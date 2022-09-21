https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html

Друзья России. Китай готовится к противостоянию с США

Друзья России. Китай готовится к противостоянию с США - 21.09.2022 Украина.ру

Друзья России. Китай готовится к противостоянию с США

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T15:22

2022-09-21T15:22

2022-09-21T15:22

эксклюзив

кнр (китай)

си цзиньпин

шос

китай

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На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который покинул страну впервые за два года пандемии.Через месяц в Пекине откроется ХХ съезд Коммунистической партии Китая, который продлит на третий срок руководящие полномочия китайского лидера. Однако председатель Си посчитал нужным лично прибыть на ШОС, потому что внешнеполитическая повестка представляет сегодня первоочередную важность.Предыдущая российско-китайская встреча в верхах прошла семь месяцев назад, на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине, и за прошедшее время в мире произошли серьезные перемены, связанные с кризисными событиями в Азии и Европе, которые требовали предметного обсуждения.Было очевидно, что эти проблемы станут главной темой неформального общения между двумя политиками, и они сами подтвердили это по итогам своего разговора. Президент России положительно оценил "взвешенную позицию Китая по украинскому вопросу", а председатель КНР, в свою очередь, поблагодарил своего собеседника за поддержку китайской позиции по Тайваню."Китай и Россия объединились, чтобы противостоять политическому вирусу США и Запада, и вместе выступили против их гегемонии", – написало о результатах саммита китайское издание Global Times, приоткрывая содержание внутреннего диалога, состоявшегося между официальными мероприятиями самаркандского саммита."Китай готов сотрудничать с Россией и оказывать ей решительную поддержку по вопросам, касающимся основных двусторонних интересов… Перед лицом перемен в мире, нашем времени и истории Китай как крупная держава готов сотрудничать с Россией, сыграть ведущую роль на мировой арене и привнести стабильность в неспокойный мир", – завил на об этом сам Си Цзиньпин, которого процитировало государственное агентство "Синьхуа".Китайский лидер выступает за дальнейшее укрепление связей между двумя странами, призывая осуществлять этот курс посредством развития международных структур, которые представляют альтернативу политическим и экономическим союзам глобального Запада, выстроенным под эгидой Соединенных Штатов Америки."Сторонам необходимо укреплять координацию в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, БРИКС и других международных организаций и механизмов, укреплять солидарность и взаимное доверие между всеми сторонами, расширять практическое сотрудничество", – сказал по этому поводу Си Цзиньпин.Встреча в Самарканде, в которой, помимо официальных участников ШОС, участвовали лидеры Турции и Ирана, указывает на огромный потенциал подобных объединений, который прекрасно осознают китайские власти.Общая численность населения стран Шанхайской организации сотрудничества составляет сегодня примерно 3,4 млрд человек, что составляет половину всего человечества. Это огромный рынок, помноженный на огромные объемы промышленного производства, и доступ к нему позволяет в значительной мере купировать западные экономические санкции, которые угрожают не только России.Судя по результатам встречи в Самарканде, в Китае понимают вызовы текущего момента, и призывают усиливать внутреннюю экономическую интеграцию в рамках ШОС. Потому что в нынешних условиях, когда большая экономика неотделима от большой политики и является эффективным инструментом гибридной войны, экономическое взаимодействие между дружественными странами приобретает важное политическое измерение."Очевидно, есть некая дорожная карта [нового мироустройства], которая частично проработана. Интересность ситуации в том, что Китай долгое время считал, что он должен идти и под руководством Компартии строить "единую судьбу человечества". Но сейчас Китай предлагает сотрудничество не только экономическое, но и политическое, геостратегическое с Россией. И в этом смысле это новинка, потому что Китай понимает, что в одиночку большой новый мир не построить.ШОС заранее объявляла себя как невоенная организация. Не думаю, что ШОС должна пересекать эту линию. Есть же и другие типы ответов, например, создание мощного экономического блока, например, с единой валютой, низкими тарифными ставками. Это, по сути, антизападная коалиция без декларирования антизападного лозунга", – рассказал об этом известный китаевед Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.Впрочем, китайско-российские связи активизировались сейчас и на двустороннем уровне, с упором на координацию политики в оборонной сфере. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл накануне с визитом в Китай и провел консультации по вопросам безопасности с влиятельным членом Политбюро ЦК КПК Яном Цзечи."Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, пользуется широкой поддержкой народов двух стран, базируется на глубоком взаимном доверии, а, следовательно, не подвержен внешнему влиянию", – рассказал высокопоставленный российский чиновник.Участники встречи договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств, что предусматривает проведение совместных учений и патрулирований, а также укрепление контактов между генеральными штабами двух государств.Это представляет собой сигнал в сторону США, которые создают сейчас растущую угрозу глобальный безопасности, используя с этой целью Тайбэй и Киев. А Си Цзиньпин усилил его сегодня, обратившись к китайским военным с призывом сосредоточить внимание на подготовке к военным действиям.Такое развитие событий вызывает раздраженную реакцию в США. По словам сенатора от штата Теннесси Марши Блэкберн, российско-китайское сотрудничество "олицетворяет беспрестанные попытки Китая и России укрепить новую Ось зла за счет свободы во всем мире"."Соединенные Штаты Америки должны и впредь решительно противостоять этим коварным силам и поддерживать народы Тайваня и Украины", – заявила Блэкберн.Бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл призывает Вашингтон серьезно относиться к военному сотрудничеству китайцев и россиян, усмотрев в этом нарастающую угрозу американской мировой гегемонии."Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну "на два фронта" против США и их союзников. Американским лидерам любого ранга и величины пора вернуться к стандарту Холодной войны, чтобы у нас была возможность вести войну на двух театрах одновременно", – считает этот военный эксперт.На деле, источником военной конфронтации выступают сами США, которые постоянно пытаются провоцировать китайское руководство, расширяя военно-политическую поддержку непризнанному Тайваню. Однако в Китае готовы ответить на это через взаимодействие со своими партнерами – прекрасно понимая, что обеспечивают этим собственную безопасность.

https://ukraina.ru/20220807/1037367522.html

https://ukraina.ru/20220830/1038253646.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, кнр (китай), си цзиньпин, шос, китай