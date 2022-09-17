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Кулеба пожаловался на Германию: просили танки, получили Dingo
Кулеба пожаловался на Германию: просили танки, получили Dingo - 17.09.2022 Украина.ру
Кулеба пожаловался на Германию: просили танки, получили Dingo
Глава МИД Украины считает загадкой отказ Берлина поставлять Киеву танки. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
2022-09-17T09:37
2022-09-17T09:37
2022-09-17T09:37
новости
кулеба
танки
германия
киев
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой, почему Германия отказалась поставлять Киеву танки Leopard-2, и вместо них поставила 50 бронеавтомобилей Dingo. Кулеба считает, что у Германии есть необходимые танки, но не понимает, почему Берлин их не поставляет. Кулеба потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать поставку танков "прямо сейчас". Президент Украины Владимир Зеленский связал отказ Берлина поставлять Киеву вооружения с ее нацистским прошлым. По версии Зеленского, у представителей германских властей существует психологический барьер.
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новости, кулеба, танки, германия, киев
Новости, Кулеба, танки, Германия, Киев
Кулеба пожаловался на Германию: просили танки, получили Dingo
Глава МИД Украины считает загадкой отказ Берлина поставлять Киеву танки. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой, почему Германия отказалась поставлять Киеву танки Leopard-2, и вместо них поставила 50 бронеавтомобилей Dingo. Кулеба считает, что у Германии есть необходимые танки, но не понимает, почему Берлин их не поставляет.
"Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?", - спросил Кулеба.
Кулеба потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать поставку танков "прямо сейчас".
Президент Украины Владимир Зеленский связал отказ Берлина поставлять Киеву вооружения с ее нацистским прошлым. По версии Зеленского, у представителей германских властей существует психологический барьер.