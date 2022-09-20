https://ukraina.ru/20220920/1038884831.html

Глава МИД Украины послал западу "четкий месседж" - Bloomberg

Глава МИД Украины послал западу "четкий месседж" - Bloomberg - 20.09.2022 Украина.ру

Глава МИД Украины послал западу "четкий месседж" - Bloomberg

Украина не перестанет просить у Запада все больше и больше оружия до тех пор, пока "конфликт не завершится", заявил 19 сентября в интервью Bloomberg глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

2022-09-20T10:05

2022-09-20T10:05

2022-09-20T10:05

новости

оружие

дмитрий кулеба

запад

украина

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Кулеба сослался на "успехи ВСУ на фронте", подчеркивая, что "блестящая операция" была спланирована в Киеве, но реализуется, во многом, благодаря западному оружию.Неделей ранее президент США Джо Байден пообещал Украине еще 600 миллионов долларов из средств, предназначенных на нужды обороны, в добавок к тем 15 миллиардам, которые Вашингтон уже потратил на помощь Киеву.Кулеба подчеркнул, что Украине нужно современное западное оружие, а не "танки советской эпохи", которые передают некоторые европейские страны.Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев предупредил немецкие власти о том, что поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом.Кроме того, Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении ударами высокоточного оружия складов с западными вооружениями на территории Украины. Так, накануне, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили склад боеприпасов ВСУ с более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова.

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новости, оружие, дмитрий кулеба, запад, украина