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В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов
В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов - 21.09.2022 Украина.ру
В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов
В России сформируют новые воинские части для защиты границы и создания "оперативной глубины" на направлениях специальной военной операции. Об этом 21 сентября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
2022-09-21T12:23
2022-09-21T12:23
2022-09-21T12:45
новости
мобилизация
владимир путин
спецоперация
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В России сформируют несколько новых соединений и частей для прикрытия государственной границы. На военную службу призовут около 300 тысяч человек. В первую очередь призовут тех, у кого есть востребованная военно-учетная специальность, граждан с боевым опытом и тех, кто служил в российской армии, заявил Картаполов. Могут призвать выпускников военных кафедр.Дополнительных ограничений на выезд из РФ резервистов в связи с частичной мобилизацией не будет, считает Картаполов.Президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации с 21 сентября. Военнослужащим присвоят статус контрактников, обеспечат соответствующим денежным содержанием.
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Украина.ру
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новости, мобилизация, владимир путин, спецоперация
Новости, мобилизация, Владимир Путин, Спецоперация
В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов
12:23 21.09.2022 (обновлено: 12:45 21.09.2022)
В России сформируют новые воинские части для защиты границы и создания "оперативной глубины" на направлениях специальной военной операции. Об этом 21 сентября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
В России сформируют несколько новых соединений и частей для прикрытия государственной границы.
На военную службу призовут около 300 тысяч человек. В первую очередь призовут тех, у кого есть востребованная военно-учетная специальность, граждан с боевым опытом и тех, кто служил в российской армии, заявил Картаполов. Могут призвать выпускников военных кафедр.
«Речь не идет о призыве срочников, студентов и многих других, кто имеет право не быть призванным по закону о мобилизации», — сказал Картаполов.
Дополнительных ограничений на выезд из РФ резервистов в связи с частичной мобилизацией не будет, считает Картаполов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации с 21 сентября. Военнослужащим присвоят статус контрактников, обеспечат соответствующим денежным содержанием.