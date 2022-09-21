https://ukraina.ru/20220921/1038924676.html

И мы ответим! Когда Крым вошел в Россию, Запада еще не было

И мы ответим! Когда Крым вошел в Россию, Запада еще не было - 21.09.2022 Украина.ру

И мы ответим! Когда Крым вошел в Россию, Запада еще не было

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T10:06

2022-09-21T10:06

2022-09-21T11:40

мнения

украина

россия

референдум

спецоперация

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Решение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей провести 23—27 сентября 2022 года референдумы о присоединении к России так, как это в 2014 году сделал украинский тогда Крым, вызвало переполох в первую очередь на Западе.Оно и понятно: Запад пугал Россию, грозил ей экономической разрухой и потерей политического влияния, а приходится бояться самому, натужно потея и не имея возможности помыться горячей водой без риска замерзнуть. А Россия может выйти из очередной исторической и геополитической передряги и усиленной, и с новыми территориями, которые сами попросятся к ней на совместное проживание. От западного греха (грехов, если иметь в виду ЛГБТ-ценности) подальше, а к нравственности и нормальным человеческим традициям поближе.Уже заявили, что не признают итогов референдумов в США, в целом Евросоюзе, в отдельных его частях типа Германии и Франции, в Турции. Но особо доставила, конечно, Эстония. Тамошний премьер-министр Эстонии Кая Каллас чуть ли не первой осерчала страшно и официально. «Сценарий оккупантов в действии. Поскольку РФ продвигает фальшивый референдум и на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон — это все Украина. Россия продолжает шантажировать и незаконно пытается забрать то, что ей не принадлежит. Такие действия будут иметь противоположный эффект и сплотят нашу поддержку Украины. Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечения России к ответственности за ее преступления», — сразу же разразилась ответкой в соцсетях так грозно, что России немедленно же должно было стать не по себе и поколебать экспансионистские планы.Ой, Каечка, знали бы вы, милая, как русские боятся тех, кого они как эстонцев-то узнали чуть более 100 лет назад, а до этого всех скопом в болотах и лесах Прибалтики почитали за чухонцев. Прям до дрожи — «Искандеры» с «Кинжалами» потеют на ветру…Но не суть. Сразу же на Россию окрысились и те, от кого ожидали подвоха меньше всего. В Армении, Казахстане, Вьетнаме и двух главных банках Турции заявили, что отказываются обслуживать платежные карты «Мир», боясь вторичных американских санкций. Учитывая поведение Еревана и Астаны, так и хочется послать привет Азербайджану и тем, кто еще в январе сего года выносил на помойку истории Казахстанское государство, и сказать им чисто по-человечески: работайте, небратья. Но мы же толерантные, что твои бобры-трансвеститы, и не будем этого делать. Но зарубку на память оставить надобно, ой как надобно…Именно об исторической памяти и хочется поговорить с учетом того, что Крым — наш, и скоро таковыми же станут ЛДНР и две области Таврии. Так вот, главный исторический урок, который следует узнать Западу в этой связи, заключается в том, что когда эти территории — полуостров и степи Дикого поля — стали российскими, то есть вошли под скипетр династии Романовых — Гольштейн — Готторпских в Российской империи на штыках Григория Потемкина, Петра Румянцева-Задунайского и Александра Суворова, Запада как такого еще не существовало вообще. А Россия — еще раз повторяю! — была.Нет, Франция уже, конечно, была, но там, правда, в чреве Парижа, столицы сего дивного королевства, могли плеснуть нечистотами прямо на шляпу, а потом в довесок отрубить голову королю и королеве, ожидая Наполеона Бонапарта, который и привел ее в чувство, чтобы потом навсегда обломать зубы и амбиции в России.И Турция, ясное дело, была. У нее-то Россия и отбирала эти территории, не только попутно и очень вразумительно объясняя вассалам оттоманского султана — крымским татарам, почем в Одессе рубероид, но и параллельно, вообще, основывая эту самую Одессу.