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Общенародный съезд в Мелитополе решает судьбу референдума

Общенародный съезд в Мелитополе решает судьбу референдума - 20.09.2022 Украина.ру

Общенародный съезд в Мелитополе решает судьбу референдума

В Мелитополе Запорожской области начался общенародный съезд граждан по вопросу проведения референдума о вхождении региона в состав Росси, сообщает 20 сентября РИА Новости

2022-09-20T12:52

2022-09-20T12:52

2022-09-20T12:53

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Детали проведения мероприятия пока не уточняются.Ранее общественные советы Херсонской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призвали провести референдумы немедленно.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

https://ukraina.ru/20220920/1038891872.html

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новости, запорожская область, мелитополь, референдум, украина, съезд