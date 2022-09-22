https://ukraina.ru/20220922/1038948711.html

"Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги": Царев рассказал о истинных целях Украины

"Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги": Царев рассказал о истинных целях Украины - 22.09.2022 Украина.ру

"Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги": Царев рассказал о истинных целях Украины

Киевский режим требует от РФ капитуляции, а также хочет, чтобы Россия компенсировала ущерб от СВО, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-09-22T06:00

2022-09-22T06:00

2022-09-22T06:00

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Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. Киев видит в качестве гарантов своей безопасности ЕС, США, Австралию, Канаду и Турцию. Украина также просит запретить снимать санкции против России, пока та не возместит ущерб, нанесенный военной операцией.По его словам, "если мы проиграет эту войну", то России не будет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038893732.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, деньги