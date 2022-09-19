https://ukraina.ru/20220919/1038849448.html

"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене

"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене - 19.09.2022 Украина.ру

"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене

После обращения Аллы Пугачевой к Минюсту РФ с просьбой признать ее иностранным агентом, российские актеры, музыканты и критики ополчились на певицу, сообщает 19 сентября "Комсомольская правда"

2022-09-19T11:20

2022-09-19T11:20

2022-09-19T11:30

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Ранее Минюст признал иностранным агентом мужа певицы, российского комика Максима Галкина. Пугачева отреагировала на это публикацией в Instagram*, в которой попросила зачислить и себя, так как солидарна с мужем и не понимает целей СВО.Ряд российских звезд критически высказались о публикации Пугачевой:"Все однозначно срежиссировано и написано Максимом Галкиным. Не Аллуся написала письмо, а муж. Я восхищаюсь Аллой, как женщиной. Именно так и должна настоящая жена-декабристка — поддерживать своего мужа. А у предателя России Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов", — написал актер Станислав Садальский."Если она так просит, значит, она иноагент! Ну да, Алла Пугачева. Господь как будто. Она очень переоценивает себя и свое влияние. она себя считает чуть ли не пупом земли. Мне смешно это все читать и слышать. Пусть ее зачислят иноагентом, я не против. И пусть она отвечает по закону за то, что она говорит и говорит ее муж!" — высказался музыкальный критик Сергей Соседов."Ещё один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах. С чего Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей на Донбассе, и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?" — сказал в интервью актриса Мария Шукшина."Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать „полного кавалера ордена“ и споткнуться на получении последней степени", — выразил точку зрения рэпер Тимати (Тимур Юнусов).* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.* Признана иноагентом

https://ukraina.ru/20220906/1038495088.html

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новости, музыка, эстрада, пугачева, галкин, сво, спецоперация