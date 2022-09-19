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Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине
Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине - 19.09.2022 Украина.ру
Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине
Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, передает 19 сентября РИА Новости
2022-09-19T07:55
2022-09-19T07:55
2022-09-19T08:11
германия
новости
оружие
посол
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"По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена. Именно это всегда выделяло немцев из рядов коллективного Запада, позволяло Берлину выступать в качестве посредника, лучше других знающего, понимающего Россию и её интересы", — сказал посол.Он напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, тем более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов.По его словам, поставки украинскому режиму летального оружия германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — "это, безусловно, "красная черта", которую немецкие власти не должны были переступать с учётом ответственности Германии перед россиянами за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, новости, оружие, посол
Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине
07:55 19.09.2022 (обновлено: 08:11 19.09.2022)
Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, передает 19 сентября РИА Новости
"По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена. Именно это всегда выделяло немцев из рядов коллективного Запада, позволяло Берлину выступать в качестве посредника, лучше других знающего, понимающего Россию и её интересы", — сказал посол.
Он напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, тем более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов.
"На этот счёт существовал широкий внутриполитический консенсус. Практика изменилась только сейчас и только в отношении России. Разумеется, такой поворот негативным образом отразится на наших двусторонних связях. Особенно если речь зайдёт о поставках боевых танков и БМП, что сейчас весьма активно обсуждается", — добавил дипломат.
По его словам, поставки украинскому режиму летального оружия германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — "это, безусловно, "красная черта", которую немецкие власти не должны были переступать с учётом ответственности Германии перед россиянами за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.