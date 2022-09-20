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Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране

Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране - 20.09.2022 Украина.ру

Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране

Основные американские СМИ, такие, как телеканал CNN или газете The New York Times, ведут настоящую “психологическую войну" против общественности США, навязывая ей поддержку официальной линии государства. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone

2022-09-20T09:28

2022-09-20T09:28

2022-09-20T09:28

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Он отметил царящую среди журналистов основных американских СМИ"дисциплину", которую они проявляют, следуя установленным сверху нарративам.По словам журналиста, сайт Greyzone, обладая весьма скромными ресурсами и небольшим числом авторов и сотрудников, успешно разрушает "специфический и повторяющийся" нарратив, навязываемый англоязычной аудитории. Он отметил, что у сайта имеется довольно большое количество читателей.О растущем влиянии Greyzone, по мнению Блюменталя, свидетельствуют раздающиеся в западных СМИ призывы к его полному запрещению. Он выразил уверенность, что кампания, ведущаяся против сайта, инициирована правительствами западных стран.

https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html

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новости, сша, сми, цензура, журналист