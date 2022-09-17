Пуни вместо Чайковского и фашист Скрипка. Культурные события недели на Украине
© коллаж Украина.РуОбзор по культуре
© коллаж Украина.Ру
В Европе устали от украинской пропаганды, но рады украинской живописи; театры открывают сезон, Львов отрекается от балетной классики.
Приключения украинского искусства в Европе
Европейская публика всерьез утомлена украинскими артистами, приезжающими с бесчисленными "благотворительными" концертами, на которых собирают деньги на ВСУ и батальон "Азов"*.
Потап и Настя Каменских, Alina Pash, Monatik, Lil Morty, Вера Брежнева, KAZKA, Арсен Мирзоян, Pianoбой, Без Обмежень – украинские исполнители и музыкальные коллективы проводят бесчисленное множество концертов в европейских городах, иногда, как говорит об этом писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан, "чтобы привлечь к Украине больше внимания", иногда, собирая деньги на помощь беженцам, а зачастую собирая деньги на армию и боевиков и нацбатов.
В последнее время артисты все чаще попадают в скандалы: Жадан был до глубины души оскорблен, когда администратор клуба Slaughter Club в Милане отказал его коллективу "Жадан и собаки" в проведении концерта, так как клуб "не хочет иметь ничего общего с военными делами".
Жадан и собаки
Жадан и собаки
Не менее эмоционально возмутился отменой концерта Олег Скрипка, лидер и вокалист фолк-рок группы "Вопли Видоплясова". Концерт Скрипки накануне отменили в Гамбурге, по его словам, потому, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии". Он пожаловался фанатам, что украинских артистов в Европе, внезапно, называют "фашистами", отказывая им в площадках.
Вывод он сделал, весьма предсказуемый: владельцы немецкого бара – "агенты Кремля".
И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля.
Но так ли предвзято отнеслись немцы и итальянцы к "благотворителям" Жадану и Скрипке? Вот, к примеру, некоторые из высказываний Скрипки, которого искренне возмутило слово "фашизм" в применении к нему:
"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна — низкий IQ, дебилы. Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой "сложной" обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтёры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им "Владимирский централ"."
"Два языка — это ханжество. Это слабость — прикрывать свою безграмотность, лень и неуважение к истории и культуре какой-то псевдодемократией. В результате создается пятая колонна, и это очень хороший аргумент завоевывать территории и убивать людей на улице".
И теперь скажите, что Скрипка - после этого - не фашист.
Вопли Видоплясова
Вопли Видоплясова
А вот слова поэта Жадана, который многие годы утверждал, что он – "не русофоб" и вообще, разрушитель "станиславского феномена" (главенства в украинской националистической литературе писателей родом с Ивано-Франковщины. До 1962 года город назывался Станислав – ред.) в украинской литературе:
"Я бы вот эту фразу "Пушкин не виноват, что родился Путин" вообще сократил бы до "Пушкин не виноват, что родился". Правдивее будет".
Впрочем, Европа по-прежнему довольно лояльна и приветлива к украинской культуре, когда речь не идет о сборе денег на ВСУ.
Выставка в Мюнстере "Письмо с фронта"
Выставка в Мюнстере "Письмо с фронта"
В Мюнстере, в земле Северный Рейн, например, в картинной галерее Kunsthalle Münster проходит художественная выставка украинских художников, фотографов и операторов "Письмо с фронта".
"Представленная подборка фильмов и видеопроектов не касается исключительно новой войны. Это скорее свидетельство работы, нацеленной на предотвращение конфликта. Эти произведения можно воспринимать как предчувствие очевидной и неизбежной катастрофы, которая слишком часто в истории Украины была ощутима", - объяснили организаторы выставки.
Работы, представленные в экспозиции, действительно больше относятся к наброскам мирной жизни. Например, картина Ярослава Футимского "Антигона" просто переносит героиню мифа в современность, не придавая ей какие-либо национальные черты, фото и видео работы Николая Карабиновича, Даны Кавелиной, Леси Хоменко и других авторов во многом направлены на образ стороннего наблюдателя событий, чем на образ ее пассионарного участника.
