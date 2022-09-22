https://ukraina.ru/20220922/1038962513.html

В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест

В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест - 22.09.2022 Украина.ру

В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест

"Единая Россия" вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

2022-09-22T08:13

2022-09-22T08:13

2022-09-22T08:13

новости

мобилизация

сво

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Депутат добавил, что проект находится на заключении правительства.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, сво