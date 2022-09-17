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В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024

В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024 - 17.09.2022 Украина.ру

В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Евро-2024

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает Der Spiegel

2022-09-17T10:42

2022-09-17T10:42

2022-09-17T10:42

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Фезер отправила соответствующее письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина.По ее словам, футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека, "все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом".Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.

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новости, футбол, россия, белоруссия