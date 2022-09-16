Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру
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Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября
Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру
Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября
Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T12:03
2022-09-16T13:05
эксклюзив
всу
спецоперация
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Стремоусов сообщил о «тактическом окружении» ВСУ на левом берегу реки Ингулец. В результате удара по центру Херсона имеется жертвы. Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине.Подразделения войск киевского режима попали в тактическое окружение на херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. Ценой больших потерь им удалось перейти Ингулец и продвинуться на несколько километров.14 сентября ракетным ударом была повреждена Карачуновская дамба, что вызвало подъём уровня воды в Ингульце и затопление ряда районов Кривого Рога.Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил тогда, что удар был нанесён, чтобы поднявшаяся вода смыла переправы, наведённые ВСУ для наступления в Херсонской области. Для уменьшения подъёма уровня воды криворожским властям пришлось подорвать другую дамбу на Ингульце ниже по течению.Удар ВСУ по ХерсонуХерсон подвергся очередному ракетному обстрелу ВСУ. Удар был нанесен по центру города, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет. По предварительной информации, в результате удара есть убитые и раненые среди населения города.По неподтверждённым сообщениям, ранена начальник Департамента труда администрации области и погиб её водитель.Тем временем штаб территориальной обороны ДНР сообщает о новых обстрелах ВСУ, целью которых стали 10 населённых пунктов республики.Киевский режим считает своей стратегической целью взятие Красного Лимана. Такое мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру.Он рассказал, что в случае захвата этого города в ДНР, ВСУ могли бы использовать его территорию для последующего продвижения на территорию ЛНР, в настоящее время полностью освобождённую.Тем временем бойцы 127 полка мобилизационного резерва ДНР выпустили видео с опровержением появившихся в некоторых украинских СМИ утверждений о якобы взятии населённого пункта Александровка военными киевского режима. Многочисленные попытки ВСУ прорваться туда были отбиты, село остаётся под контролем союзных сил, заявили военные.Находящееся на границе с Николаевской областью село было освобождено после тяжёлых боёв в середине августа.Разведка ЛНР выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную киевскому режиму часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он также сообщил, что за прошедшие сутки в ходе наступательных действий подразделения НМ ЛНР уничтожили до 55 человек личного состава ВСУ, 4 бронетранспортёра и 6 единиц специальной автомобильной техники.Столтенберг призывает готовиться к долгой войнеНедавнее продвижение ВСУ в Харьковской области не означает «начала конца» военных действий. Об этом заявил в интервью радио BBC генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг.Страны НАТО должны приготовиться к «долгому пути», сказал он.Ранее генеральный секретарь НАТО неоднократно призывал страны, входящие в военный блок, наращивать военную помощь киевскому режиму.24 января влиятельная испанская газета El País опубликовала статью Хуана Луиса Себриана, основателя и бывшего директора этого издания.Журналист призвал к урегулированию напряжённости в Восточной Европе и подверг резкой критике Столтенберга, в частности, напомнив о том, что бывший президент Германии Вальтер Штайнмайер в своё время назвал его «поджигателем войны».Угрозы не пугают МонсонаЗнаменитый американский спортсмен Джефф Монсон рассказал об угрозах в свой адрес со стороны сторонников киевского режима.По его словам, он получает от них «множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей» с угрозами убийства.Монсон получил в 2018 году гражданство РФ, он также имеет паспорт ЛНР. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году спортсмен активно поддержал народные республики Донецка и Луганска.В беседе с корреспондентом РИА «Новости» он также заявил, что намерен открыть на территории Донбасса сеть бесплатных спортивных школ для детей.
https://ukraina.ru/20220824/1038023155.html
https://ukraina.ru/20220819/1037875837.html
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2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, спецоперация
Эксклюзив, ВСУ, Спецоперация

Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября

12:03 16.09.2022 (обновлено: 13:05 16.09.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Стремоусов сообщил о «тактическом окружении» ВСУ на левом берегу реки Ингулец. В результате удара по центру Херсона имеется жертвы. Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине.
Подразделения войск киевского режима попали в тактическое окружение на херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение

В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. Ценой больших потерь им удалось перейти Ингулец и продвинуться на несколько километров.
14 сентября ракетным ударом была повреждена Карачуновская дамба, что вызвало подъём уровня воды в Ингульце и затопление ряда районов Кривого Рога.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил тогда, что удар был нанесён, чтобы поднявшаяся вода смыла переправы, наведённые ВСУ для наступления в Херсонской области. Для уменьшения подъёма уровня воды криворожским властям пришлось подорвать другую дамбу на Ингульце ниже по течению.
Удар ВСУ по Херсону
Херсон подвергся очередному ракетному обстрелу ВСУ. Удар был нанесен по центру города, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет. По предварительной информации, в результате удара есть убитые и раненые среди населения города.
По неподтверждённым сообщениям, ранена начальник Департамента труда администрации области и погиб её водитель.
Антоновский мост удар - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 06:20
Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для ХерсонаЖители Херсона спокойно реагируют на обстрелы ВСУ, поскольку они стали частью жизни города, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
Тем временем штаб территориальной обороны ДНР сообщает о новых обстрелах ВСУ, целью которых стали 10 населённых пунктов республики.

