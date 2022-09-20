СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины кибер подразделение кибербезопасность компьютер
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала детей из неблагополучных семей для передачи координат российской военной техники, сообщают "Известия" 20 сентября
Издание опубликовало видео допроса двоих подростков, один из которых сообщил, что его товарищ передавал данные ВСУ, а другой признается в этом и раскаивается.
Молодой человек 14 лет объяснил, что он нашел в Facebook* страницу "ЗСУ" (ВСУ – ред.), стал переписываться с этим аккаунтом и присылать в сообщения фотографии российской техники.
Сообщается, что подростков задержал боец казачьего батальона "Дон" 22-го армейского корпуса при проверке на блокпосту. В телефоне одного из мальчиков он обнаружил переписку с представителями СБУ и снимки с техникой.
По словам подростка, за одно сообщение с информацией, ему платили около 2-3 тыс. гривен (3,2-4,8 тыс. рублей).
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
13 сентября, 08:48Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУВ Новой Каховке Херсонской области готовился теракт в одном из местных кафе по заданию Службы безопасности Украины. Сообщение об этом 13 сентября опубликовала пресс-служба администрации Каховского района в своем Telegram-канале