https://ukraina.ru/20220917/1038825001.html

Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России

Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России - 17.09.2022 Украина.ру

Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России

Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации, заявил в беседе с РИА Новости боец с позывным Ветер из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации

2022-09-17T11:33

2022-09-17T11:33

2022-09-17T11:33

новости

мобилизация

россия

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Он добавил, что "сила - в правде, работайте, братья".Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о мобилизации в России на фоне специальной военной операции по защите республик Донбасса не идет.

https://ukraina.ru/20220916/1038801069.html

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2022

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новости, мобилизация, россия