"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки - 19.09.2022 Украина.ру
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"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки
"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки - 19.09.2022 Украина.ру
"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки
Группа лиц, устроивших в субботу стрельбу в Херсоне, действовала глупо и была плохо вооружена, сообщил 19 сентября в интервью "Соловьев live" заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-09-19T13:35
2022-09-19T13:35
новости
кирилл стремоусов
херсон
оружие
диверсанты
перестрелка
спецоперация
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В субботу, 17 сентября российские силовые структуры сообщили о нейтрализации группы вооруженных лиц в Херсоне.Жители города слышали стрельбу в центре города, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.Ранее Стремоусов в видеоинтервью французским журналистам рассказал о том, что Владимир Зеленский лично отдал приказ украинским спецслужбам о его ликвидации.
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новости, кирилл стремоусов, херсон, оружие, диверсанты, перестрелка, спецоперация
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсон, оружие, диверсанты, перестрелка, Спецоперация

"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки

13:35 19.09.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
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Группа лиц, устроивших в субботу стрельбу в Херсоне, действовала глупо и была плохо вооружена, сообщил 19 сентября в интервью "Соловьев live" заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов
Инцидент со стрельбой в Херсоне в субботу вечером не был связан с проникновением украинских диверсантов - его устроила группа идиотов с минимальным оружием.
В субботу, 17 сентября российские силовые структуры сообщили о нейтрализации группы вооруженных лиц в Херсоне.
Жители города слышали стрельбу в центре города, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.
Ранее Стремоусов в видеоинтервью французским журналистам рассказал о том, что Владимир Зеленский лично отдал приказ украинским спецслужбам о его ликвидации.
Херсон администрация здание
16 сентября, 15:43
Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру городаВ результате ракетного удара по центру Херсона погибли три человека, сообщает 16 сентября Интерфакс, ссылаясь на местную военно-гражданскую администрацию (ВГА)
 
НовостиКирилл СтремоусовХерсоноружиедиверсантыперестрелкаСпецоперация
 
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