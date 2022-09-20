Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине - 20.09.2022 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине - 20.09.2022 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом он рассказал Интерфаксу 20 сентября
2022-09-20T10:41
2022-09-20T10:41
новости
песков
ситуация
украина
дипломатия
спецоперация
россия
сво
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Ранее Песков заявлял, что любые претензии на территорию РФ, частью которой является и Крым, получат должный ответ. Кроме того, он напомнил, что ДНР и ЛНР являются признанными независимыми государствами, которые попросили помощи в обеспечении безопасности у Москвы, "что Россия и делает".В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России. По этому же пути может последовать и Херсонская область, о чем уже сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов.
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новости, песков, ситуация, украина, дипломатия, спецоперация, россия, сво
Новости, Песков, ситуация, Украина, дипломатия, Спецоперация, Россия, СВО

Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине

10:41 20.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом он рассказал Интерфаксу 20 сентября

"В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", — сказал он в ответ на вопрос о возможности урегулирования ситуации на Украине политико-дипломатическим путем.

Ранее Песков заявлял, что любые претензии на территорию РФ, частью которой является и Крым, получат должный ответ. Кроме того, он напомнил, что ДНР и ЛНР являются признанными независимыми государствами, которые попросили помощи в обеспечении безопасности у Москвы, "что Россия и делает".
В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России. По этому же пути может последовать и Херсонская область, о чем уже сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов.
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
09:54
В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдумуВласти Херсонской области сделают заявление по вопросу референдума о вхождении в состав Российской Федерации во вторник, 20 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов
 
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