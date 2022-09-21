"Бросают как на мясо": подпольщик рассказал, как николаевские больницы заполнены ранеными бойцами ВСУ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО
Больницы Николаева заполнены ранеными под Херсоном украинскими военнослужащими настолько, что их уже везут в другие города, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья
"Вчера общался со своим знакомым с "передка", говорит, что русские нереально укрепились под Херсоном — как ни пойдут на них, так все время получают по шее. "Двухсотых" (убитых - ред.) у нас немерено, раненых просто невероятное количество, все больницы николаевские заполнены, еще и везут в другие города. Бросают как на мясо", - сказал подпольщик, уточнив, что все это происходит на фоне провала украинского наступления на херсонском направлении.
По его словам, недавно мобилизованные украинские солдаты на фронте активно обсуждают возможность добровольной сдачи в плен российской армии, а некоторые уже сдались.
В Минобороны России ранее заявили, что в больницах Николаева наблюдается острая нехватка медикаментов из-за потерь ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.