"Бросают как на мясо": подпольщик рассказал, как николаевские больницы заполнены ранеными бойцами ВСУ

"Вчера общался со своим знакомым с "передка", говорит, что русские нереально укрепились под Херсоном — как ни пойдут на них, так все время получают по шее. "Двухсотых" (убитых - ред.) у нас немерено, раненых просто невероятное количество, все больницы николаевские заполнены, еще и везут в другие города. Бросают как на мясо", - сказал подпольщик, уточнив, что все это происходит на фоне провала украинского наступления на херсонском направлении.