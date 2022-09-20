Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране - 20.09.2022 Украина.ру
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Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране - 20.09.2022 Украина.ру
Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Основные американские СМИ, такие, как телеканал CNN или газете The New York Times, ведут настоящую “психологическую войну" против общественности США, навязывая ей поддержку официальной линии государства. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone
2022-09-20T09:28
2022-09-20T09:28
новости
сша
сми
цензура
журналист
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Он отметил царящую среди журналистов основных американских СМИ"дисциплину", которую они проявляют, следуя установленным сверху нарративам.По словам журналиста, сайт Greyzone, обладая весьма скромными ресурсами и небольшим числом авторов и сотрудников, успешно разрушает "специфический и повторяющийся" нарратив, навязываемый англоязычной аудитории. Он отметил, что у сайта имеется довольно большое количество читателей.О растущем влиянии Greyzone, по мнению Блюменталя, свидетельствуют раздающиеся в западных СМИ призывы к его полному запрещению. Он выразил уверенность, что кампания, ведущаяся против сайта, инициирована правительствами западных стран.
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новости, сша, сми, цензура, журналист
Новости, США, СМИ, цензура, журналист

Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране

09:28 20.09.2022
 
Макс Блюменталь
Макс Блюменталь
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Основные американские СМИ, такие, как телеканал CNN или газете The New York Times, ведут настоящую “психологическую войну" против общественности США, навязывая ей поддержку официальной линии государства. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone
Он отметил царящую среди журналистов основных американских СМИ"дисциплину", которую они проявляют, следуя установленным сверху нарративам.

Поистине удивительно видеть, как мало журналистов готовы хоть немного отклониться от государственной линии

Макс Блюменталь
Основатель новостного сайта Greyzone
По словам журналиста, сайт Greyzone, обладая весьма скромными ресурсами и небольшим числом авторов и сотрудников, успешно разрушает "специфический и повторяющийся" нарратив, навязываемый англоязычной аудитории. Он отметил, что у сайта имеется довольно большое количество читателей.
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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О растущем влиянии Greyzone, по мнению Блюменталя, свидетельствуют раздающиеся в западных СМИ призывы к его полному запрещению. Он выразил уверенность, что кампания, ведущаяся против сайта, инициирована правительствами западных стран.
 
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