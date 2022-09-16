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Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы

Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы - 16.09.2022 Украина.ру

Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы

В пятницу, 16 сентября в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на своего корреспондента с места событий

2022-09-16T12:10

2022-09-16T12:10

2022-09-16T12:12

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взрыв

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Отмечается, что на третьем этаже здания видны повреждения. РИА Новости добавляет, что по заявлениям местных властей в результате взрыва есть жертвы. Сотрудники генпрокуратуры эвакуированы, на месте работают медики, спасатели и саперы.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, генпрокуратура, взрыв