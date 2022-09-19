https://ukraina.ru/20220919/1038855578.html
"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки
"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки - 19.09.2022 Украина.ру
"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки
Группа лиц, устроивших в субботу стрельбу в Херсоне, действовала глупо и была плохо вооружена, сообщил 19 сентября в интервью "Соловьев live" заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-09-19T13:35
2022-09-19T13:35
2022-09-19T13:35
новости
кирилл стремоусов
херсон
оружие
диверсанты
перестрелка
спецоперация
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В субботу, 17 сентября российские силовые структуры сообщили о нейтрализации группы вооруженных лиц в Херсоне.Жители города слышали стрельбу в центре города, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.Ранее Стремоусов в видеоинтервью французским журналистам рассказал о том, что Владимир Зеленский лично отдал приказ украинским спецслужбам о его ликвидации.
https://ukraina.ru/20220916/1038807856.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл стремоусов, херсон, оружие, диверсанты, перестрелка, спецоперация
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсон, оружие, диверсанты, перестрелка, Спецоперация
"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки
Группа лиц, устроивших в субботу стрельбу в Херсоне, действовала глупо и была плохо вооружена, сообщил 19 сентября в интервью "Соловьев live" заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов