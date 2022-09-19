https://ukraina.ru/20220919/1038855578.html

"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки

"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки - 19.09.2022 Украина.ру

"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки

Группа лиц, устроивших в субботу стрельбу в Херсоне, действовала глупо и была плохо вооружена, сообщил 19 сентября в интервью "Соловьев live" заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-09-19T13:35

2022-09-19T13:35

2022-09-19T13:35

новости

кирилл стремоусов

херсон

оружие

диверсанты

перестрелка

спецоперация

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В субботу, 17 сентября российские силовые структуры сообщили о нейтрализации группы вооруженных лиц в Херсоне.Жители города слышали стрельбу в центре города, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.Ранее Стремоусов в видеоинтервью французским журналистам рассказал о том, что Владимир Зеленский лично отдал приказ украинским спецслужбам о его ликвидации.

https://ukraina.ru/20220916/1038807856.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, херсон, оружие, диверсанты, перестрелка, спецоперация