"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене - 19.09.2022 Украина.ру
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"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене
"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене - 19.09.2022 Украина.ру
"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене
После обращения Аллы Пугачевой к Минюсту РФ с просьбой признать ее иностранным агентом, российские актеры, музыканты и критики ополчились на певицу, сообщает 19 сентября "Комсомольская правда"
2022-09-19T11:20
2022-09-19T11:30
новости
музыка
эстрада
пугачева
галкин
сво
спецоперация
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Ранее Минюст признал иностранным агентом мужа певицы, российского комика Максима Галкина. Пугачева отреагировала на это публикацией в Instagram*, в которой попросила зачислить и себя, так как солидарна с мужем и не понимает целей СВО.Ряд российских звезд критически высказались о публикации Пугачевой:"Все однозначно срежиссировано и написано Максимом Галкиным. Не Аллуся написала письмо, а муж. Я восхищаюсь Аллой, как женщиной. Именно так и должна настоящая жена-декабристка — поддерживать своего мужа. А у предателя России Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов", — написал актер Станислав Садальский."Если она так просит, значит, она иноагент! Ну да, Алла Пугачева. Господь как будто. Она очень переоценивает себя и свое влияние. она себя считает чуть ли не пупом земли. Мне смешно это все читать и слышать. Пусть ее зачислят иноагентом, я не против. И пусть она отвечает по закону за то, что она говорит и говорит ее муж!" — высказался музыкальный критик Сергей Соседов."Ещё один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах. С чего Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей на Донбассе, и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?" — сказал в интервью актриса Мария Шукшина."Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать „полного кавалера ордена“ и споткнуться на получении последней степени", — выразил точку зрения рэпер Тимати (Тимур Юнусов).* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.* Признана иноагентом
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новости, музыка, эстрада, пугачева, галкин, сво, спецоперация
Новости, музыка, эстрада, Пугачева, Галкин, СВО, Спецоперация

"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене

11:20 19.09.2022 (обновлено: 11:30 19.09.2022)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Алла Пугачева\ИнстаграмАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Алла Пугачева\Инстаграм
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После обращения Аллы Пугачевой к Минюсту РФ с просьбой признать ее иностранным агентом, российские актеры, музыканты и критики ополчились на певицу, сообщает 19 сентября "Комсомольская правда"
Ранее Минюст признал иностранным агентом мужа певицы, российского комика Максима Галкина. Пугачева отреагировала на это публикацией в Instagram*, в которой попросила зачислить и себя, так как солидарна с мужем и не понимает целей СВО.
Ряд российских звезд критически высказались о публикации Пугачевой:
"Все однозначно срежиссировано и написано Максимом Галкиным. Не Аллуся написала письмо, а муж. Я восхищаюсь Аллой, как женщиной. Именно так и должна настоящая жена-декабристка — поддерживать своего мужа. А у предателя России Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов", — написал актер Станислав Садальский.
"Если она так просит, значит, она иноагент! Ну да, Алла Пугачева. Господь как будто. Она очень переоценивает себя и свое влияние. она себя считает чуть ли не пупом земли. Мне смешно это все читать и слышать. Пусть ее зачислят иноагентом, я не против. И пусть она отвечает по закону за то, что она говорит и говорит ее муж!" — высказался музыкальный критик Сергей Соседов.
"Ещё один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах. С чего Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей на Донбассе, и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?" — сказал в интервью актриса Мария Шукшина.
"Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать „полного кавалера ордена“ и споткнуться на получении последней степени", — выразил точку зрения рэпер Тимати (Тимур Юнусов).
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
* Признана иноагентом
Максим Галкин
6 сентября, 14:39
Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИМенеджер одного из московских свадебных агентств на условиях анонимности рассказал, что комик Максим Галкин, вероятно, тайно приезжает в Россию для заработков. Об этом 5 сентября сообщила "Комсомольская правда"
 
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11:20"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене
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