Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России - 17.09.2022 Украина.ру
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Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России
Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России - 17.09.2022 Украина.ру
Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России
Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации, заявил в беседе с РИА Новости боец с позывным Ветер из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации
2022-09-17T11:33
2022-09-17T11:33
новости
мобилизация
россия
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Он добавил, что "сила - в правде, работайте, братья".Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о мобилизации в России на фоне специальной военной операции по защите республик Донбасса не идет.
https://ukraina.ru/20220916/1038801069.html
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новости, мобилизация, россия
Новости, мобилизация, Россия

Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России

11:33 17.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации, заявил в беседе с РИА Новости боец с позывным Ветер из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации
"Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца", — сказал боец, отвечая на вопрос, нужна ли России полная или частичная мобилизация.
Он добавил, что "сила - в правде, работайте, братья".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о мобилизации в России на фоне специальной военной операции по защите республик Донбасса не идет.
М777 - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 17:17
Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться
 
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