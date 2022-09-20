https://ukraina.ru/20220920/1038893003.html

Украинские удары американским оружием: что ВСУ сделали с колледжем в ЛНР - спецрепортаж

Украинские удары американским оружием: что ВСУ сделали с колледжем в ЛНР - спецрепортаж - 20.09.2022 Украина.ру

Украинские удары американским оружием: что ВСУ сделали с колледжем в ЛНР - спецрепортаж

Украинские вооружённые формирования нанесли удар по общежитию педагогического колледжа в Стаханове (ЛНР) из американских систем залпового огня HIMARS. По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, по городу было выпущено 6 ракет. Подробности - в специальном репортаже корреспондента Украина.ру Кирилла Курбатова.

2022-09-20T13:06

2022-09-20T13:06

2022-09-20T13:06

видео

лнр

himars

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Примечательно, что совсем недавно аналогичная атака была нанесена по колледжу в Перевальске (ЛНР). Тогда была убита 18-летняя девушка. Директор колледжа в Стаханове Ольга Ткачук после трагедии в Перевальске приняла решение отправить студентов домой, поэтому в результате данного обстрела никто не пострадал. Однако разрушения значительны. Из-за взрывной волны в девятиэтажном здании общежития колледжа выбило все стёкла. Также частично досталось соседним жилым домам и общежитию другого учебного заведения, которое находится на довольно приличном расстоянии. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель – денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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