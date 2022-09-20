Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти - 20.09.2022 Украина.ру
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Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти - 20.09.2022 Украина.ру
Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России состоится в течении недели – с 23 по 27 сентября, сообщает 20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов
2022-09-20T14:31
2022-09-20T14:33
новости
лнр
референдум
луганская народная республика
украина
освобождённые регионы украины
освобождение
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В свою очередь глава республики Леонид Пасечник подписал закон ЛНР "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
https://ukraina.ru/20220920/1038885674.html
луганская народная республика
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новости, лнр, референдум, луганская народная республика, украина, освобождённые регионы украины, освобождение
Новости, ЛНР, референдум, Луганская Народная Республика, Украина, освобождённые регионы Украины, освобождение

Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти

14:31 20.09.2022 (обновлено: 14:33 20.09.2022)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Максим Захаров
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Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России состоится в течении недели – с 23 по 27 сентября, сообщает 20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов
Народный совет ЛНР назначил порведение референдума по вопросу вхождении в состав РФ в период с 23 по 27 сентября 2022 года.
В свою очередь глава республики Леонид Пасечник подписал закон ЛНР "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
Медведев посетил ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
10:20
"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНРРеферендумы в ЛНР и ДНР нужно провести для системной защиты местных жителей и для восстановления исторической справедливости. Такое заявление сделал 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
 
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