов исключительно на Медведчука.«Из 55 вернувшихся сегодня из плена россиян: 2 старших офицера (подполковник и майор), 6 младших офицеров, 4 прапорщика, 40 рядовой и сержантский состав, 2 военнослужащих НМ ДНР, 1 военнослужащий НМ ЛНР. Из 55 семеро госпитализированы», — сообщил военный эксперт Борис Рожин.Ожидается, что в ближайшее время на родину вернутся ещё 32 российских военнопленных.Российский военкор Евгений Поддубный рассказал о том, как российским военным приходилось в плену.«Я не раз говорил, чтобы вытащить наших парней из ада можно менять их хоть черта лысого. И это так. 87 солдат и офицеров, 87 наших Героев. И плевать на имиджевые потери. Хотя при определенных подходах и этих потерь модно бы было избежать. В украинском плену людей ломают в прямом смысле, забивают до смерти, месят в кровавую юшку. И мне лично 1 наш солдат дороже любого нацистского ублюдка. Главари "Азова"* останутся на территории Турции до конца боевых действий в статусе интернированных, об этом заявил Эрдоган. Надеюсь так и будет. Я не освещал боевые действия в Мариуполе, но понимаю праведный гнев многих бойцов. Но, мужики, 87 жизней спасено, 87 пацанов — дома. Жены, дети, мамы, папы, которые не рассчитывали их увидеть живыми, в один момент вновь станут счастливыми. И как по мне — это того стоит. Ради 87 наших героев можно менять кого угодно. Не заламывайте руки, мол "азовцы"*, Медведчук… Просто думайте о том, что 87 наших парней живы», — отметил он.Примечательно, что возвращённые из плена украинские военные, напротив, выглядят хорошо упитанными, те из них, кто попал в плен раненными, вылечены.При этом ещё 32 человека, по сообщению ряда источников, должны вернуться из украинского плена сегодня. Среди них могут быть и российские лётчики.«Серёга Косик, Макс Криштоп, Саня Пазынич. Саня был сбит и погиб с экипажем в середине марта. Серёга и Макс, истребитель и бомбер, были сбиты в марте при выполнении боевого вылета и попали в плен. И попали в ад. Все что вы слышали об отношении хохлов к пленным лётчикам, это все детская херня. Всё намного хуже. Их избивают, ломают, пытали и пытают каждый день. Каждый, сука, день. Током, водой, голодом, жарой, холодом, да всем что придумало человечество на этом поприще за тысячи лет. Краёв и берегов нет. Они превратились в синие скелеты. Все изуверства, которые вы можете себе представить, они уже прошли и проходят. И кидание в камеру пистолета с одним патроном, чтоб застрелится (патрон был без пороха) и игра в "убей друга — мы тебя отпустим"», — назвал имена некоторых из пленённых украинцами российских военлётов их коллега — автор популярного Telegram-канала Fighterbomber.При этом, по его информации, издевательства происходят регулярно.«Их бьют ровно на столько, чтобы не убить и кормят ровно на столько же. Макс потерял 35 кг. В каком состоянии они сейчас, я не знаю. Но знаю, что на сегодня они самые ценные пленные в обойме у хохлов из лётчиков. Целые замы командира авиационного полка. Боевые. Они не медийные личности, они не Медведчуки, они воины. Поэтому их жён не покажут по телевизору и вы про них знать не знаете... Самым ценным обменным ресурсом были "азовцы"*, и я, и вся летная братия очень надеялись, что среди наших пленных будут и они, что мы умеем торговаться, что мы умеем хотя бы в обмены, что наши воины важнее и приоритетнее тысяч Медведчуков. В первой партии возвращены наших пленных их нет. Серёги Малова, истребителя сбитого под Купянском тоже нет. Ждём вторую партию пленных, которая вроде бы должна сегодня прилететь на Чкаловск. Ждём и надеемся», — подытожил он.Пока имена вернувшихся из украинского плена не названы.* Запрещённая в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html

https://ukraina.ru/20220921/1038949924.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив