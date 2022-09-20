СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей - 20.09.2022 Украина.ру
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СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей
СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей - 20.09.2022 Украина.ру
СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей
Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала детей из неблагополучных семей для передачи координат российской военной техники, сообщают "Известия" 20 сентября
2022-09-20T10:59
2022-09-20T10:59
новости
сбу
подростки
херсонская область
вербовка
украина
спецоперация
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Издание опубликовало видео допроса двоих подростков, один из которых сообщил, что его товарищ передавал данные ВСУ, а другой признается в этом и раскаивается.Молодой человек 14 лет объяснил, что он нашел в Facebook* страницу "ЗСУ" (ВСУ – ред.), стал переписываться с этим аккаунтом и присылать в сообщения фотографии российской техники.Сообщается, что подростков задержал боец казачьего батальона "Дон" 22-го армейского корпуса при проверке на блокпосту. В телефоне одного из мальчиков он обнаружил переписку с представителями СБУ и снимки с техникой.По словам подростка, за одно сообщение с информацией, ему платили около 2-3 тыс. гривен (3,2-4,8 тыс. рублей).* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, сбу, подростки, херсонская область, вербовка, украина, спецоперация
Новости, СБУ, подростки, Херсонская область, вербовка, Украина, Спецоперация

СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей

10:59 20.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины кибер подразделение кибербезопасность компьютер
СБУ Служба безопасности Украины кибер подразделение кибербезопасность компьютер - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала детей из неблагополучных семей для передачи координат российской военной техники, сообщают "Известия" 20 сентября
Издание опубликовало видео допроса двоих подростков, один из которых сообщил, что его товарищ передавал данные ВСУ, а другой признается в этом и раскаивается.
Молодой человек 14 лет объяснил, что он нашел в Facebook* страницу "ЗСУ" (ВСУ – ред.), стал переписываться с этим аккаунтом и присылать в сообщения фотографии российской техники.
Сообщается, что подростков задержал боец казачьего батальона "Дон" 22-го армейского корпуса при проверке на блокпосту. В телефоне одного из мальчиков он обнаружил переписку с представителями СБУ и снимки с техникой.
По словам подростка, за одно сообщение с информацией, ему платили около 2-3 тыс. гривен (3,2-4,8 тыс. рублей).
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Новая Каховка обстрел ВСУ разрушения - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:48
Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУВ Новой Каховке Херсонской области готовился теракт в одном из местных кафе по заданию Службы безопасности Украины. Сообщение об этом 13 сентября опубликовала пресс-служба администрации Каховского района в своем Telegram-канале
 
НовостиСБУподросткиХерсонская областьвербовкаУкраинаСпецоперация
 
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