https://ukraina.ru/20220922/1038948711.html
"Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги": Царев рассказал о истинных целях Украины
"Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги": Царев рассказал о истинных целях Украины - 22.09.2022 Украина.ру
"Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги": Царев рассказал о истинных целях Украины
Киевский режим требует от РФ капитуляции, а также хочет, чтобы Россия компенсировала ущерб от СВО, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-09-22T06:00
2022-09-22T06:00
2022-09-22T06:00
новости
украина
россия
деньги
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Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. Киев видит в качестве гарантов своей безопасности ЕС, США, Австралию, Канаду и Турцию. Украина также просит запретить снимать санкции против России, пока та не возместит ущерб, нанесенный военной операцией.По его словам, "если мы проиграет эту войну", то России не будет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038893732.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, деньги
"Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги": Царев рассказал о истинных целях Украины
Киевский режим требует от РФ капитуляции, а также хочет, чтобы Россия компенсировала ущерб от СВО, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. Киев видит в качестве гарантов своей безопасности ЕС, США, Австралию, Канаду и Турцию. Украина также просит запретить снимать санкции против России, пока та не возместит ущерб, нанесенный военной операцией.
Эти требования – ультиматум, фактически требования о капитуляции. Что они хотят? Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги, репарации за тот ущерб, который нанесен Украине. Наш Центробанк говорит, что более трехсот миллиардов долларов сейчас арестовано на наших активах. Украина хочет получить эти деньги. Конечно, при любом раскладе, даже если представить фантастический расклад, что мы капитулировали, Украина эти деньги не получит. Эти деньги получат те, кто вкладывал в Украину – поставлял оружие, выдавал кредиты
Олег Царев
депутат Верховной Рады четырех созывов
По его словам, "если мы проиграет эту войну", то России не будет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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