https://ukraina.ru/20220920/1038887860.html

СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей

СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей - 20.09.2022 Украина.ру

СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей

Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала детей из неблагополучных семей для передачи координат российской военной техники, сообщают "Известия" 20 сентября

2022-09-20T10:59

2022-09-20T10:59

2022-09-20T10:59

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Издание опубликовало видео допроса двоих подростков, один из которых сообщил, что его товарищ передавал данные ВСУ, а другой признается в этом и раскаивается.Молодой человек 14 лет объяснил, что он нашел в Facebook* страницу "ЗСУ" (ВСУ – ред.), стал переписываться с этим аккаунтом и присылать в сообщения фотографии российской техники.Сообщается, что подростков задержал боец казачьего батальона "Дон" 22-го армейского корпуса при проверке на блокпосту. В телефоне одного из мальчиков он обнаружил переписку с представителями СБУ и снимки с техникой.По словам подростка, за одно сообщение с информацией, ему платили около 2-3 тыс. гривен (3,2-4,8 тыс. рублей).* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220913/1038669646.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, подростки, херсонская область, вербовка, украина, спецоперация