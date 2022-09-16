https://ukraina.ru/20220916/1038795929.html
Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы
Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы - 16.09.2022 Украина.ру
Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы
В пятницу, 16 сентября в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на своего корреспондента с места событий
2022-09-16T12:10
2022-09-16T12:10
2022-09-16T12:12
новости
лнр
генпрокуратура
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102217/61/1022176143_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_00c471530f51cf6c38c145bb38839a94.jpg
Отмечается, что на третьем этаже здания видны повреждения. РИА Новости добавляет, что по заявлениям местных властей в результате взрыва есть жертвы. Сотрудники генпрокуратуры эвакуированы, на месте работают медики, спасатели и саперы.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102217/61/1022176143_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_e049b47eab0ed3bcdb09edc14b2ddfbb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, генпрокуратура, взрыв
Новости, ЛНР, генпрокуратура, взрыв
Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы
12:10 16.09.2022 (обновлено: 12:12 16.09.2022)
В пятницу, 16 сентября в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на своего корреспондента с места событий
Отмечается, что на третьем этаже здания видны повреждения.
РИА Новости добавляет, что по заявлениям местных властей в результате взрыва есть жертвы.
Сотрудники генпрокуратуры эвакуированы, на месте работают медики, спасатели и саперы.