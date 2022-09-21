Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
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Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу
Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу
Мобилизация будет проходить плавно, а плановые мобилизационные сборы Минобороны отменило, сообщил 12 сентября глава ведомства Сергей Шойгу
2022-09-21T11:21
2022-09-21T11:21
новости
сергей шойгу
мобилизация
армия
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Министр отметил, что речь не идет о мобилизации учащихся, студентов и служащих по призыву. По его словам, мобилизация это "1%, может быть, 1,1% от общего мобилизационного ресурса".
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новости, сергей шойгу, мобилизация, армия
Новости, Сергей Шойгу, мобилизация, Армия

Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу

11:21 21.09.2022
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Мобилизация будет проходить плавно, а плановые мобилизационные сборы Минобороны отменило, сообщил 12 сентября глава ведомства Сергей Шойгу
Будут призваны 300 тыс. резервистов. Работа будет проходить планово. Мы планировали также провести мобилизационные сборы, но это совпало с частичной мобилизацией. Плановые сборы мы отменили.
Министр отметил, что речь не идет о мобилизации учащихся, студентов и служащих по призыву. По его словам, мобилизация это "1%, может быть, 1,1% от общего мобилизационного ресурса".
 
НовостиСергей ШойгумобилизацияАрмия
 
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