https://ukraina.ru/20220917/1038825238.html
Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко
Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко - 17.09.2022 Украина.ру
Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко
Почему власти Нур-Султана приняли решение о переименовании города обратно в Астану? Откуда взялась русофобия в Казахстане, почему казахский национализм... Украина.ру, 17.09.2022
2022-09-17T11:35
2022-09-17T11:35
2022-09-17T11:35
ростислав ищенко
видео
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Почему власти Нур-Султана приняли решение о переименовании города обратно в Астану? Откуда взялась русофобия в Казахстане, почему казахский национализм радикально отличается от украинского и актуален ли вопрос денацификации страны? На эти вопросы политолог Ростислав Владимирович Ищенко ответил в своем еженедельном влоге.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, видео
Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко
Почему власти Нур-Султана приняли решение о переименовании города обратно в Астану? Откуда взялась русофобия в Казахстане, почему казахский национализм радикально отличается от украинского и актуален ли вопрос денацификации страны? На эти вопросы политолог Ростислав Владимирович Ищенко ответил в своем еженедельном влоге.