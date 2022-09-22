В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038962513.html
В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест
В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест - 22.09.2022 Украина.ру
В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест
"Единая Россия" вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
2022-09-22T08:13
2022-09-22T08:13
новости
мобилизация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038927530_0:220:2992:1903_1920x0_80_0_0_696d160c8a6e1d706611804d333526e8.jpg
Депутат добавил, что проект находится на заключении правительства.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038927530_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_9c344a2544b7602e6278bd5e2260e4f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мобилизация, сво
Новости, мобилизация, СВО

В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест

08:13 22.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Минской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
"Единая Россия" вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
"Специальная военная операция закончится, и, вне всякого сомнения, победой России. Все цели и задачи СВО будут выполнены. Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. "Единая Россия" прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения", – приводит его слова Telegram-канал "Единой России".
Депутат добавил, что проект находится на заключении правительства.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 19:00
Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
 
НовостимобилизацияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН
10:10Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
10:09FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа
10:05В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности
10:04Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS
09:36Обмен "азовцев"*. Главное на Украине на утро 22 сентября
09:20Днепр прифронтовой. Бандеризация как условие социального коллапса
08:59Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке
08:58Зеленский в ООН раскрыл "формулу мира" для Украины
08:52Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
08:47"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении
08:39Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
08:37В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
08:31Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина
08:30Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН
08:13В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест
08:13Лавров пошутил про американские визы
08:00"Подводят мир к ядерной катастрофе": Кадыров заявил, что ВСУ ударили по ЗАЭС реактивными установками США
08:00Финляндия может ввести полный запрет на въезд для россиян — глава МИД
07:54"После нашего залпа утратили боеспособность". Как звучат слова о "землях Новороссии" на фронте
Лента новостейМолния