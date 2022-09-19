Песков ответил на заявления Подоляка про Крым - 19.09.2022 Украина.ру
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Песков ответил на заявления Подоляка про Крым
Песков ответил на заявления Подоляка про Крым - 19.09.2022 Украина.ру
Песков ответил на заявления Подоляка про Крым
Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ. Об этом 19 сентября сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-19T12:49
2022-09-19T12:49
песков
михаил подоляк
крым
новости
спецоперация
украина
россия
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Он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям советника главы Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о обязанности Запада поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории.Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовиться к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.
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песков, михаил подоляк, крым, новости, спецоперация, украина, россия
Песков, Михаил Подоляк, Крым, Новости, Спецоперация, Украина, Россия

Песков ответил на заявления Подоляка про Крым

12:49 19.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ. Об этом 19 сентября сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям советника главы Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о обязанности Запада поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории.

"Республики Донбасса - это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией, и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", - заверил Песков.

Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовиться к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.
 
ПесковМихаил ПодолякКрымНовостиСпецоперацияУкраинаРоссия
 
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