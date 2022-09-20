Общенародный съезд в Мелитополе решает судьбу референдума
12:52 20.09.2022 (обновлено: 12:53 20.09.2022)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Мелитополь прибыла гуманитарная помощь из Севастополя
В Мелитополе Запорожской области начался общенародный съезд граждан по вопросу проведения референдума о вхождении региона в состав Росси, сообщает 20 сентября РИА Новости
Детали проведения мероприятия пока не уточняются.
Ранее общественные советы Херсонской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призвали провести референдумы немедленно.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.
12:30В Херсонской области просят немедленно провести референдумОбщественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо с призывом провести референдум о вхождении области в состав РФ немедленно, сообщает 20 сентября замглавы администрации Кирилл Стремоусов