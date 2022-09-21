https://ukraina.ru/20220921/1038932477.html

В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов

В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов - 21.09.2022 Украина.ру

В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов

В России сформируют новые воинские части для защиты границы и создания "оперативной глубины" на направлениях специальной военной операции. Об этом 21 сентября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

2022-09-21T12:23

2022-09-21T12:23

2022-09-21T12:45

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В России сформируют несколько новых соединений и частей для прикрытия государственной границы. На военную службу призовут около 300 тысяч человек. В первую очередь призовут тех, у кого есть востребованная военно-учетная специальность, граждан с боевым опытом и тех, кто служил в российской армии, заявил Картаполов. Могут призвать выпускников военных кафедр.Дополнительных ограничений на выезд из РФ резервистов в связи с частичной мобилизацией не будет, считает Картаполов.Президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации с 21 сентября. Военнослужащим присвоят статус контрактников, обеспечат соответствующим денежным содержанием.

https://ukraina.ru/20220921/1038926051.html

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новости, мобилизация, владимир путин, спецоперация