https://ukraina.ru/20220916/1038804293.html

Третий фронт? Почему вслед за Карабахом начали стрелять в Средней Азии

Третий фронт? Почему вслед за Карабахом начали стрелять в Средней Азии - 16.09.2022 Украина.ру

Третий фронт? Почему вслед за Карабахом начали стрелять в Средней Азии

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T17:23

2022-09-16T17:23

2022-09-16T17:54

эскалация

эксклюзив

средняя азия

таджикистан

пограничная служба кыргызстана

ташкент

шос

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Между Таджикистаном и Кыргызстаном вспыхнули вооруженные столкновения. Хаотичные перестрелки быстро перешли в настоящее сражение с применением ракетных систем залпового огня.Как сообщают наблюдатели, вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран. И, согласно предварительным данным, они уже привели к человеческим жертвам среди мирного населения.Это вспышка насилия произошла сразу после резкого военного обострения между Арменией и Азербайджаном, на фоне тяжелых боев в Херсонской и Харьковской областях. А совсем рядом, в Ташкенте, проходит представительный международный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где принимают участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.Все это ставит на повестку дня вопрос: чем на самом деле вызвана резкая эскалация на границе двух среднеазиатских республик и почему ее не удалось сразу же погасить усилиями Организации Договора о коллективной безопасности, в которой состоят оба государства? Тем более что их лидеры находились за одним столом, что создает удобные условия для личных переговоров.Некоторые комментаторы считают, что Средней Азии угрожает большая война, которая направлена на дискредитацию посреднических позиций России и связанных с ней коллективных международных структур, включая все те же ШОС и ОДКБ. По их мнению, на Западе пытаются открыть против Москвы третий фронт (после Украины и Нагорного Карабаха), а также хотели бы разрушить китайские инвестиционные проекты, связанные с экономическим развитием среднеазиатского региона.Насколько обоснованы подобные заявления и можно ли остановить расползание нового военного очага? Чтобы разобраться в ситуации, нужно прежде всего понимать реальные причины пограничного спора между Таджикистаном и Кыргызстаном. Потому что этот конфликт продолжается уже не первый год и периодически провоцирует жесткие обострения с разрушениями и жертвами.Похожая ситуация сложилась весной 2021 года, когда на границе двух республик тоже проходили настоящие бои с участием армейских подразделений. Как выяснилось впоследствии, у этой эскалации были чисто бытовые причины. Ее спровоцировал спор из-за совместного пользования водораспределительным пунктом, расположенным между киргизскими и таджикскими селами, который закончился дракой, а затем и стрельбой.Государственная граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет без малого тысячу километров, и около половины этой линии до сих пор не прошло необходимые демаркационные процедуры. Несмотря на то что среднеазиатские республики получили независимость более тридцати лет назад.Местные жители — не важно, таджики или киргизы — зачастую в принципе не признают никаких государственных границ. Они привыкли совместно использовать пастбища, реки и водопои, считая их неотъемлемым наследием своих предков, и не желают, чтобы все это отделили от них забором.Власти опасаются педалировать взрывоопасную ситуацию, чтобы не резать территорию по живому. В результате все остается в прежнем, не определенном до конца статусе. И спорные участки между двумя странами составляют на сегодня примерно 30% от общей протяженности пограничной линии.Ярким примером этой проблемы является ситуация вокруг таджикского эксклава — поселка Ворух, который административно относится к Согдийской области Таджикистана, но окружен со всех сторон киргизскими территориями.Судя по всему, нынешние столкновения тоже вспыхнули в этом месте. Потому что окрестности Воруха являются местом регулярных межнациональных столкновений, которые фиксировались здесь в 2014, 2019 и 2021 годах, и в основном вызваны вопросом контроля над дорогами, водными источниками и пастбищами для скота.После прошлогодних боев глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики Камчыбек Ташиев поднимал вопрос о статусе Воруха. Он потребовал от Таджикистана демаркировать границы эксклава или же обменять его на равнозначную по площади территорию. Но президент Таджикистана Эмомали Рахмон сразу прибыл в Ворух и заявил, что его обмен невозможен.Между тем население окруженного киргизскими землями Воруха увеличилось за последние годы как минимум в двадцать раз и продолжает увеличиваться на 1,5–2,0% в год, достигнув численности 50 тысяч.Таджикский поселок переполнен безработной молодежью, а в соседних киргизских селах наблюдается приблизительно та же социальная ситуация. Единственной отдушиной является трудовая миграция в Россию. Однако это все равно не решает проблему полностью, потому что между жителями соседних селений постоянно возникают поводы для конфликтов.Конфликт вокруг Воруха как бы моделирует на микроуровне общие проблемы, с которой сталкивается вся Средняя Азия, где остро ощущается проблема перенаселения и безработицы наряду с нехваткой воды для орошения пастбищ и полей. Это социальное давление уже испытал на себе многомиллионный Узбекистан, где недавно проходили стихийные волнения на территории автономной Каракалпакии.Здесь тоже не просто с границами — ведь у Таджикистана тоже есть окруженный узбекскими территориями эксклав Сарвак. А Узбекистан, в свою очередь, имеет два своих эксклава на территории Кыргызстана. Межнациональный конфликт между киргизами и узбеками в Ошской долине удалось погасить совместными усилиями двух государств, однако в ближайшие годы экстремисты вполне могут попытаться испытать установившийся здесь мир на прочность, используя для этого все ту же безработную молодежь.Международные силы всегда могут использовать эту взрывоопасную ситуацию в своих целях — например, чтобы подпортить информационный фон заседания ШОС в Ташкенте. Для этого достаточно затеять на границе стрельбу, и уже вскоре она перейдет в бои. Однако третьего фронта пока не будет. Потому что посредническая роль Москвы на сегодня является в этом регионе практически безальтернативной — наряду с дипломатическими действиями Китая.Экономики Кыргызстана и Таджикистана по-прежнему критически зависят от связей с российской экономикой, миграционные потоки из двух республик замкнуты на Москву — несмотря на то, что их уже пытается перехватить Турция. Президент РФ переговорил в Ташкенте с Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым, после чего последний выехал на место боевых столкновений. Скорее всего, конфликт в очередной раз купируют, даже если государственным чиновникам двух республик придется заниматься этим в ручном режиме из-за проблем с управлением на местах.Однако его причины остаются без изменений, а население приграничных сел в республиках постоянно растет — вместе с уровнем безработицы.И это постепенно повышает угрозы развития крупного военного конфликта, который необходимо снять прямо сейчас, в зародыше — путем официальной демаркации границы и взаимного компромисса.

https://ukraina.ru/20220916/1038749519.html

https://ukraina.ru/20220707/1034303558.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эскалация, эксклюзив, средняя азия, таджикистан, пограничная служба кыргызстана, ташкент, шос