Короче, в интересах особо и альтернативно одаренных и интересующихся все же историей определимся с датами: когда Крым 19 апреля 1783 года окончательно стал российским, Франция и Турция, напоминаю, были, а вот США только восьмой год, с 4 июля 1776 года, боролись за свою независимость, стараясь получить ее признание от британской короны. И Британия сделала это — 3 сентября 1783 года признала независимость своих заокеанских колоний, которые она высокомерно, но подчас совершенно справедливо считала медвежьим углом, а их население — интеллектуальными полудурками (это если говорить мягко). Но Крым в это время уже полгода, повторяю, обживался и привыкал жить по российским законам.О какой-то Германии в это время еще никто и не подозревал: все знали Пруссию и десятки других мелких в основном зачуханных княжеств и герцогств, которые с маниакальной регулярностью плодили солдат, нищету и принцесс для поджениться прочим королевским и царским родам и домам. Ныне пузырящаяся непомерными амбициями и вынашивающая психиатрически объяснимые, но в жизни мало реальные планы Польша тогда готовилась ко второму и третьему разделам (в 1793 и 1795 годах), чтобы до 1918 года забыть о собственной государственности и стать частью России.Великобритания (Англия), Португалия, Испания, Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия, конечно, были. Некоторые (как Австрия или Швеция) даже косо поглядывали в сторону России, но потом быстро приходили в чувство, зная, что штык русского солдата очень хорошо вразумляет и прочищает мозги. А вот никаких Бельгий, Италий, Финляндий, Латвий с Литвами и Эстониями, Хорватий, Словений, Словакий, Чехий, Румыний, Греций с Болгариями, которые сегодня что-то там бухтят в адрес России, в помине не было. Не говоря уже о том, что за последние 100-120 лет большинство из них вообще получило впервые или восстановило давно попранные государства и суверенитеты.Даже Германская империя появилась только в 1871 году стараниями Отто фон Бисмарка, который, кстати, как-то когда его спросили, что он будет делать, если Англия высадит свою армию на немецком балтийском побережье, ответил: я пошлю полицейского, и он ее арестует. Французы немцам в то время очень старательно и усердно чистили сапоги в Париже, только вынашивая планы, как бы смыть позор поражений войны 1870-1871 годов.А вот что было на юге Российской империи: 1770 год – основан Александровск, нынешнее Запорожье, 1778 год – Херсон, 1794 год – Одесса, 1795 год – Луганск. И только Донецк появился в 1869 году, но все равно -- раньше Германии, которая сегодня его пытается учить жить.Так что если смотреть на все строго исторически, то 23-27 сентября может случиться восстановление исторической справедливости, а не аннексия или захват. Об этом и сказал в своем обращении у российскому народу и всему миру 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин. А говорил он о праве народов на самоопределение и праве самим определять свою судьбу, свои традиции и язык общения, своих богов и веру. И он твердо сказал, что Россия сделает все, чтобы референдум прошел спокойно, и подержит его результаты.Сейчас Россия и ее потенциальные составные части готовятся сделать это спокойно и грамотно, с соблюдением всех законов и учетом мнений каждого. Противники этого готовятся ставить палки в колеса и ничего не признавать. Наоборот – попробовать победить Россию усилиями всего коллективного НАТО, сосредоточенными в том же НАТО.И вопрос вольно или невольно выходит на самую высокую планку: или – или. Россия же объявил частичную мобилизацию, чтобы ни у кого не было соблазнов подумать, что все можно сделать легко, играючи. Все только начинается, но как сказал Путин, у России есть все необходимое, чтобы защитить свой суверенитет и свободу "всеми имеющимися средствами". Но очередной крестовой поход коллективного Запада против России уже поставлен под сомнение. А вот то, что ждет нового Наполеона Бонапарта или Адольфа Гитлера по имени Лиз-Эмманюэль Кольцован Байден-Трасс, сомнений не вызывает… горячей водой."Верю в вашу поддержку", - сказал президент России своему народу. И мы поддержим.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220921/1038868065.html

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мнения, украина, россия, референдум, спецоперация