"Бросают как на мясо": подпольщик рассказал, как николаевские больницы заполнены ранеными бойцами ВСУ - 21.09.2022 Украина.ру
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"Бросают как на мясо": подпольщик рассказал, как николаевские больницы заполнены ранеными бойцами ВСУ
"Бросают как на мясо": подпольщик рассказал, как николаевские больницы заполнены ранеными бойцами ВСУ - 21.09.2022 Украина.ру
"Бросают как на мясо": подпольщик рассказал, как николаевские больницы заполнены ранеными бойцами ВСУ
Больницы Николаева заполнены ранеными под Херсоном украинскими военнослужащими настолько, что их уже везут в другие города, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья
2022-09-21T07:47
2022-09-21T07:47
николаев
новости
всу
больницы
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По его словам, недавно мобилизованные украинские солдаты на фронте активно обсуждают возможность добровольной сдачи в плен российской армии, а некоторые уже сдались.В Минобороны России ранее заявили, что в больницах Николаева наблюдается острая нехватка медикаментов из-за потерь ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
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николаев, новости, всу, больницы
Николаев, Новости, ВСУ, больницы

"Бросают как на мясо": подпольщик рассказал, как николаевские больницы заполнены ранеными бойцами ВСУ

07:47 21.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Больницы Николаева заполнены ранеными под Херсоном украинскими военнослужащими настолько, что их уже везут в другие города, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья
"Вчера общался со своим знакомым с "передка", говорит, что русские нереально укрепились под Херсоном — как ни пойдут на них, так все время получают по шее. "Двухсотых" (убитых - ред.) у нас немерено, раненых просто невероятное количество, все больницы николаевские заполнены, еще и везут в другие города. Бросают как на мясо", - сказал подпольщик, уточнив, что все это происходит на фоне провала украинского наступления на херсонском направлении.
По его словам, недавно мобилизованные украинские солдаты на фронте активно обсуждают возможность добровольной сдачи в плен российской армии, а некоторые уже сдались.
В Минобороны России ранее заявили, что в больницах Николаева наблюдается острая нехватка медикаментов из-за потерь ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 14:45
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НиколаевНовостиВСУбольницы
 
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