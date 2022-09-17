В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024 - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038823870.html
В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024
В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024 - 17.09.2022 Украина.ру
В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает Der Spiegel
2022-09-17T10:42
2022-09-17T10:42
новости
футбол
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/30/1032663041_0:0:2847:1602_1920x0_80_0_0_b15c5bff4595993b2425134c3d5733d9.jpg
Фезер отправила соответствующее письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина.По ее словам, футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека, "все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом".Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.
https://ukraina.ru/20220916/1038774877.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/30/1032663041_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f33362d79644b0bf67d318675efe10b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, футбол, россия, белоруссия
Новости, футбол, Россия, Белоруссия

В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024

10:42 17.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Хорватия - Россия
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Хорватия - Россия - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает Der Spiegel
Фезер отправила соответствующее письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина.
"Россия, нарушающая международное право, и Белоруссия - ключевой союзник российского руководства - должны быть исключены из всех международных футбольных турниров", - говорится в письме.
По ее словам, футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека, "все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом".
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.
Вчера, 10:04
"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право
 
НовостифутболРоссияБелоруссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
13:33Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
13:21Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
13:19"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
12:55Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
12:54Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
12:31Украинский снаряд попал в автомобиль на площади Ленина в Донецке
12:19Командир осетинских снайперов Коста: Я не убил ни одного украинца, только наемников
12:08Дмитрий Беляк о Чайковском, советских композиторах и межкультурном диалоге с Украиной
12:01ВСУ обстреляли центр Донецка
11:51Лариса Шеслер о репрессиях на Украине и о том, что нужно сделать для безопасности людей
11:35Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко
11:33Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России
11:28ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью
11:19Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека
11:12ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе
11:07Не перепутать с Бучей. Как украинская власть организует провокацию в Изюме
11:02Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением
10:55Пуни вместо Чайковского и фашист Скрипка. Культурные события недели на Украине
10:44Прикрытые западные ворота Украины. Как в Закарпатье пытаются избежать отправления на фронт
Лента новостейМолния