В результате обстрелов ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения

Штаб территориальной обороны ДНР
Киевский режим считает своей стратегической целью взятие Красного Лимана. Такое мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру.
Он рассказал, что в случае захвата этого города в ДНР, ВСУ могли бы использовать его территорию для последующего продвижения на территорию ЛНР, в настоящее время полностью освобождённую.

Мы со своей стороны полностью готовы к отражению контрнаступлений противника по всей территории республики, к фронту подтягиваются резервы, работает очень активно разведка. Наши подразделения продвигаются вперёд несмотря ни на что, ни на какую сложную обстановку

Денис Пушилин
Глава ДНР
Тем временем бойцы 127 полка мобилизационного резерва ДНР выпустили видео с опровержением появившихся в некоторых украинских СМИ утверждений о якобы взятии населённого пункта Александровка военными киевского режима. Многочисленные попытки ВСУ прорваться туда были отбиты, село остаётся под контролем союзных сил, заявили военные.
Находящееся на границе с Николаевской областью село было освобождено после тяжёлых боёв в середине августа.
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:12
Мы всех убили? Военный эксперт о том, откуда ВСУ возьмут людей для наступления на Херсон Пока у ВСУ не видно сил, которыми можно провести наступление на Херсон. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Разведка ЛНР выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную киевскому режиму часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями

Андрей Марочко
Офицер НМ ЛНР
Он также сообщил, что за прошедшие сутки в ходе наступательных действий подразделения НМ ЛНР уничтожили до 55 человек личного состава ВСУ, 4 бронетранспортёра и 6 единиц специальной автомобильной техники.
Столтенберг призывает готовиться к долгой войне
Недавнее продвижение ВСУ в Харьковской области не означает «начала конца» военных действий. Об этом заявил в интервью радио BBC генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг.
Страны НАТО должны приготовиться к «долгому пути», сказал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО неоднократно призывал страны, входящие в военный блок, наращивать военную помощь киевскому режиму.
24 января влиятельная испанская газета El País опубликовала статью Хуана Луиса Себриана, основателя и бывшего директора этого издания.
Журналист призвал к урегулированию напряжённости в Восточной Европе и подверг резкой критике Столтенберга, в частности, напомнив о том, что бывший президент Германии Вальтер Штайнмайер в своё время назвал его «поджигателем войны».

«Те, кто лично выслушивал Столтенберга и его мнение о стратегии, которой необходимо следовать, без труда признают точность этой характеристики», — указал тогда Себриан.

Угрозы не пугают Монсона
Знаменитый американский спортсмен Джефф Монсон рассказал об угрозах в свой адрес со стороны сторонников киевского режима.
По его словам, он получает от них «множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей» с угрозами убийства.
Джефф Монсон провел первый бой под российским флагом - РИА Новости, 1920, 14.02.2019
14 февраля 2019, 12:24
«Я чувствовал себя одним из них» – Джефф Монсон о жителях ДонбассаДвукратный чемпион мира по смешанным единоборствам Джефф Монсон заявил о том, что жители Донецкой и Луганской Народной Республик относятся к нему как к члену семьи. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру во время мастер-класса, который он провел для детей из ДНР
Монсон получил в 2018 году гражданство РФ, он также имеет паспорт ЛНР. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году спортсмен активно поддержал народные республики Донецка и Луганска.
В беседе с корреспондентом РИА «Новости» он также заявил, что намерен открыть на территории Донбасса сеть бесплатных спортивных школ для детей.

«Мы уже говорили об этом с министром спорта. С премьер-министром. Это и есть наш план. Мы снова встретимся по этому поводу завтра. Мы надеемся открыть очень много школ. Не одну, не две, а множество школ для детей. Бесплатных школ. Школ детского спортивного развития и школ боевых искусств и единоборств, в Донецке. Начнем отсюда, а затем и в Луганске», — сообщил Монсон.

 
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Заголовок открываемого материала
13:45В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики
13:33Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны
13:13Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник
13:02Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ
12:53Алексей Леонков: ВСУ могут атаковать на юге, чтобы вернуть ЗАЭС, и давать энергию в ЕС за вооружение
12:41Станислав Митрахович о том, удастся ли Украине продлить жизнь своим АЭС
12:27Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ
12:17Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области
12:12В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО
12:10Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы
12:03Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября
11:48Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео
11:24ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ
11:11Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II
10:55Украинцы хотят убить Джеффа Монсона
10:39Новый "Минск". Если правда — глупо, если фейк, то глупо вдвойне
10:23Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ
10:13Россия и международное право. Краткая справка
10:05Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов
10:04"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право
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