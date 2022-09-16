https://ukraina.ru/20220916/1038796175.html
Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области
Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области - 16.09.2022 Украина.ру
Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области
Власти Херсонской области сообщают минимум об одном погибшем и нескольких раненных в результате ракетного удара HIMARS по центру Херсона. Детали 16 сентября сообщила замглавы ВГА Екатерина Губарева в своем Telegram-канале
2022-09-16T12:17
2022-09-16T12:17
2022-09-16T12:18
новости
херсон
ракетный удар
himars
кирилл стремоусов
администрация
погибшие
спецоперация
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По ее информации, ранена начальник департамента труда, погиб ее водитель."Среди белого дня, когда люди гуляли, шли по своим делам, ЖИЛИ и трудились на благо людей. Я не поняла, что произошло….дым, звон в ушах. Я пришла в себя когда меня кто-то тащил в неизвестном направлении. Когда рассеялся дым, я поняла, что это какой-то парень. Молодой человек помог мне выбраться из руин", - написала Губарева.Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, то пять ракет попали по зданию администрации.
https://ukraina.ru/20220916/1038793404.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, ракетный удар, himars, кирилл стремоусов, администрация, погибшие, спецоперация
Новости, Херсон, ракетный удар, HIMARS, Кирилл Стремоусов, администрация, погибшие, Спецоперация
Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области
12:17 16.09.2022 (обновлено: 12:18 16.09.2022)
Власти Херсонской области сообщают минимум об одном погибшем и нескольких раненных в результате ракетного удара HIMARS по центру Херсона. Детали 16 сентября сообщила замглавы ВГА Екатерина Губарева в своем Telegram-канале
Удар произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов.
По ее информации, ранена начальник департамента труда, погиб ее водитель.
"Среди белого дня, когда люди гуляли, шли по своим делам, ЖИЛИ и трудились на благо людей. Я не поняла, что произошло….дым, звон в ушах. Я пришла в себя когда меня кто-то тащил в неизвестном направлении. Когда рассеялся дым, я поняла, что это какой-то парень. Молодой человек помог мне выбраться из руин", - написала Губарева.
Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, то пять ракет попали по зданию администрации.
В мой кабинет прилетели пять HIMARS. Есть один погибший среди мирного населения. Больше пока ничего не могу сказать.