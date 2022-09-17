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В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024
В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024 - 17.09.2022 Украина.ру
В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает Der Spiegel
2022-09-17T10:42
2022-09-17T10:42
2022-09-17T10:42
новости
футбол
россия
белоруссия
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Фезер отправила соответствующее письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина.По ее словам, футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека, "все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом".Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, футбол, россия, белоруссия
Новости, футбол, Россия, Белоруссия
В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает Der Spiegel
Фезер отправила соответствующее письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина.
"Россия, нарушающая международное право, и Белоруссия - ключевой союзник российского руководства - должны быть исключены из всех международных футбольных турниров", - говорится в письме.
По ее словам, футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека, "все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом".
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.