https://ukraina.ru/20220916/1038796175.html

Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области

Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области - 16.09.2022 Украина.ру

Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области

Власти Херсонской области сообщают минимум об одном погибшем и нескольких раненных в результате ракетного удара HIMARS по центру Херсона. Детали 16 сентября сообщила замглавы ВГА Екатерина Губарева в своем Telegram-канале

2022-09-16T12:17

2022-09-16T12:17

2022-09-16T12:18

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херсон

ракетный удар

himars

кирилл стремоусов

администрация

погибшие

спецоперация

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По ее информации, ранена начальник департамента труда, погиб ее водитель."Среди белого дня, когда люди гуляли, шли по своим делам, ЖИЛИ и трудились на благо людей. Я не поняла, что произошло….дым, звон в ушах. Я пришла в себя когда меня кто-то тащил в неизвестном направлении. Когда рассеялся дым, я поняла, что это какой-то парень. Молодой человек помог мне выбраться из руин", - написала Губарева.Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, то пять ракет попали по зданию администрации.

https://ukraina.ru/20220916/1038793404.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсон, ракетный удар, himars, кирилл стремоусов, администрация, погибшие, спецоперация