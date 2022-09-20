Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти

"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР Референдумы в ЛНР и ДНР нужно провести для системной защиты местных жителей и для восстановления исторической справедливости. Такое заявление сделал 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале