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Песков ответил на заявления Подоляка про Крым

Песков ответил на заявления Подоляка про Крым - 19.09.2022 Украина.ру

Песков ответил на заявления Подоляка про Крым

Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ. Об этом 19 сентября сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-19T12:49

2022-09-19T12:49

2022-09-19T12:49

песков

михаил подоляк

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Он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям советника главы Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о обязанности Запада поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории.Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовиться к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

песков, михаил подоляк, крым, новости, спецоперация, украина, россия