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Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине

Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине - 19.09.2022 Украина.ру

Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине

Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, передает 19 сентября РИА Новости

2022-09-19T07:55

2022-09-19T07:55

2022-09-19T08:11

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"По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена. Именно это всегда выделяло немцев из рядов коллективного Запада, позволяло Берлину выступать в качестве посредника, лучше других знающего, понимающего Россию и её интересы", — сказал посол.Он напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, тем более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов.По его словам, поставки украинскому режиму летального оружия германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — "это, безусловно, "красная черта", которую немецкие власти не должны были переступать с учётом ответственности Германии перед россиянами за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, новости, оружие, посол