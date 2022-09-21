https://ukraina.ru/20220921/1038923298.html
Путин: режим репрессий на Украине был усилен самым жестким образом
Путин: режим репрессий на Украине был усилен самым жестким образом - 21.09.2022 Украина.ру
Путин: режим репрессий на Украине был усилен самым жестким образом
Политика репрессий на Украине принимает все более варварские формы, заявил 21 сентября в своем обращении президент РФ Владимир Путин
2022-09-21T09:27
2022-09-21T09:27
2022-09-21T09:46
новости
владимир путин
украина
обращение
репрессии
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По его словам, в начале переговоров Украина реагировала на российские предложения "весьма позитивно", однако позже по прямой указке Запада киевский режим пошел на срыв переговоров и пустил в ход новые формирования наемников и националистов"Воинские части обучены по стандартам НАТО и [находятся] под фактическим командованием западных советников. Одновременно самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооруженного переворота 2014 года.Политика запугивания, террор, насилие принимают все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях не хотят оказаться под игом неонацистского режима.В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами", - сказал президент.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, украина, обращение, репрессии
Путин: режим репрессий на Украине был усилен самым жестким образом
09:27 21.09.2022 (обновлено: 09:46 21.09.2022)
Политика репрессий на Украине принимает все более варварские формы, заявил 21 сентября в своем обращении президент РФ Владимир Путин
По его словам, в начале переговоров Украина реагировала на российские предложения "весьма позитивно", однако позже по прямой указке Запада киевский режим пошел на срыв переговоров и пустил в ход новые формирования наемников и националистов
"Воинские части обучены по стандартам НАТО и [находятся] под фактическим командованием западных советников. Одновременно самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооруженного переворота 2014 года.
Политика запугивания, террор, насилие принимают все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях не хотят оказаться под игом неонацистского режима.
В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами", - сказал президент.