https://ukraina.ru/20220920/1038883386.html
Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране - 20.09.2022 Украина.ру
Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Основные американские СМИ, такие, как телеканал CNN или газете The New York Times, ведут настоящую “психологическую войну" против общественности США, навязывая ей поддержку официальной линии государства. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone
2022-09-20T09:28
2022-09-20T09:28
2022-09-20T09:28
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цензура
журналист
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Он отметил царящую среди журналистов основных американских СМИ"дисциплину", которую они проявляют, следуя установленным сверху нарративам.По словам журналиста, сайт Greyzone, обладая весьма скромными ресурсами и небольшим числом авторов и сотрудников, успешно разрушает "специфический и повторяющийся" нарратив, навязываемый англоязычной аудитории. Он отметил, что у сайта имеется довольно большое количество читателей.О растущем влиянии Greyzone, по мнению Блюменталя, свидетельствуют раздающиеся в западных СМИ призывы к его полному запрещению. Он выразил уверенность, что кампания, ведущаяся против сайта, инициирована правительствами западных стран.
https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сми, цензура, журналист
Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Основные американские СМИ, такие, как телеканал CNN или газете The New York Times, ведут настоящую “психологическую войну" против общественности США, навязывая ей поддержку официальной линии государства. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone