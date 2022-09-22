"Подводят мир к ядерной катастрофе": Кадыров заявил, что ВСУ ударили по ЗАЭС реактивными установками США
Удар по Запорожской АЭС был нанесён ВСУ из американских реактивных установок, написал 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале
Он опубликовал фотографии с места повреждения трубы в системе безопасности энергоблока станции после очередного обстрела. По его словам, найденные на месте происшествия осколки снаряда указывают на то, что он был выпущен из американской реактивной установки.
"Покажите эти материалы крупным планом простым европейцам и гражданам США. Пусть делают выводы о том, кто именно убивает мирное население Донбасса и подводит человечество к очередной ядерной катастрофе", — написал Кадыров.
Он напомнил, что у США уже есть опыт уничтожения городов атомными бомбардировками и им к подобным ситуациям "не привыкать".
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.