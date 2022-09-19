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Песков ответил на заявления Подоляка про Крым
Песков ответил на заявления Подоляка про Крым - 19.09.2022 Украина.ру
Песков ответил на заявления Подоляка про Крым
Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ. Об этом 19 сентября сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-19T12:49
2022-09-19T12:49
2022-09-19T12:49
песков
михаил подоляк
крым
новости
спецоперация
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Он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям советника главы Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о обязанности Запада поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории.Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовиться к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
песков, михаил подоляк, крым, новости, спецоперация, украина, россия
Песков, Михаил Подоляк, Крым, Новости, Спецоперация, Украина, Россия
Песков ответил на заявления Подоляка про Крым
Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ. Об этом 19 сентября сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям советника главы Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о обязанности Запада поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории.
"Республики Донбасса - это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией, и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", - заверил Песков.
Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовиться к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.