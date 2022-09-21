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Путин: режим репрессий на Украине был усилен самым жестким образом

Путин: режим репрессий на Украине был усилен самым жестким образом - 21.09.2022 Украина.ру

Путин: режим репрессий на Украине был усилен самым жестким образом

Политика репрессий на Украине принимает все более варварские формы, заявил 21 сентября в своем обращении президент РФ Владимир Путин

2022-09-21T09:27

2022-09-21T09:27

2022-09-21T09:46

новости

владимир путин

украина

обращение

репрессии

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По его словам, в начале переговоров Украина реагировала на российские предложения "весьма позитивно", однако позже по прямой указке Запада киевский режим пошел на срыв переговоров и пустил в ход новые формирования наемников и националистов"Воинские части обучены по стандартам НАТО и [находятся] под фактическим командованием западных советников. Одновременно самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооруженного переворота 2014 года.Политика запугивания, террор, насилие принимают все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях не хотят оказаться под игом неонацистского режима.В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами", - сказал президент.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, обращение, репрессии