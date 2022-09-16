https://ukraina.ru/20220916/1038794494.html

Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября

Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру

Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T12:03

2022-09-16T12:03

2022-09-16T13:05

эксклюзив

всу

спецоперация

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Стремоусов сообщил о «тактическом окружении» ВСУ на левом берегу реки Ингулец. В результате удара по центру Херсона имеется жертвы. Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине.Подразделения войск киевского режима попали в тактическое окружение на херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. Ценой больших потерь им удалось перейти Ингулец и продвинуться на несколько километров.14 сентября ракетным ударом была повреждена Карачуновская дамба, что вызвало подъём уровня воды в Ингульце и затопление ряда районов Кривого Рога.Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил тогда, что удар был нанесён, чтобы поднявшаяся вода смыла переправы, наведённые ВСУ для наступления в Херсонской области. Для уменьшения подъёма уровня воды криворожским властям пришлось подорвать другую дамбу на Ингульце ниже по течению.Удар ВСУ по ХерсонуХерсон подвергся очередному ракетному обстрелу ВСУ. Удар был нанесен по центру города, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет. По предварительной информации, в результате удара есть убитые и раненые среди населения города.По неподтверждённым сообщениям, ранена начальник Департамента труда администрации области и погиб её водитель.Тем временем штаб территориальной обороны ДНР сообщает о новых обстрелах ВСУ, целью которых стали 10 населённых пунктов республики.Киевский режим считает своей стратегической целью взятие Красного Лимана. Такое мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру.Он рассказал, что в случае захвата этого города в ДНР, ВСУ могли бы использовать его территорию для последующего продвижения на территорию ЛНР, в настоящее время полностью освобождённую.Тем временем бойцы 127 полка мобилизационного резерва ДНР выпустили видео с опровержением появившихся в некоторых украинских СМИ утверждений о якобы взятии населённого пункта Александровка военными киевского режима. Многочисленные попытки ВСУ прорваться туда были отбиты, село остаётся под контролем союзных сил, заявили военные.Находящееся на границе с Николаевской областью село было освобождено после тяжёлых боёв в середине августа.Разведка ЛНР выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную киевскому режиму часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он также сообщил, что за прошедшие сутки в ходе наступательных действий подразделения НМ ЛНР уничтожили до 55 человек личного состава ВСУ, 4 бронетранспортёра и 6 единиц специальной автомобильной техники.Столтенберг призывает готовиться к долгой войнеНедавнее продвижение ВСУ в Харьковской области не означает «начала конца» военных действий. Об этом заявил в интервью радио BBC генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг.Страны НАТО должны приготовиться к «долгому пути», сказал он.Ранее генеральный секретарь НАТО неоднократно призывал страны, входящие в военный блок, наращивать военную помощь киевскому режиму.24 января влиятельная испанская газета El País опубликовала статью Хуана Луиса Себриана, основателя и бывшего директора этого издания.Журналист призвал к урегулированию напряжённости в Восточной Европе и подверг резкой критике Столтенберга, в частности, напомнив о том, что бывший президент Германии Вальтер Штайнмайер в своё время назвал его «поджигателем войны».Угрозы не пугают МонсонаЗнаменитый американский спортсмен Джефф Монсон рассказал об угрозах в свой адрес со стороны сторонников киевского режима.По его словам, он получает от них «множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей» с угрозами убийства.Монсон получил в 2018 году гражданство РФ, он также имеет паспорт ЛНР. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году спортсмен активно поддержал народные республики Донецка и Луганска.В беседе с корреспондентом РИА «Новости» он также заявил, что намерен открыть на территории Донбасса сеть бесплатных спортивных школ для детей.

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https://ukraina.ru/20220819/1037875837.html

https://ukraina.ru/20190214/1022685393.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, спецоперация