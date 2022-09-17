https://ukraina.ru/20220917/1038820811.html

Пуни вместо Чайковского и фашист Скрипка. Культурные события недели на Украине

Пуни вместо Чайковского и фашист Скрипка. Культурные события недели на Украине - 17.09.2022 Украина.ру

Пуни вместо Чайковского и фашист Скрипка. Культурные события недели на Украине

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T10:55

2022-09-17T10:55

2022-09-17T10:55

эксклюзив

культура

театр

украина

опера

балет

живопись

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В Европе устали от украинской пропаганды, но рады украинской живописи; театры открывают сезон, Львов отрекается от балетной классики.Приключения украинского искусства в ЕвропеЕвропейская публика всерьез утомлена украинскими артистами, приезжающими с бесчисленными "благотворительными" концертами, на которых собирают деньги на ВСУ и батальон "Азов"*.Потап и Настя Каменских, Alina Pash, Monatik, Lil Morty, Вера Брежнева, KAZKA, Арсен Мирзоян, Pianoбой, Без Обмежень – украинские исполнители и музыкальные коллективы проводят бесчисленное множество концертов в европейских городах, иногда, как говорит об этом писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан, "чтобы привлечь к Украине больше внимания", иногда, собирая деньги на помощь беженцам, а зачастую собирая деньги на армию и боевиков и нацбатов.В последнее время артисты все чаще попадают в скандалы: Жадан был до глубины души оскорблен, когда администратор клуба Slaughter Club в Милане отказал его коллективу "Жадан и собаки" в проведении концерта, так как клуб "не хочет иметь ничего общего с военными делами".Не менее эмоционально возмутился отменой концерта Олег Скрипка, лидер и вокалист фолк-рок группы "Вопли Видоплясова". Концерт Скрипки накануне отменили в Гамбурге, по его словам, потому, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии". Он пожаловался фанатам, что украинских артистов в Европе, внезапно, называют "фашистами", отказывая им в площадках.Вывод он сделал, весьма предсказуемый: владельцы немецкого бара – "агенты Кремля".Но так ли предвзято отнеслись немцы и итальянцы к "благотворителям" Жадану и Скрипке? Вот, к примеру, некоторые из высказываний Скрипки, которого искренне возмутило слово "фашизм" в применении к нему:"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна — низкий IQ, дебилы. Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой "сложной" обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтёры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им "Владимирский централ".""Два языка — это ханжество. Это слабость — прикрывать свою безграмотность, лень и неуважение к истории и культуре какой-то псевдодемократией. В результате создается пятая колонна, и это очень хороший аргумент завоевывать территории и убивать людей на улице".И теперь скажите, что Скрипка - после этого - не фашист.А вот слова поэта Жадана, который многие годы утверждал, что он – "не русофоб" и вообще, разрушитель "станиславского феномена" (главенства в украинской националистической литературе писателей родом с Ивано-Франковщины. До 1962 года город назывался Станислав – ред.) в украинской литературе:"Я бы вот эту фразу "Пушкин не виноват, что родился Путин" вообще сократил бы до "Пушкин не виноват, что родился". Правдивее будет".Впрочем, Европа по-прежнему довольно лояльна и приветлива к украинской культуре, когда речь не идет о сборе денег на ВСУ.В Мюнстере, в земле Северный Рейн, например, в картинной галерее Kunsthalle Münster проходит художественная выставка украинских художников, фотографов и операторов "Письмо с фронта".Работы, представленные в экспозиции, действительно больше относятся к наброскам мирной жизни. Например, картина Ярослава Футимского "Антигона" просто переносит героиню мифа в современность, не придавая ей какие-либо национальные черты, фото и видео работы Николая Карабиновича, Даны Кавелиной, Леси Хоменко и других авторов во многом направлены на образ стороннего наблюдателя событий, чем на образ ее пассионарного участника.Начало театрального сезонаВ отличии от театров Винницы и Ужгорода, об эпатажных премьерах которых мы писали ранее, театры Киева и Днепропетровска, по крайней мере, предприняли попытку открыть сезон нейтральными постановками. Известный днепропетровский театр "Верим" дал три премьерных спектакля в Тернополе: показали "Оргию" Леси Украинки. Возвышенный древнегреческий миф об Антее в драме Украинки приобретает светлые социалистические черты украинского модерна. Сама поэтесса в письме писательнице Ольге Кобылянской писала, что драма была создана ею "когда ехала через веселую, энтузиазмом охваченную Грецию". Певец Антей в ее драме силой музыки и слова противостоит бюрократической и бездушной системе, существующей в Элладе и воплощенной в образах злодеев – властителей. Написанная в 1913 году драма предвещала многие другие произведения и поэмы восставшего народа.Впрочем, справедливости ради признаем, что в "Оргии" присутствуют и исключительно украинские тематические линии, довольно прозрачные намеки на то, как российская царская власть притесняет именно украинский народ, ограничивая в правах язык, песни и традиции.Национальная оперетта в Киеве, в свою очередь, казалось бы, и постаралась остаться в рамках своего жанра, однако не удержалась и все-таки объявила сбор средств на ВСУ во время своих двух гала-концертов, открывающих сезон.При этом, из афиш, опубликованных театром, известно, что на концертах прозвучат номера из "Цыганского барона" Иоганна Штрауса, "Баядеры", "Графини Марицы" и "Сильвы" Имре Кальмана, "Фраскиты" Франца Легара…Сложно себе представить смятение зрителя, которому предложат жертвовать деньги на обстрелы Донецка и Херсона, сопровождая эти призывы музыкой Кальмана, незатейливой историей любви актрисы Парижского варьете с восточным принцем или историей взбалмошной графини, оказавшейся в центре любовных интриг и комичных недоразумений.Впрочем, о репертуарных "сюрпризах" рассказал в интервью изданию ZAXID.NET и музыкальный руководитель Львовской национальной оперы им. Крушельницкой Иван Чередниченко.По его словам, в новом сезоне с афиш театра исчезнут балеты Петра Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", балет "Шехеразада" на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова, "Весна священная" Игоря Стравинского.И, рассуждая о пропаганде и международной дипломатии, Чередниченко делает неожиданный вывод: звучащие на международных фестивалях произведения Сергея Рахманинова или Дмитрия Шостаковича – всего лишь заработок российских нефтегазовых компаний, и ничего более…Отвечая на вопрос растерянного корреспондента о том, чем театр заменит репертуарную брешь, оставшуюся от Чайковского и Стравинского, среди зарубежных композиторов-романтиков, Чередниченко внезапно называет Цезаря Пуни – композитора итальянского происхождения, почти всю сознательную жизнь прожившего в Санкт-Петербурге и работавшего в российских императорских театрах…*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20220704/1034268714.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, театр, украина, опера, балет, живопись