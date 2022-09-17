https://ukraina.ru/20220917/1038825001.html
Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России
Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России - 17.09.2022 Украина.ру
Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России
Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации, заявил в беседе с РИА Новости боец с позывным Ветер из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации
2022-09-17T11:33
2022-09-17T11:33
2022-09-17T11:33
новости
мобилизация
россия
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Он добавил, что "сила - в правде, работайте, братья".Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о мобилизации в России на фоне специальной военной операции по защите республик Донбасса не идет.
https://ukraina.ru/20220916/1038801069.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, россия
Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России
Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации, заявил в беседе с РИА Новости боец с позывным Ветер из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации