https://ukraina.ru/20220922/1038962513.html
В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест
В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест - 22.09.2022 Украина.ру
В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест
"Единая Россия" вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
2022-09-22T08:13
2022-09-22T08:13
2022-09-22T08:13
новости
мобилизация
сво
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Депутат добавил, что проект находится на заключении правительства.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, сво
Новости, мобилизация, СВО
В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест
"Единая Россия" вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
"Специальная военная операция закончится, и, вне всякого сомнения, победой России. Все цели и задачи СВО будут выполнены. Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. "Единая Россия" прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения", – приводит его слова Telegram-канал "Единой России".
Депутат добавил, что проект находится на заключении правительства.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.