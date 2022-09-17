https://ukraina.ru/20220917/1038825238.html

Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко

Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко - 17.09.2022 Украина.ру

Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко

Почему власти Нур-Султана приняли решение о переименовании города обратно в Астану? Откуда взялась русофобия в Казахстане, почему казахский национализм... Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T11:35

2022-09-17T11:35

2022-09-17T11:35

ростислав ищенко

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/11/1038825118_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af1172f832f6e6baad87af13ae8ccd0b.png.webp

Почему власти Нур-Султана приняли решение о переименовании города обратно в Астану? Откуда взялась русофобия в Казахстане, почему казахский национализм радикально отличается от украинского и актуален ли вопрос денацификации страны? На эти вопросы политолог Ростислав Владимирович Ищенко ответил в своем еженедельном влоге.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, видео, видео