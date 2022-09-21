В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов - 21.09.2022 Украина.ру
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В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов
В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов - 21.09.2022 Украина.ру
В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов
В России сформируют новые воинские части для защиты границы и создания "оперативной глубины" на направлениях специальной военной операции. Об этом 21 сентября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
2022-09-21T12:23
2022-09-21T12:45
новости
мобилизация
владимир путин
спецоперация
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В России сформируют несколько новых соединений и частей для прикрытия государственной границы. На военную службу призовут около 300 тысяч человек. В первую очередь призовут тех, у кого есть востребованная военно-учетная специальность, граждан с боевым опытом и тех, кто служил в российской армии, заявил Картаполов. Могут призвать выпускников военных кафедр.Дополнительных ограничений на выезд из РФ резервистов в связи с частичной мобилизацией не будет, считает Картаполов.Президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации с 21 сентября. Военнослужащим присвоят статус контрактников, обеспечат соответствующим денежным содержанием.
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новости, мобилизация, владимир путин, спецоперация
Новости, мобилизация, Владимир Путин, Спецоперация

В России сформируют новые части для защиты границы — Картаполов

12:23 21.09.2022 (обновлено: 12:45 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкПресс-конференции начальника Главного ОПЕРУ ВС РФ А.Картаполова и начальника главного штаба ВВС РФ И.Макушева
Пресс-конференции начальника Главного ОПЕРУ ВС РФ А.Картаполова и начальника главного штаба ВВС РФ И.Макушева - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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В России сформируют новые воинские части для защиты границы и создания "оперативной глубины" на направлениях специальной военной операции. Об этом 21 сентября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
В России сформируют несколько новых соединений и частей для прикрытия государственной границы.
На военную службу призовут около 300 тысяч человек. В первую очередь призовут тех, у кого есть востребованная военно-учетная специальность, граждан с боевым опытом и тех, кто служил в российской армии, заявил Картаполов. Могут призвать выпускников военных кафедр.

«Речь не идет о призыве срочников, студентов и многих других, кто имеет право не быть призванным по закону о мобилизации», — сказал Картаполов.

Дополнительных ограничений на выезд из РФ резервистов в связи с частичной мобилизацией не будет, считает Картаполов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации с 21 сентября. Военнослужащим присвоят статус контрактников, обеспечат соответствующим денежным содержанием.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:48
Шойгу назвал точное число людей, которые попадут под частичную мобилизациюПо указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
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