Ярослав Футимский "Антигона"
Ярослав Футимский "Антигона"
Начало театрального сезона
В отличии от театров Винницы и Ужгорода, об эпатажных премьерах которых мы писали ранее, театры Киева и Днепропетровска, по крайней мере, предприняли попытку открыть сезон нейтральными постановками.
Известный днепропетровский театр "Верим" дал три премьерных спектакля в Тернополе: показали "Оргию" Леси Украинки. Возвышенный древнегреческий миф об Антее в драме Украинки приобретает светлые социалистические черты украинского модерна. Сама поэтесса в письме писательнице Ольге Кобылянской писала, что драма была создана ею "когда ехала через веселую, энтузиазмом охваченную Грецию".
Певец Антей в ее драме силой музыки и слова противостоит бюрократической и бездушной системе, существующей в Элладе и воплощенной в образах злодеев – властителей. Написанная в 1913 году драма предвещала многие другие произведения и поэмы восставшего народа.
Впрочем, справедливости ради признаем, что в "Оргии" присутствуют и исключительно украинские тематические линии, довольно прозрачные намеки на то, как российская царская власть притесняет именно украинский народ, ограничивая в правах язык, песни и традиции.
Национальная оперетта в Киеве, в свою очередь, казалось бы, и постаралась остаться в рамках своего жанра, однако не удержалась и все-таки объявила сбор средств на ВСУ во время своих двух гала-концертов, открывающих сезон.
Национальная оперетта Украины
Национальная оперетта Украины
Эти проекты имеют для нас важное значение, поскольку мы собираем благотворительные взносы, которые передаем на ВСУ. Всего с начала полномасштабной войны на нужды ВСУ были перечислены полмиллиона гривень. И мы не останавливаемся и уже готовимся к следующим событиям. Верим в то, что 88-й театральный сезон Национальной оперетты Украины станет знаковым событием в культурной жизни страны. Приближаемся к победе и держим культурный фронт.
При этом, из афиш, опубликованных театром, известно, что на концертах прозвучат номера из "Цыганского барона" Иоганна Штрауса, "Баядеры", "Графини Марицы" и "Сильвы" Имре Кальмана, "Фраскиты" Франца Легара…
Сложно себе представить смятение зрителя, которому предложат жертвовать деньги на обстрелы Донецка и Херсона, сопровождая эти призывы музыкой Кальмана, незатейливой историей любви актрисы Парижского варьете с восточным принцем или историей взбалмошной графини, оказавшейся в центре любовных интриг и комичных недоразумений.
Впрочем, о репертуарных "сюрпризах" рассказал в интервью изданию ZAXID.NET и музыкальный руководитель Львовской национальной оперы им. Крушельницкой Иван Чередниченко.
По его словам, в новом сезоне с афиш театра исчезнут балеты Петра Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", балет "Шехеразада" на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова, "Весна священная" Игоря Стравинского.
Российская пропагандистская машина на протяжении многих лет использовала русскую культуру (которая состоялась сама по себе, потому что были гениальные люди, которые писали прекрасную музыку) для отбеливания своей репутации в мире. И даже сейчас звучат такие нарративы: "Как мы можем не сотрудничать с Россией, если у нее есть такая культура?!"
И, рассуждая о пропаганде и международной дипломатии, Чередниченко делает неожиданный вывод: звучащие на международных фестивалях произведения Сергея Рахманинова или Дмитрия Шостаковича – всего лишь заработок российских нефтегазовых компаний, и ничего более…
Иван Чередниченко
Иван Чередниченко
Да и душа просто не воспринимает эту музыку. Это – моя позиция. Знаю, что такой позиции придерживается и много других музыкантов.
Отвечая на вопрос растерянного корреспондента о том, чем театр заменит репертуарную брешь, оставшуюся от Чайковского и Стравинского, среди зарубежных композиторов-романтиков, Чередниченко внезапно называет Цезаря Пуни – композитора итальянского происхождения, почти всю сознательную жизнь прожившего в Санкт-Петербурге и работавшего в российских императорских театрах…
*Запрещенная в РФ террористическая организация