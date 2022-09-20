https://ukraina.ru/20220920/1038886992.html
Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине - 20.09.2022 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом он рассказал Интерфаксу 20 сентября
2022-09-20T10:41
2022-09-20T10:41
2022-09-20T10:41
новости
песков
ситуация
украина
дипломатия
спецоперация
россия
сво
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Ранее Песков заявлял, что любые претензии на территорию РФ, частью которой является и Крым, получат должный ответ. Кроме того, он напомнил, что ДНР и ЛНР являются признанными независимыми государствами, которые попросили помощи в обеспечении безопасности у Москвы, "что Россия и делает".В понедельник, 19 сентября, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России. По этому же пути может последовать и Херсонская область, о чем уже сообщил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов.
https://ukraina.ru/20220920/1038884090.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, ситуация, украина, дипломатия, спецоперация, россия, сво
Новости, Песков, ситуация, Украина, дипломатия, Спецоперация, Россия, СВО
Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом он рассказал Интерфаксу 20 сентября