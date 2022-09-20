https://ukraina.ru/20220920/1038898203.html
Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти - 20.09.2022 Украина.ру
Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России состоится в течении недели – с 23 по 27 сентября, сообщает 20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов
2022-09-20T14:31
2022-09-20T14:31
2022-09-20T14:33
новости
лнр
референдум
луганская народная республика
украина
освобождённые регионы украины
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103380/93/1033809325_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_edea5dbbd010c7d967082d1e0602c495.jpg
В свою очередь глава республики Леонид Пасечник подписал закон ЛНР "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
https://ukraina.ru/20220920/1038885674.html
луганская народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103380/93/1033809325_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f30e89a4ff8510350ec49fcb430799d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, референдум, луганская народная республика, украина, освобождённые регионы украины, освобождение
Новости, ЛНР, референдум, Луганская Народная Республика, Украина, освобождённые регионы Украины, освобождение
Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
14:31 20.09.2022 (обновлено: 14:33 20.09.2022)
Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России состоится в течении недели – с 23 по 27 сентября, сообщает 20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов