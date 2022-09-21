https://ukraina.ru/20220921/1038930925.html
Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу
Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу
Мобилизация будет проходить плавно, а плановые мобилизационные сборы Минобороны отменило, сообщил 12 сентября глава ведомства Сергей Шойгу
2022-09-21T11:21
2022-09-21T11:21
2022-09-21T11:21
новости
сергей шойгу
мобилизация
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102745/48/1027454868_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_b29655f9626ff7caff3daf3548e5194e.jpg.webp
Министр отметил, что речь не идет о мобилизации учащихся, студентов и служащих по призыву. По его словам, мобилизация это "1%, может быть, 1,1% от общего мобилизационного ресурса".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102745/48/1027454868_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_c8d9df0536bc0c128c308d1b85792060.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, мобилизация, армия
Новости, Сергей Шойгу, мобилизация, Армия
Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу
Мобилизация будет проходить плавно, а плановые мобилизационные сборы Минобороны отменило, сообщил 12 сентября глава ведомства Сергей Шойгу
Будут призваны 300 тыс. резервистов. Работа будет проходить планово. Мы планировали также провести мобилизационные сборы, но это совпало с частичной мобилизацией. Плановые сборы мы отменили.
Министр отметил, что речь не идет о мобилизации учащихся, студентов и служащих по призыву. По его словам, мобилизация это "1%, может быть, 1,1% от общего мобилизационного ресурса".