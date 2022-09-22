https://ukraina.ru/20220922/1038962248.html

"Подводят мир к ядерной катастрофе": Кадыров заявил, что ВСУ ударили по ЗАЭС реактивными установками США

"Подводят мир к ядерной катастрофе": Кадыров заявил, что ВСУ ударили по ЗАЭС реактивными установками США - 22.09.2022 Украина.ру

"Подводят мир к ядерной катастрофе": Кадыров заявил, что ВСУ ударили по ЗАЭС реактивными установками США

Удар по Запорожской АЭС был нанесён ВСУ из американских реактивных установок, написал 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:00

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Он опубликовал фотографии с места повреждения трубы в системе безопасности энергоблока станции после очередного обстрела. По его словам, найденные на месте происшествия осколки снаряда указывают на то, что он был выпущен из американской реактивной установки.Он напомнил, что у США уже есть опыт уничтожения городов атомными бомбардировками и им к подобным ситуациям "не привыкать".

https://ukraina.ru/20220922/1038961764.html

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новости, запорожская аэс, кадыров