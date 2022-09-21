https://ukraina.ru/20220921/1038930925.html

Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу

Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру

Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу

Мобилизация будет проходить плавно, а плановые мобилизационные сборы Минобороны отменило, сообщил 12 сентября глава ведомства Сергей Шойгу

2022-09-21T11:21

2022-09-21T11:21

2022-09-21T11:21

новости

сергей шойгу

мобилизация

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102745/48/1027454868_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_b29655f9626ff7caff3daf3548e5194e.jpg.webp

Министр отметил, что речь не идет о мобилизации учащихся, студентов и служащих по призыву. По его словам, мобилизация это "1%, может быть, 1,1% от общего мобилизационного ресурса".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, мобилизация, армия